В Україні сьогодні запрацював "митний безвіз": вантажі вже прямують в обох напрямках під процедурою спільного транзиту, - Мінфін

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). Першою країною, з якої було відправлено вантаж для доставки в Україну під процедурою спільного транзиту, стала Німеччина.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 жовтня, для України набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом. Тобто відсьогодні в нашій країні запрацював так званий "митний безвіз".

Перша транзитна декларація Т1 була відправлена сьогодні з Німеччини до України. Митники вже бачать її у електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки.

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1 жовтня Україною також було оформлено першу транзиту декларацію на виїзд з України. За нею вантаж зараз прямує через Польщу до Німеччини. Наразі в системі також очікують прибуття товарів у митницю відправлення і інші декларації, за якими товари будуть поміщені під процедуру спільного транзиту та доставлені до митниць призначення на території країн-учасниць Конвенції.

Нагадуємо, що відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств", - йдеться у повідомленні.