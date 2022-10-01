Росіяни повідомили МАГАТЕ, що затримали гендиректора ЗАЕС Мурашова нібито для допиту, - Reuters

Російська сторона поінформувала МАГАТЕ, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано для проведення допиту.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"МАГАТЕ запросило роз'яснення у російської влади і було поінформовано, що генерального директора Запорізької АЕС тимчасово затримали, щоб він дав відповіді на запитання", - сказав представник агентства, не повідомивши подробиць.

Нагадаємо, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котін повідомив 1 жовтня, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

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МАГАТЕ звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС, МЗС України закликало звільнити Мурашова.