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Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях дев’ять кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чф,рф

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет, споряджені 24 "Калібрами", в Азовському морі - до 6 російських кораблів та катерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Військово-Морські сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.

"Станом на 01.10.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 24 ракети;
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр";

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13 кораблів ворожого флоту маневрують біля Криму, напоготові 24 ракети "Калібр", - ОК "Південь"

за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Чорного моря – 30 суден, з них 5 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 27 суден, з них 2 судна рухалось з протоки Босфор", - йдеться у повідомленні

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях дев’ять кораблів, - ВМС ЗСУ 01
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Топ коментарі
+7
надо проредить
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01.10.2022 18:29
+7
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01.10.2022 18:34
+5
Кацапські корита давно пізди не получали?
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01.10.2022 18:29
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Відчуваю побігаємо сьогодні по бункерах ...
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01.10.2022 18:26 Відповісти
Кацапські корита давно пізди не получали?
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01.10.2022 18:29 Відповісти
надо проредить
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01.10.2022 18:29 Відповісти
На аэродроме Бельбек при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте ЧП в настоящее время работают пожарные. Развожаев не сообщил о причинах случившегося. Информации о пострадавших пока нет.

Как пишет Telegram-канал «Mash на волне», на аэродроме загорелся военный самолет. Авторы канала утверждают, что он выкатился за пределы полосы, когда взлетал.(с)
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01.10.2022 18:30 Відповісти
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01.10.2022 18:31 Відповісти
У світлі останніх подій дуже скидається на те, що це вже смертники.
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01.10.2022 18:34 Відповісти
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01.10.2022 18:34 Відповісти
Бычка ловить будут?? Или бычка кормить будем??
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01.10.2022 18:38 Відповісти
а що з "гарпунами".котрі Англія надала Україні???
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01.10.2022 18:40 Відповісти
отключите GPS и они заблудяться в море
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01.10.2022 18:45 Відповісти
Какого хрена Турция их пропускает через Босфор?
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01.10.2022 18:52 Відповісти
Турция -рашистський союзник
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01.10.2022 19:07 Відповісти
Ищук крейцер Мацква...
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01.10.2022 18:59 Відповісти
То може час їх вже втопити до холери?
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01.10.2022 22:11 Відповісти
Корабли решили поиграть в жмурки ?
Не вопрос: мы их зажмурим.
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01.10.2022 22:39 Відповісти
 
 