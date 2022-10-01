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Блінкен запевнив Кулебу, що США продовжать підтримувати Україну попри будь-які незаконні кроки Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну в цій боротьбі.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном я подякував США за непохитну підтримку, включаючи надання 12,35 млрд доларів на нову безпекову та бюджетну допомогу. Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі", - повідомив Кулеба.

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Топ коментарі
+6
Лиман Донецкая область освобожден!!!
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01.10.2022 22:25
+3
Та дайте вже Кулебі оселедця. Він же ж нервує, що недостатньо доносить волю Боневтіка.

Хоча Блінкену на волю Боневтіка відверто насрати.
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01.10.2022 22:15
+3
в цьому ще когось потрібно запевняти?
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01.10.2022 22:22
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Та дайте вже Кулебі оселедця. Він же ж нервує, що недостатньо доносить волю Боневтіка.

Хоча Блінкену на волю Боневтіка відверто насрати.
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01.10.2022 22:15 Відповісти
в цьому ще когось потрібно запевняти?
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01.10.2022 22:22 Відповісти
Лиман Донецкая область освобожден!!!
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01.10.2022 22:25 Відповісти
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01.10.2022 22:30 Відповісти
Спасибо Капитан
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01.10.2022 22:28 Відповісти
кулеба тільки іноді ярко зелений - а так скоче під тим хто шпори дае...
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01.10.2022 22:52 Відповісти
Вот это "...попри будьякі незаконні кроки..." несколько пугает...
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01.10.2022 23:01 Відповісти
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України.
Свого рішення ніяк не пояснила.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/viktorija-spartts-u-konhresi-proholosuvala-proti-vidilennja-dodatkovikh-12-3-mlrd-dlja-ukrajini.html
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02.10.2022 01:39 Відповісти
Там вже є пояснення, просто дешеві та не дуже розумні журналісти не хочуть бачити його, а шукають сенсації "тимчасовий пакет фінансування урядових програм" де Україна один із розділів. Тому ми насправді не знаємо проти чого голосували республіканці, треба читати стенограми.

SEC. 2. TABLE OF CONTENTS.

Sec. 1. Short Title.
Sec. 2. Table of Contents.
Sec. 3. References.
Sec. 4. Payment to Widows and Heirs of Deceased Members of Congress.

DIVISION A-CONTINUING APPROPRIATIONS ACT, 2023

DIVISION B-UKRAINE SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS ACT, 2023

DIVISION C-OTHER MATTERS

Title I-Extensions, Technical Corrections, and Other Matters
Title II-Budgetary Effects

DIVISION D-HEALTH AND HUMAN SERVICES EXTENSIONS

Title I-Medicare and Medicaid
Title II-Human Services
Title III-Public Health
Title IV-Indian Health

DIVISION E-VETERANS AFFAIRS EXTENSIONS

Title I-Extensions of authorities relating to health care
Title II-Extensions of authorities relating to benefits
Title III-Extensions of authorities relating to homeless veterans
Title IV-Extensions of other authorities

DIVISION F-FDA USER FEE REAUTHORIZATION ACT OF 2022

DIVISION G-HERMIT'S PEAK/CALF CANYON FIRE ASSISTANCE ACT

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6833/text
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02.10.2022 04:58 Відповісти
 
 