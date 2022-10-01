Кадиров звинуватив у відступі російських військ з Лиману на Донеччині командувача ЦВО Лапіна

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відповідальність за відступ російських військ з Лиману несе командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін, - написав Кадиров у своєму телеграм-каналі. - Той самий Лапін, який отримав зірку Героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали у підпорядкування й війська Західного військового округу".

За інформацією Кадирова, командувач ЦВО виставив на всіх рубежах Лиманського напряму мобілізованих з окупованої Луганщини, "але не забезпечив їх необхідним зв'язком, взаємодією та підвезенням боєприпасів". Глава Чечні стверджує, що його попереджали про можливий провал на цій ділянці фронту, а він сам говорив про це з головою російського генштабу Валерієм Герасимовим, але генерал запевнив, що "не сумнівається в полководницькому таланті Лапіна".

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"За тиждень Лапін переносить свій штаб до Старобільська, за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується в Луганську. Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів і велику ділянку території", - описав подальший розвиток подій Кадиров.

Він пожурився, що Лапіна покривають "нагорі керівники в Генштабі".





Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, на початку весни нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів. За кілька днів армія РФ пішла з цих областей.

Аналітики Інституту вивчення війни ще 13 вересня повідомляли, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту. Вже тоді тривали активні бої за Лиман.

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Наприкінці місяця стало відомо, що ЗСУ оточили населений пункт. Вдень 1 жовтня у Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що українські війська зайшли в місто.

Згодом Росія підтвердила втечу своїх окупаційних військ з Лиману.