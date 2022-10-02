Визволення Лиману є обнадійливим успіхом українських захисників, - глава Пентагону Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, для росіян Лиман був ключовим бастіоном на сході України.

Остін зазначив, що це обнадійливий успіх українських захисників на полі бою, який створить нові дилеми для російських військових.

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