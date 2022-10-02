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Вас вибиватимуть по одному, поки ви не вирішите проблему, - Зеленський до росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський натякнув окупантам про необхідність вирішити проблему з "тим одним", який розпочав безглузду для Росії війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 220-го дня війни.

Говорячи про ситуацію у країні-агресорці, президент зазначив, що "вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів...".

"Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", - наголосив український президент.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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01.10.2022 23:36
+20
а вот так на расее большие пацаны серьезные дела решают! ))
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01.10.2022 23:41
+17
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02.10.2022 00:12
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01.10.2022 23:36 Відповісти
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02.10.2022 00:12 Відповісти
Найвеличніший ти вже в очко ***** заглянув,все там побачив по середині?Байден с порошенкой що там ******* вже розібрався,чи ні.
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02.10.2022 00:51 Відповісти
Може вже пора мінять КАЛАмоййського на АБРАМСИ!😏
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02.10.2022 00:53 Відповісти
Еще и доплатим))))
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02.10.2022 09:03 Відповісти
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02.10.2022 06:26 Відповісти
тут вообще такие смелые и радикальные решения поступают - мне нравится! ))
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01.10.2022 23:39 Відповісти
Павлов доповідав про загрозу, але Сталін не реагував на це. Потім з Павлова зробили цапа-відбувайла.
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01.10.2022 23:46 Відповісти
Сралину многие говорили, но он верил только в договорняк с Гитлером....
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01.10.2022 23:58 Відповісти
Котят как раз на 7-8 месяце кастрируют
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01.10.2022 23:57 Відповісти
ну вот! самое то, шо надо!
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02.10.2022 00:04 Відповісти
а вот так на расее большие пацаны серьезные дела решают! ))
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01.10.2022 23:41 Відповісти
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01.10.2022 23:52 Відповісти
Долижит обязательно и старательно!
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01.10.2022 23:53 Відповісти
Как только дос...ет Золотову, так сразу пойдет и долижет Х...лу.
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02.10.2022 00:47 Відповісти
Трішки про пуйла світова преса:

"Промова Путіна є набором неймовірно безграмотних конспірологічних кліше, які 30 років тому можна було прочитати в маргінальних націонал-патріотичних газетах. Тепер це стало політикою колишньої наддержави, яка навіть за часів радянського керівництва не могла собі дозволити подібного дискурсу", - цитує видання Андрія Колесникова із Фонду Карнегі за міжнародний світ.

дійсно навіть ссср так не ганьбився ніколи... навіть хрущов зі своїм тапком виглядав краще, а пуйло зі своїм урядом і це стадо, яке живе в кацапії - це вже просто пяний кабак, божевільня з паяцами і клоунами...поки що ще небезпечна...
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01.10.2022 23:47 Відповісти
Що там горіло шо він такий чорний?
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01.10.2022 23:49 Відповісти
Нагадали бородатого анекдота.
Дядько з двома важелезними валізами ледь встиг на поїзд. От заходить він захеканий до купе, а там два негри сидять.
Дядько, випустивши валізи на підлогу, розгублено питає:
- Хлопці, а що у вас тут згоріло?
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01.10.2022 23:57 Відповісти
Так я і застосував тут цей онехдот.
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02.10.2022 00:03 Відповісти
Лохонулось пуйло с этими референдумами )) ещё больше себя в угол загнал )) что ни делает дурак, все он делает не так )
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01.10.2022 23:55 Відповісти
дидамвоевавшим по легендам и мифам совка как бэ "наркомовские" выдавали. чмобикам будут тоже выдавать, им с собой приносить, или тамошние алкотёры позаботятся? ведь каждый из них надеется хоть фуфырик бухла получить перед смертью ))
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01.10.2022 23:55 Відповісти
Угу. "Мне трудно писать эти строки, потому что земля трясётся от постоянного артобстрела" - написал мой прадед с победносной операции "Марс", огранизованной гениальным маршалом жюковым. Тела прадеда, естественно, не нашли - значит предатель. Ничего семья не получила. Но они же лучше будут за 10 баксов носиться с чужими дидами из "биссмертнава полка", чем думать головой.
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02.10.2022 00:04 Відповісти
Немає там до кого звертатись Вова Зеленський..... хоча намагатися, можливо й треба.... можливо.
Я особисто не вірю у "просвітлення " рашистів..... "просвітлення" настане,можливо, коли їсти їм буде нічого а ***** до того їх й веде.
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02.10.2022 00:00 Відповісти
Я більше скажу - навіть якщо вони того одного приберуть, наступний буде ажніяк не ліпше, скорше навіть навпаки, бо буде хитрішим!

Так що в мене є погана новина - якісь позитивні зміни там почнуться не раніше ніж за 4-5-го.

Але хороша новина полягає в тому, що змінюватись вони будуть дуже швидко...

Так само було перед Горбачовим в СРСР!
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02.10.2022 02:12 Відповісти
да, ликвидацию русозверей надо поставить на промышленно-конвеерный поток с помощью западной техники и массовых призывов чмобиков. мордор надо обескровить и избавить от любых видов техники от ЯО до самоката.
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02.10.2022 00:00 Відповісти
По вчерашнему выступлению *****, было понятно лишь одно - он слетел с катушек. Не обязательно знать русский язык чтобы это понять - сумасшествие видно на физиономии даже через 5 слоев ботокса.
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02.10.2022 00:18 Відповісти
А чого це по одному вбивати? Оптом дешевше ...
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02.10.2022 00:20 Відповісти
Заявка до НАТО. Шах Путіна - мат Зеленського | Ірина Фаріон

https://youtu.be/Kuenaix6mbM
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02.10.2022 00:27 Відповісти
Каждый псих, знает свою проблему слабоумия и прячет свою проблему как самую сокровенную тайну. Сумасшедший больше всего боится тех, кто замечает его проблему и становится мстительным, если кто то, афиширует о его сокровенной тайне. Немцова убили после того, как он сказал свою фразу - Он "********" чтобы вы понимали...
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02.10.2022 00:27 Відповісти
Тише, ша! Володя, хоть ты и Президент, но не нужно так горячиться. Убивать русню по одному?
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02.10.2022 00:41 Відповісти
Вова Зеленський невже ти реально віриш що там тільки один ***** винуватий й нелюдь? Чи це д'Єрмак тебе схиляє до такої думки?
Вова там 98% на рфії підтримують вбивства Українців, зґвалтування.... то Вова бачить "мір" у очах Сатани , то що тільки "він один, хтось " винуватий.....
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02.10.2022 00:43 Відповісти
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02.10.2022 01:11 Відповісти
Працювати з кадрами супротивника - це дуже потрібна справа!

Чим далі, тим частіше Президент України робить правильні і важливі дії!
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02.10.2022 01:52 Відповісти
Давайте скажемо трохи інакше-його ЗМУШУЮТЬ робити правильні дії. Хто-питання друге. Чи свято вірите в "геніальність" клована
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02.10.2022 06:26 Відповісти
Буратина КАЛомойского
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02.10.2022 07:02 Відповісти
Следует не угрожать, а увещевать "нах оно вам надо?", "у вас в кремле кучка маньяков, а в Киеве адекватная власть"
П.С.
неужели это настолько непонятно, что мне тут из цензора приходится учить администрацию президента?
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02.10.2022 08:13 Відповісти
а хто йому сказав, що його на болотах слухають?
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02.10.2022 11:36 Відповісти
Тупой поц!!да скажи рассеянным,а не россиянами!падоюка тупая.хор и хер одна буква,а смысл ..Мы росичи от Роси https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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02.10.2022 11:39 Відповісти
 
 