Блінкен запевнив Кулебу, що США продовжать підтримувати Україну попри будь-які незаконні кроки Путіна

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну в цій боротьбі.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном я подякував США за непохитну підтримку, включаючи надання 12,35 млрд доларів на нову безпекову та бюджетну допомогу. Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі", - повідомив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підготовлені в Москві результати псевдореферендумів не відображають волі народу України, - Блінкен