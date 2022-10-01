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Внаслідок вогневого удару ЗСУ російські окупанти втратили під Золотим близько 60 осіб та 4 одиниці техніки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка,російська

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що внаслідок вогнвого удару ЗСУ під Золотим російські окупанти втратили понад 60 осіб вбитими та пораненими, а також 4 одиниці техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поввідомляється у фейсбуці Генштабу. 

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Задорнов подав протест, що всі новоприставлені і свіжоусопші кацапи потрапляють до Кобзона, а не на його ідеотсько-гумористичне шоу "ну, тупые" ))
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01.10.2022 19:20
+16
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01.10.2022 19:25
+14
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01.10.2022 19:31
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Задорнов подав протест, що всі новоприставлені і свіжоусопші кацапи потрапляють до Кобзона, а не на його ідеотсько-гумористичне шоу "ну, тупые" ))
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01.10.2022 19:20 Відповісти
Колективні слухання концерту Кобзона. На білети скидка.
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01.10.2022 19:23 Відповісти
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01.10.2022 19:25 Відповісти
Котли твердопаливні на кацапах. Постачання палива гарантовано.
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01.10.2022 19:34 Відповісти
грин пис только за ..это сколько деревьев может уцелеть и как результат планета станет чище ...
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01.10.2022 20:10 Відповісти
Це iнша контора -"Котлонадзор"...
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01.10.2022 23:17 Відповісти
Цікаві речі в кацапіїї робляться... "Музикант" відреагував на гнівні патякання кадирки. Так скоро й придворні плєшивого придушать...
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01.10.2022 19:28 Відповісти
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01.10.2022 19:31 Відповісти
Ото поореготав. Дяк!
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01.10.2022 20:06 Відповісти
😂😂😂
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01.10.2022 21:46 Відповісти
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01.10.2022 19:32 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1575991305377026048
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01.10.2022 19:52 Відповісти
там в Старобельской ЦРБ уже начали койки освобождаться от предыдущего завоза туловищ. Надо на подходе эшелон с чмобами накрыть где-нибудь на перегоне Белокуракино-Старобельск. Заодно и ж\д логистику подправить в оперативном районе. Ежедневная статистика ГШ в пол-тысячи туловищ требует поддержки на стабильном уровне.
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01.10.2022 19:56 Відповісти
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01.10.2022 20:16 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.10.2022 20:18 Відповісти
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01.10.2022 20:18 Відповісти
Здесь в слове подпИсал надо правильно ставить ударение.
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01.10.2022 22:17 Відповісти
 
 