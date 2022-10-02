У РФ тривають мобілізаційні заходи, військові частини у Криму приведені у повну бойову готовність, - Генштаб
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Росія готує мотострілецьку дивізію з мобілізованих кримчан, жителів Краснодарського краю та Адигеї. На півострові військові частини приведені у повну бойову готовність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної військово-політичним керівництвом російської федерації. З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність "повна", проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення Автономної Республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея.
Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь близько двох тисяч відмобілізованих осіб.
У місті Будьоновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки", - повідомили в Генштабі.
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Время действия - 1914 год, на вокзал с песней марширует колонна мобилизованных.
Люди на тротуаре ликуют, кричат "Ура", "Победы вам", "За Царя, За Родину, за Веру", бросают цветы...
А сбоку стоит старенький-старенький дедушка с Георгиевскими крестами на пиджачке и под нос себе бормочет - "Эх, свежая говядинка пошла"