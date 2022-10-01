Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон, - Міноборони
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Міністерство оборони України прокоментувало ситуацію, яка склалася в місті Лиман Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному твіттері Міноборони.
У повідомленні зазначається: "Дякуємо "Міністерству оборони" Росії за успішну співпрацю в організації навчань "Ізюм 2.0". Майже всі російські війська, дислоковані в Лимані, були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. У нас до вас одне запитання: чи хочете ви повторення?"
Топ коментарі
+104 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар01.10.2022 20:34
+69 Валентин Коваль
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+63 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар01.10.2022 20:40
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Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ!
Героям Слава!
Нас *******, расходимся.
"Минобороны РФ заявило об отводе войск из Лимана "на более выгодные рубежи".
Добре сказано, люблю солдатів. Ясно, чітко і до справи.
Я пропоную $0.50 за 1 кв.км. З самовивозом у мішках.
Чайові за вчасну послугу.
Act now! Не пропустіть влучний момент!
Йще отруїтися можуть . Тим більш що вони (орки) рептілоїди тільки за психологічним станом , але ж сутто біологічно йще й люди й не требо Україні таке , щоб розвелось по лісах й гаях багато тварин , які їли людятину .
Так що процес (дуже непріємний) але санітарно важливий упакування тухлої скріжатіни в пакети ...
Й дрібні рахунки Україні аж ніяк не потрібні . Тут справа йде на 1 трлн. баксів в вигляді контрибуцій . Й якісь там пакети це крапля у Тихому океані ... того , що повинна отримати Україна від загарбника в суто економічному плані ...
Хай пан не соромиться підписувати своїм іменем.
там утверждается, что из района оперативного окружения Лиман выведено 4360 военнослужащих РФ под руководством генерал-лейтенанта Иванаева
вывод из окружения осуществлён в результате политической договорённости между кремлём и Банковой: в середине октября (Покрова!) осуществить обмен военнопленными - всех на всех
в результате РФ получит почти 8 тысяч военных, а Украина вернёт 2,5 тыс. пленных
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
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Та навіть нема сумнівів, що ******* касапи, як завжди...