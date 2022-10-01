Україна може отримати танки та літаки в рамках ленд-лізу після політичного рішення, - Резніков
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Україна може замовити певне озброєння за програмою ленд-лізу лише після прийняття політичного рішення щодо можливості поставки зброї нашій країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.
"Досі ми ведемо переговори з нашими партнерами про те, який бойовий танк буде на озброєнні української армії. Чи це буде американський "Абрамс", чи німецький "Леопард", чи британський, чи французький. Це питання прийняття політичного рішення", - сказав він.
Тобто, лише після затвердження вибору, Україна зможе щось замовити.
За словами Резнікова, те ж саме стосується і бойових літаків.
Топ коментарі
+15 YU ST
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+11 Colt
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Будь ласка, зачекайте...
Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
Головний мотив - повна розгубленість.
- Як же так, пане президенте. Ворог на російській території захопив російське місто з російським населенням. Що робити будемо?
Бу-га-га...!!!
Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт»
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У Росії починається розбрід та розпад влади. На додачу до сьогоднішнього скандального висловлювання Кадирова про російський генералітет, висловився ще й Пригожин. Згадані "ушлепки", яких "босими на фронт", якщо хтось не зрозумів, це всі командувачі округами, генерал-полковники, і два генерали армії, міністр Шойгу та начгенштабу Герасимов. Якщо два бандити, гірський бойовик і зек, починають відкрито плювати на генералів і претендують на керівництво армією, то це значить, що незабаром будуть події
А потом можно и сообщить: техника уже в войсках.
Що меле цей профнепригодний олігофрен?
Надо поддержать нашего МО в додавливании столпов НАТО о выделении их бтт для ВСУ,иначе без ее достаточного к-ва наше наступление будет пробуксовывать
Видос из Эстонии видел... кабинеты оборудованы высший пилотаж...
На рабZee такого никогда не будет...Сердюков разрушил армию рабZeи под Ноль...,и удрал за бугор вместе с подругой Васильевой...🤣
Яке тоді політичне рішення було підписане Байденом 9 травня 2022 року? І до чого тут німецькі чи французькі танки?
Що взагалі сказав Рєзніков -- хтось зрозумів?
США можуть закупити німецькі, фрацузьскі або британьскі танки та передати нам у рамках ленд лізу. Якщо буде зрештою приняте політичне рішення.
значить будуть
Начебто й не гарно критикувати спонсорів. Але тут проглядається намагання продовжити "задоволення"...
Наверно Байден приказал...за то бабло что вчера дал...
Міноборони - статисти на підтанцьовках ОП. ОП - джерело тупих PR-відосиків.
От і вся зелена політика.