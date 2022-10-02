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Визволення Лиману є обнадійливим успіхом українських захисників, - глава Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,зсу

Міністр оборони США Ллойд Остін у суботу привітав повернення Україною під контроль міста Лиман у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, для росіян Лиман був ключовим бастіоном на сході України.

Остін зазначив, що це обнадійливий успіх українських захисників на полі бою, який створить нові дилеми для російських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Населений пункт Лиман визволено та взято під контроль, - воїни 81-ї ОАБр та батальйону ім. Кульчицького записали відео із центру міста. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
ВСУ начали танковое наступление на Херсонской области. Как сообщают информ-каналы военкоров с фронта: 1-й танковый батальон и 1-й батальон пехоты ВСУ выдвинулись с Нововоронцовки в направлении Хрещеновки и Любимовки.
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02.10.2022 06:58
+12
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02.10.2022 07:40
+8
Поговаривают что после освобождения ЗСУ Лимана ху.ло разбил об голову шойгу гипсовый бюстик сталина.
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02.10.2022 07:18
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ВСУ начали танковое наступление на Херсонской области. Как сообщают информ-каналы военкоров с фронта: 1-й танковый батальон и 1-й батальон пехоты ВСУ выдвинулись с Нововоронцовки в направлении Хрещеновки и Любимовки.
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02.10.2022 06:58 Відповісти
Нельзя сравнивать прекрасную Херсонщину и морское побережье с этим ублюдочным донбассом с его убыточными шахтами и на 95 % предательским населением. Стоит проливать за них кровь за этих предателей? Где местное население донбасса, которое встречало бы наших солдат, как на Харьковщине? Хотя и под Харьковом есть предатели, но есть также и видео Купянска в начале войны, где местные с украинскими флагами кидаются на оккупантов. А донбасс это тотальное предательство, начиная с 2014 г.
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02.10.2022 09:34 Відповісти
Поговаривают что после освобождения ЗСУ Лимана ху.ло разбил об голову шойгу гипсовый бюстик сталина.
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02.10.2022 07:18 Відповісти
Поговаривают), что у *********** на столе стоит настоящая сушёная голова сталина.
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02.10.2022 08:41 Відповісти
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02.10.2022 07:40 Відповісти
Ну что, Луганская область Украины, киданул вас аферист **********, вы ему нахрен не нужны, им же и разграбленные, ему бы сейчас за Юг удержаться, за дорогу на крымнаш. Мечты идиота.
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02.10.2022 08:39 Відповісти
Нельзя сравнивать прекрасную Херсонщину и морское побережье с этим ублюдочным донбассом с его убыточными шахтами и на 95 % предательским населением. Стоит проливать за них кровь за этих предателей? Где местное население донбасса, которое встречало бы наших солдат, как на Харьковщине? Хотя и под Харьковом есть предатели, но есть также и видео Купянска в начале войны, где местные с украинскими флагами кидаются на оккупантов. А донбасс это тотальное предательство, начиная с 2014 г.
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02.10.2022 09:36 Відповісти
Вы зачем один и тот же текст здесь везде тыкаете? С какого перепугу вы решили разбазаривать украинские земли???
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02.10.2022 10:02 Відповісти
Що з котлом? Вже котла немає! Випустили рашистів?!
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02.10.2022 09:36 Відповісти
В мене теж це питання. А що з кацапами? Випустили i вони тепер укрiпляють новi позицii? Як Гiркiна з Словянська? Нiхто так зрозумiло i не пояснив як тодi це сталось. Я не лiзу i справи вiйськових, вони неодноразово доводили що вони у нас найкращi, але менi дуже цiкаво. Тим бiльш ходят чутки що i з Бучi iх випустили не без допомоги однiеi особи з ОП. Думаю всi розумiють про кого iде мова, та ще раз наголошую що то неперевiренi чутки.
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02.10.2022 13:20 Відповісти
 
 