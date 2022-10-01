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Боррель про вступ України в НАТО: Зараз головне - продовжувати військову підтримку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент".

Про це він сказав в інтерв'ю каналу 24 Horas, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На теперішній момент головне, за його словами, продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, та продовжувати санкції проти Росії, які, на його запевнення, "дають ефект".

Боррель виступив за продовження більшої військової допомоги Україні, додаткові санкції, збереження існуючих санкцій та за "участь у світовій дипломатичній битві, тому що не всі країни діють проти Росії так само ефективно, сильно та рішуче".

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Боррель нагадав, що через російське вторгнення ЄС вперше використав свої кошти для закупівлі зброї та її доставки до третьої країни, що воює. "Разом із внеском США це те, що дозволило Україні захистити себе", - сказав Боррель.

Щодо ядерної загрози від президента Росії Владіміра Путіна, Боррель сказав, що "всі ризики можливі".
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Топ коментарі
+16
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01.10.2022 19:41
+13
Дорослі політики намагаються згладити дитячі витівки ЗЕвлади.
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01.10.2022 19:40
+11
Т.е. я так понимаю, нас опять вежливо....попросили.
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01.10.2022 19:39
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Щось він нічого за корупцію не говорить. Мабуть вже у нас ніякої надії нема.
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01.10.2022 19:38 Відповісти
Т.е. я так понимаю, нас опять вежливо....попросили.
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01.10.2022 19:39 Відповісти
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01.10.2022 19:48 Відповісти
не нас, а владу, яка розвела корупцію на висшому рівні, навіть більшу, яка була при янику. Вступати будемо при іншому призеденту. Головне, що Боневтік зрозумів свої помилки і йде правильним руслом.
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01.10.2022 20:22 Відповісти
А при Петре небыло коррупции?
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01.10.2022 20:37 Відповісти
Порошенко керувався гаслом "Армія. Мова. Віра". І дотримав своїх обіцянок.
А Зеленський прийшов під гаслом боротьби з корупцією, а заміть цього її очолив.
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01.10.2022 20:53 Відповісти
Ай Петра зебіли, яких 73% змінили і сказали, що з нею, корупцією, покінчили, наступив рай, зробили всіх разом, то навіщо піднімати питання про минулого Петра. За наступного Петра Олексійовича, коли він буде 7-м Президентом, то корупції точно поубавиться. Точно не буде тут єлдака, татарова,портнова, коломойського та іншої братії, яка і тягне Україну в прірву.
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01.10.2022 20:54 Відповісти
Уже втянули в рашистский террор , до последнего прикидывались, что там люди будут соблюдать какие- то правила⁉️Им мало было подлейшей войны с 2014 г подлости садизма путлера и его зомби⁉️
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02.10.2022 02:33 Відповісти
Дорослі політики намагаються згладити дитячі витівки ЗЕвлади.
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01.10.2022 19:40 Відповісти
Він завуальовано сказав улюблену фразу всіх "зелених"-"не на часі".
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01.10.2022 19:41 Відповісти
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01.10.2022 19:41 Відповісти
Таким образом заявление зелупы опять во вред именно Украине.
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01.10.2022 19:46 Відповісти
Для них не на часі-- для нас як повітря.
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01.10.2022 19:45 Відповісти
пане Валентин, якщо нам потрібно вступити в НАТО, то це потрібно точно нам і для цього потрібно робити те, що вони вимагають, а не брати нахрапом. Це окрема організація зі своїм статутом і всі однакового йогог виконують. Наприклад всі на якийсь захід одягають костюми чорного кольору, біли рубашки, кроватки, а наш припреться в шортах в квіиточки, бо нам потрібно? Чому Україною заправляють Беня і Єлдак? Їх що, вибирав нарід 73%? Ні, а там все це бачать і не збираються фінансувати зі своїх бюджетів кармани Бені і єлдака.
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01.10.2022 20:33 Відповісти
Верхушка це одне --- а наші безцінні воіни -- де ше в світі є такі мотивовані солдати.
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01.10.2022 20:40 Відповісти
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01.10.2022 19:45 Відповісти
Щось подібне було чути і про вступ до ЄС але ж нічого маємо статус кандидата. Хоч як би я не ставився до нинішньої влади... - це цікавий крок.
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01.10.2022 19:46 Відповісти
Вже зрозуміло, що до кінця війни з кацапами ніхто нас в НАТО не візьме. Прийняти Україну зараз - стати стороною конфлікту у війні з кацапами. НАТО цього боїться до смерті. Пощастить, якщо після війни швидко приймуть, а не будуть влаштовувати тягомотину з різними Угорщинами і Ко.
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01.10.2022 19:47 Відповісти
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01.10.2022 19:47 Відповісти
Це була спецоперація влади зі вступом до НАТО. Знали, що не приймуть, а взамін зброї більше дадуть.
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01.10.2022 19:48 Відповісти
ЗСУ повністю знищили 58-му армію росії, яка у 2008 році вторглася до Грузії. Слава Героям! Смерть ворогам!
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01.10.2022 19:50 Відповісти
Ну ты и жозеп, Борель! Какие вы все латентные и нежные! Х...йлу не нужно разваливать НАТУ, достаточно купить немножечко кого-то (типа Орбана) - и фсё! Расширяться НАТА сможет тогда только внутрь! Все прекрасно понимают, что даже если случится чудо и все дружно проголосуют за вступление Украины, то голос всего лишь ******* растянет этот процесс лет на 500-600. Украина может завалить заявками, толку от этого ноль. Македония может быть членом НАТО, и Зимбабве тоже сможет (инфа - сотка), а вот Украина как то не соответствует высоким критериям альянса. Хотя у нас уже боевого опыта - как у дурака махорки.
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01.10.2022 19:50 Відповісти
Чогось він не ризикнув таке сказати Швеції та Фінляндії, бо відмазка тупувата.
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01.10.2022 19:51 Відповісти
Може тому, що у Швеції та Фінляндії менше російської агентури та російськомовного населення?
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01.10.2022 20:13 Відповісти
Звісно різниця між цими країнами і нашою очевидна для всіх і для нас, але не через це Борель є лицемірною скотиною, яка замість сказати правду сцикливо вмикає дурня.
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01.10.2022 22:42 Відповісти
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01.10.2022 19:52 Відповісти
" За що не візьметься,

