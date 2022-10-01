Боррель про вступ України в НАТО: Зараз головне - продовжувати військову підтримку
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент".
Про це він сказав в інтерв'ю каналу 24 Horas, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На теперішній момент головне, за його словами, продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, та продовжувати санкції проти Росії, які, на його запевнення, "дають ефект".
Боррель виступив за продовження більшої військової допомоги Україні, додаткові санкції, збереження існуючих санкцій та за "участь у світовій дипломатичній битві, тому що не всі країни діють проти Росії так само ефективно, сильно та рішуче".
Боррель нагадав, що через російське вторгнення ЄС вперше використав свої кошти для закупівлі зброї та її доставки до третьої країни, що воює. "Разом із внеском США це те, що дозволило Україні захистити себе", - сказав Боррель.
Щодо ядерної загрози від президента Росії Владіміра Путіна, Боррель сказав, що "всі ризики можливі".
Будь ласка, зачекайте...
А Зеленський прийшов під гаслом боротьби з корупцією, а заміть цього її очолив.
кругом обісреться "
@countelephants
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4 год
Настоятеля Києво-Печерської Лаври "Пашу Мерседеса" (Петро Лєбєдь) затримали на кордоні при спробі контрабандного вивезення церковних цінностей. Наразі не відомо, скільки дорогоцінних речей він уже вивіз раніше. Думаю дуже, дуже немало
Л. Кэрролл. "Алиса в Зазеркалье"
Это очевидно всем и Борелли в том числе.
Если бы Украина не боролась, то кацапы уже напали бы на прибалтов и Молдову - то есть страны ЕС. НАТО вынужденно было бы уже воевать с путлером. Солдаты сша тоже были бы вовлечены в эту битву.
Сейчас этого нет. «НАТО не есть стороной конфликта» , сказал Столтенберг.
ЕВропа и НАТО не воюет.
Сражается одна страна - Украина.
Поэтому она и должна получать поддержку ЕС и США.
Смерть рашистским оккупантам!
Слава ВСУ!
Слава Украине!
Она сражается с врагом западной цивилизации вместо НАТО.
Не надо Борелю делать вид, что он этого не понимает.
«Ускоренный приём Украины в НАТО « это и есть дипломатическое оружие запада.
Этим Процессом приема она притормаживает аппетиты путлера.
Украина будет в НАТО это уже не обсуждается.
Обсуждается лишь вопрос как быстро.
имеют одну задачу - уничтожить Украину и самих украинцев. К полному решению
этой задачи позднее присоединятся поляки, словаки, венгры и даже литовцы.
Украину ждёт участь Польши 1939 годов.
Пролетают румыны. На их пути стоит Приднестровье. Таков план Хабада. А НАТО
Украине не видать, как своих ушей.