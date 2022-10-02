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Мелітополь (737) паспорт (876) Запорізька область (2561) Федоров Іван (560)

Лише 10 тис. осіб отримали паспорт РФ на захоплених територіях Запоріжжя, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,рф

На тимчасово окупованій території Запорізької області, де проживають приблизно пів мільйона людей, російські паспорти отримали лише 10 тисяч.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій території Запорізької області в мирний час проживало від 700 до 800 тисяч людей. Зараз проживає, мабуть, від 400 до 500 тисяч. За останні сім місяців російські паспорти отримали лише 10 000 жителів. Це дуже мала цифра, і вони зробили це під примусом", - сказав він.

Федоров додав, що окупанти давно намагаються змусити працівників бюджетної сфери отримувати російські паспорти, але в них не вистачає людей, які б погодилися працювати у цих фейкових паспортних столах.

Мер Мелітополя також зазначає, що російські прикордонники, які несуть службу на блокпосту на в'їзді в тимчасово окупований Крим, не визнають "паспорти", видані окупантами, та вимагають у людей українські документи.

Також читайте: Окупанти змушують освітян, медиків та "бюджетників" Маріуполя до 1 січня отримати російські паспорти, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Украина может очистится, ватники взявшие русские паспарта, поедут в РФ, когда ВСУ освободит все территории.
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02.10.2022 07:49 Відповісти
Так нафуй на "родину" рабсею...
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02.10.2022 07:57 Відповісти
Хороший ватно-детектор, назад українські паспорти їм уже не видавати.
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02.10.2022 07:59 Відповісти
ага, а от скільки таких з паспортами підєраціі в судах, прокуратурах, мусарках, еФсб(у)........ 😡😡
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02.10.2022 08:29 Відповісти
І звідки федоров знає про кількість отриманих паспортів?
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02.10.2022 08:37 Відповісти
В черзі стояв....
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02.10.2022 09:27 Відповісти
Никакого принудилова нет в Мелитополе. Паспорта берут добровольно: мусора, продажные госслужащие и простые торгаши. С дулом автомата их никто не выдаёт. На момент моего отъезда из города, очередь на паспорта была 32000 .
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02.10.2022 08:38 Відповісти
С этим паспортом только на другую планету и то могут завернуть!
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02.10.2022 13:37 Відповісти
 
 