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Росіяни повідомили МАГАТЕ, що затримали гендиректора ЗАЕС Мурашова нібито для допиту, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,мурашов

Російська сторона поінформувала МАГАТЕ, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано для проведення допиту.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"МАГАТЕ запросило роз'яснення у російської влади і було поінформовано, що генерального директора Запорізької АЕС тимчасово затримали, щоб він дав відповіді на запитання", - сказав представник агентства, не повідомивши подробиць.

Нагадаємо, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котін повідомив 1 жовтня, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України вимагає від Росії визволити викраденого гендиректора ЗАЕС Мурашова

МАГАТЕ звернулося до російської влади з проханням надати роз’яснення у зв’язку з повідомленнями про затримання гендиректора Запорізької АЕС, МЗС України закликало звільнити Мурашова.

Автор: Анна Судак
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01.10.2022 17:07 Відповісти
🤮💩🇷🇺
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01.10.2022 17:48 Відповісти
в смцысле ***** еще и ******** или нге ********..ой боюсь потом найдут где то у могилке...эти ******** хотят получить пароли и коды... но тупые кацапы не понимают что все это находится в Киеве
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01.10.2022 20:24 Відповісти
Кацапу вірити- себе не поважати.
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01.10.2022 17:08 Відповісти
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01.10.2022 17:44 Відповісти
Почему его не охраняли спецназ и снайперы⁉️
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01.10.2022 17:49 Відповісти
ЗАЕС в окупації. Персонал відповідно теж.
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01.10.2022 19:57 Відповісти
Почему кацапы захватили юг за неделю практически без сопротивления ?
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01.10.2022 20:57 Відповісти
 
 