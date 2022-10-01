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Кадиров звинуватив у відступі російських військ з Лиману на Донеччині командувача ЦВО Лапіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відповідальність за відступ російських військ з Лиману несе командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін, - написав Кадиров у своєму телеграм-каналі. - Той самий Лапін, який отримав зірку Героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали у підпорядкування й війська Західного військового округу".

За інформацією Кадирова, командувач ЦВО виставив на всіх рубежах Лиманського напряму мобілізованих з окупованої Луганщини, "але не забезпечив їх необхідним зв'язком, взаємодією та підвезенням боєприпасів". Глава Чечні стверджує, що його попереджали про можливий провал на цій ділянці фронту, а він сам говорив про це з головою російського генштабу Валерієм Герасимовим, але генерал запевнив, що "не сумнівається в полководницькому таланті Лапіна".

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"За тиждень Лапін переносить свій штаб до Старобільська, за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується в Луганську. Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів і велику ділянку території", - описав подальший розвиток подій Кадиров.

Він пожурився, що Лапіна покривають "нагорі керівники в Генштабі".

Кадиров звинуватив у відступі російських військ з Лиману на Донеччині командувача ЦВО Лапіна 01
Кадиров звинуватив у відступі російських військ з Лиману на Донеччині командувача ЦВО Лапіна 02

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, на початку весни нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів. За кілька днів армія РФ пішла з цих областей.

Аналітики Інституту вивчення війни ще 13 вересня повідомляли, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту. Вже тоді тривали активні бої за Лиман.

Також читайте: Звільнено 5 населених пунктів біля Лиману, - Східне угруповання військ

Наприкінці місяця стало відомо, що ЗСУ оточили населений пункт. Вдень 1 жовтня у Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що українські війська зайшли в місто.

Згодом Росія підтвердила втечу своїх окупаційних військ з Лиману.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+40
Котел бродить, почались внутрішні чвари )) Чекаємо.
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01.10.2022 18:04
+40
Вибухи та бавовна на головній авіаційній базі росіян у тимчасово окупованому Криму. Бельбек, Севастополь БАВОВНА
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01.10.2022 18:04
+39
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01.10.2022 18:22
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Дєлов то -- піимати і на кол.
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01.10.2022 19:54 Відповісти
А вот і не падерьотесь!
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01.10.2022 19:56 Відповісти
"Одна голова - хорошо, а две лучше. ( Если это головы россиян.)" Р. КаДыров.

И в этом редком частном случае я с ним согласен.
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01.10.2022 20:04 Відповісти
Не понимаю, почему Рамзанку Дырова при его поистине академических познаниях во всех сферах , а особенно в военной до сих пор держат в звании генерал-майора. Ему бы фельдмаршал-генералиссимуса впору присвоить. Создать бы под него новые соединения. Например традиционное чеченское кавалерийское. Тем более, есть сведения, что в кавалерию отправили и таких знаменитостей как Лаврова и Ксюшу Собчак - профессионалов в этом деле.
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01.10.2022 20:09 Відповісти
Так ніби х¥йло вже кілька тижнів керує самостійно. То про ляпіна - це просто ввдмазування х¥йла.
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01.10.2022 20:43 Відповісти
Під "новые соединения" маєте на увазі "Дику дивізію", яка з обісраними підштанцями втікала від Махна?
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02.10.2022 00:54 Відповісти
Этот текст писал кто угодно, но только не овцевод каДыров. Он не знает столько слов, а писать совсем не умеет.
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01.10.2022 20:09 Відповісти
Та хай піде та трахне того шЛапіна
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01.10.2022 20:13 Відповісти
Може і трахнув би, так ні чим! А пляшки набридли...
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01.10.2022 20:43 Відповісти
Вирішив скласти конкуренцію Гіркіну? Щож, собаки гавкають а караван іде.
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01.10.2022 20:24 Відповісти
Так, ці собаки (гіркін і рамзанка диров) гавкають, а їхній караван все одно йде за курсом "рузкаго *******".
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01.10.2022 21:18 Відповісти
Зря, митя-айфон не наведывается к своему лечащему врачу, хотя знаю: от лишней хромосомы не избавится! размазня кадыркина, уговори митю и сам сходи к его врачу, а вдруг поможет..?
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01.10.2022 20:39 Відповісти
Хох...пошла жара)) Лапин еще не извинился? Чай фуевьій не прорекламировал? Трохи згодом)) Дуже добре. Військові з катами дирова завжди на межі кровопролиття))
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01.10.2022 20:53 Відповісти
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01.10.2022 20:59 Відповісти
Кадирка новий сталин.
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01.10.2022 21:02 Відповісти
А завтра - масква твоя дон
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01.10.2022 21:07 Відповісти
Так с Лимана первыми бежали кадыровский тиктосу...ки
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01.10.2022 21:19 Відповісти
желаю им скорее зарезать друг друга!
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01.10.2022 21:39 Відповісти
Лапін - щайтан !!!!

Со слов Кадырова, за оборону Краснолиманского участка отвечал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, который ранее был награждён звездой Героя России за освобождение Лисичанска

скоро доведеться нагородити якоюсь лише його особистою нагорою
"За сдачу Лисичанська"
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01.10.2022 21:43 Відповісти
Пишуть що почались наїзди кадириі пригожина на шойгу,герасимова і лапіна
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01.10.2022 22:03 Відповісти
Эта патамушта рабсейским сбродом управляют такие стратехи, как двоечник ***** и овцейоп отбубликадыров.
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01.10.2022 22:07 Відповісти
Чича Кадырка! Используй Лапина вместо любимой овцы !!!
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01.10.2022 22:13 Відповісти
якыйсь обіжений через Дирова викатіл. Муму всіх зібрав,хто був під його орудою в ЦВО. Друга стадія 3 конвертів.
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01.10.2022 23:26 Відповісти
Овце@б в печали
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01.10.2022 23:57 Відповісти
В Московії хтось дотримується конституцї? Хто такий Кадиров, щоб "ногою відкривати двері" до Генерального штабу? При всій "повазі" до того манкурта, не вірю, що він там щось Герасімову може говорити. Хай своєму гарему про це розказує.

З іншого боку, наше щастя, а може навпаки, біда, що там гєрасімови, а не люди, які можуть Х.лу сказати "нєт, Вова ти нє прав".
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02.10.2022 01:13 Відповісти
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