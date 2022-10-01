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Держатом закликає світ втрутитись у ситуацію із викраденням гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,мурашов

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) закликає світову спільноту вжити всіх можливих заходів для звільнення з полону генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє ДІЯРУ, передає Цензор.НЕТ.

"Держатомрегулювання закликає наших міжнародних партнерів втрутитися у ситуацію та допомогти звільнити із російського полону гендиректора ЗАЕС. Закликаємо МАГАТЕ, Єврокомісію, ООН задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Ігоря Мурашова з полону російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

У ДІЯРУ наголосили, що гендиректор ЗАЕС є ліцензованою особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі функції щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Зазначається, що затримання посадової особи такого рівня, окрім того, що є цинічним актом залякування персоналу ЗАЕС та нелюдського ставлення росіян до громадян України, створює реальні ризики щодо безпеки ЗАЕС.

Крім того, у ДІЯРУ підкреслили, що Мурашов є цивільною особою, тому дії російських військових є грубим порушенням міжнародного права. Відповідно, загарбники мають негайно звільнити гендиректора ЗАЕС та повернути його до виконання своїх обов’язків.

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"Вкотре закликаємо світову спільноту посилити тиск та вплинути на країну-агресора задля припинення обстрілів Запорізької АЕС, недопущення репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх родин", - зазначили в ДІЯРУ.

Відомство наголошує, що міжнародна спільнота має сприяти повній деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС, поверненню її під контроль України.
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Ща Гросси как разойдется да как выразит обеспокоенность... и все порешается
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01.10.2022 20:44 Відповісти
...та куда ...ти шо? там озаботились так, "кюшать не могут"
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01.10.2022 21:11 Відповісти
У кацапів з часів Золотої Орди нічого не міняється - викрадення людей, заручники, прикриття мирним населенням це для них норма.
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01.10.2022 21:12 Відповісти
навіщо вигадувати? беруть "найкраще" й від НКВС, фашистів
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01.10.2022 21:54 Відповісти
ніхт. апетити стали непомірними. плоттю жруть, кров"ю запивають і ніяк не наситяться
сатанисти.
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01.10.2022 23:03 Відповісти
Прое....
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01.10.2022 22:10 Відповісти
Він тіко встиг призвати - і світ негайно втрутився, канкрєтно порєшав і фсьо стало чікі-пуки!
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01.10.2022 22:26 Відповісти
 
 