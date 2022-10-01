Україна може отримати танки та літаки в рамках ленд-лізу після політичного рішення, - Резніков

Україна може замовити певне озброєння за програмою ленд-лізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський "Абрамс", чи німецький "Леопард", чи британський, чи французький. Це питання прийняття політичного рішення", - сказав він.

Тобто, лише після затвердження вибору, Україна зможе щось замовити.

За словами Резнікова, те ж саме стосується і бойових літаків.

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