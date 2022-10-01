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Блінкен запевнив Кулебу, що США продовжать підтримувати Україну попри будь-які незаконні кроки Путіна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну в цій боротьбі.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішньої телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном я подякував США за непохитну підтримку, включаючи надання 12,35 млрд доларів на нову безпекову та бюджетну допомогу. Держсекретар запевнив, що попри будь-які незаконні кроки Путіна, США продовжуватимуть підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі", - повідомив Кулеба.
Топ коментарі
+6 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.10.2022 22:25
+3 Герхард
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+3 три - пятнадцать
показати весь коментар01.10.2022 22:22
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча Блінкену на волю Боневтіка відверто насрати.
Свого рішення ніяк не пояснила.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/viktorija-spartts-u-konhresi-proholosuvala-proti-vidilennja-dodatkovikh-12-3-mlrd-dlja-ukrajini.html
SEC. 2. TABLE OF CONTENTS.
Sec. 1. Short Title.
Sec. 2. Table of Contents.
Sec. 3. References.
Sec. 4. Payment to Widows and Heirs of Deceased Members of Congress.
DIVISION A-CONTINUING APPROPRIATIONS ACT, 2023
DIVISION B-UKRAINE SUPPLEMENTAL APPROPRIATIONS ACT, 2023
DIVISION C-OTHER MATTERS
Title I-Extensions, Technical Corrections, and Other Matters
Title II-Budgetary Effects
DIVISION D-HEALTH AND HUMAN SERVICES EXTENSIONS
Title I-Medicare and Medicaid
Title II-Human Services
Title III-Public Health
Title IV-Indian Health
DIVISION E-VETERANS AFFAIRS EXTENSIONS
Title I-Extensions of authorities relating to health care
Title II-Extensions of authorities relating to benefits
Title III-Extensions of authorities relating to homeless veterans
Title IV-Extensions of other authorities
DIVISION F-FDA USER FEE REAUTHORIZATION ACT OF 2022
DIVISION G-HERMIT'S PEAK/CALF CANYON FIRE ASSISTANCE ACT
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6833/text