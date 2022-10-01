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Україна може отримати танки та літаки в рамках ленд-лізу після політичного рішення, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Україна може замовити певне озброєння за програмою ленд-лізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський "Абрамс", чи німецький "Леопард", чи британський, чи французький. Це питання прийняття політичного рішення", - сказав він.

Тобто, лише після затвердження вибору, Україна зможе щось замовити.

За словами Резнікова, те ж саме стосується і бойових літаків.

Також читайте: Україна може отримати західні танки. Конкретних планів поки немає, - Білий дім

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Більша частина російських окупантів, що знаходилися у Лимані Донецької області, або здалися у полон українських військових, або "передислокувалися" у мішки для трупів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
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01.10.2022 20:26
+14
Зараз пробігся російськими пабликами - Чого там щодо Лімана?
Головний мотив - повна розгубленість.
- Як же так, пане президенте. Ворог на російській території захопив російське місто з російським населенням. Що робити будемо?
Бу-га-га...!!!

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01.10.2022 20:29
+11
Блин, задолбали. Сначала сделайте.
А потом можно и сообщить: техника уже в войсках.
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01.10.2022 20:31
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А кто их будет обслуживать и ремонтировать.
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01.10.2022 20:24 Відповісти
ты
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01.10.2022 20:25 Відповісти
Не очень сложное - обучите своих специалистов. Более капитальное - рядом Польша и Словакия, там умеют с этим обращаться.
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01.10.2022 20:31 Відповісти
Більша частина російських окупантів, що знаходилися у Лимані Донецької області, або здалися у полон українських військових, або "передислокувалися" у мішки для трупів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
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01.10.2022 20:26 Відповісти
Так кого чекаємо? Тільки не кажіть що треба замовляти будівництво танків і літаків, а також навчання екіпажу. Бо оці ваші 2-3 ТИЖНІ вже в печінках. Техніка є вся необхідна в США в необхідній кількості.
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01.10.2022 20:26 Відповісти
Зараз пробігся російськими пабликами - Чого там щодо Лімана?
Головний мотив - повна розгубленість.
- Як же так, пане президенте. Ворог на російській території захопив російське місто з російським населенням. Що робити будемо?
Бу-га-га...!!!

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01.10.2022 20:29 Відповісти
***** вже підписало наказ про виключення Лиману з РФ
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01.10.2022 20:46 Відповісти
Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров высказался относительно ситуации в Красном Лимане, откуда, по заявлению МО РФ, были отведены войска в связи с созданием угрозы окружения.

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт»
_______________________________________________________________________________
У Росії починається розбрід та розпад влади. На додачу до сьогоднішнього скандального висловлювання Кадирова про російський генералітет, висловився ще й Пригожин. Згадані "ушлепки", яких "босими на фронт", якщо хтось не зрозумів, це всі командувачі округами, генерал-полковники, і два генерали армії, міністр Шойгу та начгенштабу Герасимов. Якщо два бандити, гірський бойовик і зек, починають відкрито плювати на генералів і претендують на керівництво армією, то це значить, що незабаром будуть події
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01.10.2022 21:36 Відповісти
Блин, задолбали. Сначала сделайте.
А потом можно и сообщить: техника уже в войсках.
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01.10.2022 20:31 Відповісти
Плюс за трезвость рассуждения.
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01.10.2022 20:32 Відповісти
Слово "може" сьогодні найпопулярніше у політичних заявах на Цензорі
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01.10.2022 20:32 Відповісти
Коли уже те ришення буде, плюгавий *** уже 2 млн назбирав ваньок
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01.10.2022 20:32 Відповісти
два мільйони кажеш? і де їх всіх розмістити? чим годувати вбирати ? бла-бла-бла
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01.10.2022 20:35 Відповісти
Яке відношення французські, німецькі або англійські танки мають до американского ленд-лізу?

