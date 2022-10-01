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Кількість загиблих у результаті обстрілу окупантами цивільної колони у Запоріжжі зросла до 31, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,обстріл

У лікарні Запоріжжя померла жінка, яка отримала поранення напередодні внаслідок ракетного удару по евакуаційній колоні. Таким чином, ворог забрав життя 31 людини.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, кілька жертв збільшилась. Ще одна жінка померла, яка була важко поранена. Наразі кількість жертв досягла 31 людини: 30 цивільних і один співробітник поліції, який допомагав людям", - сказав він.

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Старух також заявив, що ворожа армія вдарила на вхід, вихід і центр колони, і цього ніхто не міг очікувати.

"Це черговий приклад того, що ми маємо справу з терористом", - додав він.

За словами Старуха, на засіданні Ради оборони було прийнято рішення на кілька днів призупинити роботу пункту пропуску. Керівник ОВА нагадав, що на тимчасово окуповану територію здебільшого виїжджали волонтери, люди, які провідували літніх родичів.
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я б ******** по ростову, хочу бачити в них - 31 заґиблих....
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01.10.2022 21:55 Відповісти
і по воронежу - який "не причєм"... - причомка зламалася також...
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01.10.2022 23:27 Відповісти
ладно, "хахлов" они ненавидят....., но собака тут причем? это не люди!
https://twitter.com/i/status/1576268048100896769
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01.10.2022 21:57 Відповісти
і так - жалілка зламалася і не робить...
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01.10.2022 22:07 Відповісти
шкода, шо з Лиману кацапйо випустили......... мабудь без мусьє д'Єрмака - не обійшлось😡😡😡😡
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01.10.2022 22:28 Відповісти
точно знаете шо выпустили? или так... просто подозреваете????
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01.10.2022 22:30 Відповісти
Це свідомий терористичний акт. Хто його розслідує, де представники ООН, чому не чути про заявку в РБ ООН?
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02.10.2022 08:58 Відповісти
 
 