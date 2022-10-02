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Глава Міноборони Німеччини Ламбрехт раптово прибула до Одеси: "Принесла хороші новини та додаткові інструменти для зміцнення ЗСУ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ламбрехт

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що під час візиту його німецької колеги Крістіне Ламбрехт до України вона привезла "додаткові інструменти" для зміцнення української армії.

 "Приймав мою німецьку колегу Крістіне Ламбрехт на півдні України. Пані міністерка принесла хороші новини та додаткові інструменти для зміцнення української армії", - написав Резніков у Twitter у суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що вони з Ламбрехт обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію. Крім того, Ламбрехт поспілкувалася з українськими військовими та побачила німецьку зенітну самохідну установку Gepard на бойовому чергуванні.

Це перший візит Ламбрехт в Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, пише УП.

Міністерка оборони ФРН пообіцяла, що Україна найближчим часом отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. За її словами, він має надійти протягом "наступних кількох днів".

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Повідомляється, що Ламбрехт довелося на деякий час сховатися у бункері через повітряну тривогу.

Міністерці, зокрема, розповіли про застосування переданих урядом ФРН Києву САУ Gepard. За словами Ламбрехт, ці самохідні зенітні установки допоможуть захистити одеську критичну інфраструктуру від ракетних ударів РФ.

Раніше Німеччина поставила Україні загалом 30 таких САУ, а також 6000 боєприпасів до них.
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Топ коментарі
+42
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01.10.2022 23:35
+34
С учетом того вооружения, которым мы располагаем, то на юге у нас тоже дела идут хорошо. Кацапы сидят на подсосе с б\к, продовольствием и прочим снабжением, необходимым для выживания в позиционной войне. Мотивация и дух у кацапского войска постоянно отрицательно поднимается. И это еще не настали холода, и волонтеры им буржуйки и прочие ништяки не будут подвозить. Для тех, кто сидит у камина: с криками "ура" цепью никто на Херсонщине наступать не будет. Кроме того - местность там сильно отличается от той же Харьковщины и Луганщины, поэтому здесь применяется другая тактика. Она более долгая, но и "мешок" поболе будет, чем, например, лиманский. В военном деле всё нужно делать выверяя силы и в нужное время, а не забрасывая врага мясом.
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02.10.2022 00:04
+32
Iris-T она привезла. И закрывать они скорее всего будут одесские порты для того чтобы рашу нахер можно было бы послать
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01.10.2022 23:30
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Якщо 6000 боеприпасів на 1 установку то це норм, а якщо всього 6000 на 30 установок при її скорострільності то самі розумієте це .....
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02.10.2022 15:43 Відповісти
Для початку приберіть памятник Катерині другій у Одесі - у кацапів на один привід буде менше вважати Одесу руцкім містом
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02.10.2022 17:11 Відповісти
Уся територія України буде деокупована у тому порядку, в якому буде зручніше ЗСУ. Припиніть сварки хто кращий.
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02.10.2022 17:30 Відповісти
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