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Мінфін (775) митниця (1027) безвізовий режим (994) Євросоюз (7016)

В Україні сьогодні запрацював "митний безвіз": вантажі вже прямують в обох напрямках під процедурою спільного транзиту, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Економіка

митниця

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). Першою країною, з якої було відправлено вантаж для доставки в Україну під процедурою спільного транзиту, стала Німеччина.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 жовтня, для України набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом. Тобто відсьогодні в нашій країні запрацював так званий "митний безвіз".

Перша транзитна декларація Т1 була відправлена сьогодні з Німеччини до України. Митники вже бачать її у електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки.

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1 жовтня Україною також було оформлено першу транзиту декларацію на виїзд з України. За нею вантаж зараз прямує через Польщу до Німеччини. Наразі в системі також очікують прибуття товарів у митницю відправлення і інші декларації, за якими товари будуть поміщені під процедуру спільного транзиту та доставлені до митниць призначення на території країн-учасниць Конвенції.

Нагадуємо, що відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+12

Я на месте Пу далеко не отходил бы от стола, а то такие приказы пойдут одни за другим©
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01.10.2022 21:00
+12
Ніт.

Бо акциз, мито, війна, неначасі, Гетьманцев та СН гроші треба.
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01.10.2022 21:05
+10
Почекаємо інфу від волонтерів, а не від ЗЕлених чинуш.

Бо ці ЗЕлені потужні діячі, як не ********, так збрешуть.
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01.10.2022 21:04
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Я на месте Пу далеко не отходил бы от стола, а то такие приказы пойдут одни за другим©
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01.10.2022 21:00 Відповісти
Мене цікавить тільки одне - у цьому разі наші доблесні непідкупні митники будуть замість 4-поверхових будинків будувати собі вже 5-поверхові, чи спустяться до 3?
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01.10.2022 21:01 Відповісти
Наших "доблесних митників" із західного кордону терміново потрібно передислокувати під Донецьк , там їм роботи непочатий край , а замість них поставити тих хто Маріуполь захищав і додому повернувся , якщо вже і так порядку не буде - то взагалі ту митницю к @беням розігнати , європейці і без наших чемодани з доларами знаходять коли наші не бачать !
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01.10.2022 21:50 Відповісти
Європейські товари стануть дешевше?
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01.10.2022 21:02 Відповісти
Ніт.

Бо акциз, мито, війна, неначасі, Гетьманцев та СН гроші треба.
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01.10.2022 21:05 Відповісти
При ВР є столовка - там ціни, як при совку...а в будівлях комітетів урядового кварталу є кіоски й магазинчики - хрінню всілякою сувенірною торгують (зараз, мабудь, ще й нєтлєнкой Боневтіка барижать) - то через них, мабудь будуть торгувати дешевше))) без 300% накрутки
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01.10.2022 21:39 Відповісти
Почекаємо інфу від волонтерів, а не від ЗЕлених чинуш.

Бо ці ЗЕлені потужні діячі, як не ********, так збрешуть.
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01.10.2022 21:04 Відповісти
ударение на какой слог ставить в слове:********? (хотя без разницы!!что украдут или соврут!!)
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01.10.2022 21:14 Відповісти
Так, дійсно сьогодні запрацював "безвіз". Як наслідок, більшість машин, що раніше слідували до отримувачів в Україні без заїзду на митницю, так як оформлювалися по Еа - отримали повідомлення надати машину на митницю. Українська фірма отримала заїзд на митницю , оплату терміналу, оплату простою машини і водія, покращень не отримала. Таке відчуття, з точки зору митників , що війна не в нас в країні, усі фірми багатіють кожний день і можуть собі дозволити додаткові витрати на все, що тільки можна
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01.10.2022 21:22 Відповісти
Если это заработает, должно резко снизится количество фур на границе. Понятно, что поначалу будет много нескладух, но надеемся все наладиться.
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01.10.2022 21:28 Відповісти


Кстати. А вот все, кто голосовал «абы не барыга»… Вы ж понимаете, что Володимир Зеленський - самый главный порохоскот теперь? В смысле - почему? Армія, мова, віра, НАТО - это чья концепция? Портиков абсолютно прав. Любой президент Украины имеет только два варианта.
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01.10.2022 21:52 Відповісти
 
 