кругом обісреться "
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01.10.2022 20:01 Відповісти
Дід, йди на пенсію
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01.10.2022 20:02 Відповісти
Облом.ua
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01.10.2022 20:04 Відповісти
Judge Rico Dredd
@countelephants
·
4 год
Настоятеля Києво-Печерської Лаври "Пашу Мерседеса" (Петро Лєбєдь) затримали на кордоні при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей. Наразі не відомо, скільки дорогоцінних речей він уже вивіз раніше. Думаю дуже, дуже немало
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01.10.2022 20:15 Відповісти
Настане той час, а він вже не за горами, коли представники канонічної автокефальної цкркви України ПЦУ прийдуть у Лаври і подивляться, що зберігається у сховищах і виявлять копії(підробки) ікон і зникнення купи рукописів Руси-України і артефактів.
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01.10.2022 20:37 Відповісти
Вот народ умеет словоблудием заниматься!!!
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01.10.2022 21:17 Відповісти
ці слова смердять рашистсько- натівським договорняком.Яка проблема На теперішній момент головне, за його словами, продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, та продовжувати санкції проти Росії, які, на його запевнення, "дають ефект" і одночасто взяти Україну в НАТО?Абсолютно ніякої.За виключенням рашистсько натівських домовленносте, із підтримкою цих домовленостей США ,ящо вчора дав зрозуміти Байда.
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01.10.2022 21:31 Відповісти
пробачте мене, але вони на чужому х*ю хочуть в рай в'їхати
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01.10.2022 21:38 Відповісти
Правило такое: варенье на завтра и варенье вчера, но никакого варенья сегодня. «Должно же иногда доходить и до «варенье сегодня»,» - возразила Алиса. «Нет, не может,» - сказала Королева. ... «СЕГОДНЯ варенье не выдается, - сказала Королева. - У нас правило твердое: выдача варенья только ВЧЕРА или ЗАВТРА». «Но ведь завтра ЗАВТРА станет СЕГОДНЯ!» - воскликнула Алиса. «Правильно. Но как только оно станет СЕГОДНЯ, оно перестанет быть ЗАВТРА, » - отрезала Королева.

Л. Кэрролл. "Алиса в Зазеркалье"
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01.10.2022 22:18 Відповісти
Дєвачька сказала іллічю, чьто ана очінь галодная... іллічь прісчюрівшись пасматрел на дєвачьку і сказал - лажись спать дєвачька...
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01.10.2022 23:20 Відповісти
Украина защищает ЕС и США от агрессии Путина.

Это очевидно всем и Борелли в том числе.

Если бы Украина не боролась, то кацапы уже напали бы на прибалтов и Молдову - то есть страны ЕС. НАТО вынужденно было бы уже воевать с путлером. Солдаты сша тоже были бы вовлечены в эту битву.

Сейчас этого нет. «НАТО не есть стороной конфликта» , сказал Столтенберг.

ЕВропа и НАТО не воюет.
Сражается одна страна - Украина.
Поэтому она и должна получать поддержку ЕС и США.

Смерть рашистским оккупантам!
Слава ВСУ!
Слава Украине!
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02.10.2022 01:07 Відповісти
Украина уже « в НАТО».

Она сражается с врагом западной цивилизации вместо НАТО.

Не надо Борелю делать вид, что он этого не понимает.

«Ускоренный приём Украины в НАТО « это и есть дипломатическое оружие запада.

Этим Процессом приема она притормаживает аппетиты путлера.

Украина будет в НАТО это уже не обсуждается.
Обсуждается лишь вопрос как быстро.
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02.10.2022 01:16 Відповісти
Весь цивилизованный Запад, в том числе и украинские послемайдановские власти,
имеют одну задачу - уничтожить Украину и самих украинцев. К полному решению
этой задачи позднее присоединятся поляки, словаки, венгры и даже литовцы.
Украину ждёт участь Польши 1939 годов.
Пролетают румыны. На их пути стоит Приднестровье. Таков план Хабада. А НАТО
Украине не видать, как своих ушей.
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02.10.2022 13:17 Відповісти
 
 