Що меле цей профнепригодний олігофрен?
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01.10.2022 20:33 Відповісти
В этих странах скопилось на базах хранения немало, относительно устаревших танков:-АМХ-30(Фр),"Чифтен"(Англ),"Леопард-1(ФРГ)которые по большей части заменены новыми образцами,но могут еще хорошо послужить в танковых войсках ВСУ,как и американский танк М-60,замененный на "Абрамс"..ТТХ этой бтт немногим отличается от бтт россияк,а ввиду ввода ими в строй т-62 и вовсе превосходит
Надо поддержать нашего МО в додавливании столпов НАТО о выделении их бтт для ВСУ,иначе без ее достаточного к-ва наше наступление будет пробуксовывать
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02.10.2022 11:15 Відповісти
Вначале нужно обучить пилотов, это первостепенно. Если этого нет - что либо дальше теряет смысл.
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01.10.2022 20:33 Відповісти
Германия начала поставлять в Украину какие то крутые вооружения,сообщил Шпигель...,та брешуть немцы...косят под Пентагон...😛
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01.10.2022 20:37 Відповісти
вооружения для какого рода войск? по моему беспредметный разговор.
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01.10.2022 20:40 Відповісти
Видос загрузки видел...круто ...,👍
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01.10.2022 20:44 Відповісти
Летный состав обучить не сложно для начала на тренажёрах...
Видос из Эстонии видел... кабинеты оборудованы высший пилотаж...
На рабZee такого никогда не будет...Сердюков разрушил армию рабZeи под Ноль...,и удрал за бугор вместе с подругой Васильевой...🤣
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01.10.2022 20:42 Відповісти
Сердюков с подругой Васильевой поставил пост министра разве не путин🤣
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01.10.2022 20:55 Відповісти
Откат заплатил и удрал...,Сердюкова подсидел Иванов... кажись...типа тоже стал министром обороны...
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01.10.2022 21:01 Відповісти
90% шмутину,,
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01.10.2022 22:07 Відповісти
"...Це питання прийняття політичного рішення."

Яке тоді політичне рішення було підписане Байденом 9 травня 2022 року? І до чого тут німецькі чи французькі танки?

Що взагалі сказав Рєзніков -- хтось зрозумів?
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01.10.2022 20:43 Відповісти
Розуміє тільки його зам - також адвокат, тай ще й цівільний.
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01.10.2022 21:38 Відповісти
Ленд ліз - це спосіб сплати за постачаєме озброєння. До цього нам у більшості давали зброю даром, або Україна її закупала, а сплачував хтось інший(Німеччина).
США можуть закупити німецькі, фрацузьскі або британьскі танки та передати нам у рамках ленд лізу. Якщо буде зрештою приняте політичне рішення.
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01.10.2022 22:31 Відповісти
Украине нужно дальнобойные высокоточные артиллерийские и ракетные системы
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01.10.2022 20:48 Відповісти
треба?
значить будуть
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01.10.2022 20:50 Відповісти
значить ЗСУ отримають танки а ВПС отримають літаки
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01.10.2022 20:48 Відповісти
Резников тень на плетень наводит.
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01.10.2022 20:50 Відповісти
Всі рішення були прийняті в травні.
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01.10.2022 20:55 Відповісти
Сім місяців!!! Вирішували а який же танк можна надати Україні??? Це дурість страшенна за цей час вже можна булоб навсити екіпажі. Та механіків.
Начебто й не гарно критикувати спонсорів. Але тут проглядається намагання продовжити "задоволення"...
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01.10.2022 20:55 Відповісти
Резников Завхоз,нашли стратега ..🤣🤣
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01.10.2022 20:55 Відповісти
Украина закупит в Германии вооружений на сумму 2 ярда евро...

Наверно Байден приказал...за то бабло что вчера дал...
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01.10.2022 20:57 Відповісти
Політику реально зараз робить ЗСУ.

Міноборони - статисти на підтанцьовках ОП. ОП - джерело тупих PR-відосиків.
От і вся зелена політика.
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01.10.2022 20:58 Відповісти
..."ПОЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ" Хто має прийняти це "рішення"-ми чи ВОНИ? Якщо ми, то чому не приймаєте? Хватить словоблудства і казуїстики словами.
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02.10.2022 07:06 Відповісти
Як же мені подобаються слова "може" і "якщо"! Улюблені слова посадовців!🤬
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02.10.2022 09:58 Відповісти
 
 