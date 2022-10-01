Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях дев’ять кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
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У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет, споряджені 24 "Калібрами", в Азовському морі - до 6 російських кораблів та катерів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Військово-Морські сили ЗСУ повідомляють у телеграмі.
"Станом на 01.10.2022:
в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 24 ракети;
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр";
за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Чорного моря – 30 суден, з них 5 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 27 суден, з них 2 судна рухалось з протоки Босфор", - йдеться у повідомленні
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