Вас вибиватимуть по одному, поки ви не вирішите проблему, - Зеленський до росіян
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Президент Володимир Зеленський натякнув окупантам про необхідність вирішити проблему з "тим одним", який розпочав безглузду для Росії війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 220-го дня війни.
Говорячи про ситуацію у країні-агресорці, президент зазначив, що "вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів...".
"Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", - наголосив український президент.
Будь ласка, зачекайте...
"Промова Путіна є набором неймовірно безграмотних конспірологічних кліше, які 30 років тому можна було прочитати в маргінальних націонал-патріотичних газетах. Тепер це стало політикою колишньої наддержави, яка навіть за часів радянського керівництва не могла собі дозволити подібного дискурсу", - цитує видання Андрія Колесникова із Фонду Карнегі за міжнародний світ.
дійсно навіть ссср так не ганьбився ніколи... навіть хрущов зі своїм тапком виглядав краще, а пуйло зі своїм урядом і це стадо, яке живе в кацапії - це вже просто пяний кабак, божевільня з паяцами і клоунами...поки що ще небезпечна...
Дядько з двома важелезними валізами ледь встиг на поїзд. От заходить він захеканий до купе, а там два негри сидять.
Дядько, випустивши валізи на підлогу, розгублено питає:
- Хлопці, а що у вас тут згоріло?
Я особисто не вірю у "просвітлення " рашистів..... "просвітлення" настане,можливо, коли їсти їм буде нічого а ***** до того їх й веде.
Так що в мене є погана новина - якісь позитивні зміни там почнуться не раніше ніж за 4-5-го.
Але хороша новина полягає в тому, що змінюватись вони будуть дуже швидко...
Так само було перед Горбачовим в СРСР!
https://youtu.be/Kuenaix6mbM
Вова там 98% на рфії підтримують вбивства Українців, зґвалтування.... то Вова бачить "мір" у очах Сатани , то що тільки "він один, хтось " винуватий.....
Чим далі, тим частіше Президент України робить правильні і важливі дії!
П.С.
неужели это настолько непонятно, что мне тут из цензора приходится учить администрацию президента?