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У РФ тривають мобілізаційні заходи, військові частини у Криму приведені у повну бойову готовність, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

Росія готує мотострілецьку дивізію з мобілізованих кримчан, жителів Краснодарського краю та Адигеї. На півострові військові частини приведені у повну бойову готовність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної військово-політичним керівництвом російської федерації. З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність "повна", проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення Автономної Республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея.

Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

У місті Будьоновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З зазначеним особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки", - повідомили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для жителів окупованого Криму, які намагаються уникнути російської мобілізації, відкрили гарячу лінію, - прокуратура

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
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02.10.2022 08:00
+11
Ты смотри как рабсеяне стремятся опять попасть в счастливое прошлое, с железным занавесом, очередями и тотальным дефицитом, но это всё мелочи, главное чтобы ********** вечный на шее сидел. Уря! Таварищи!
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02.10.2022 08:11
+8
Главное чтобы полиэтиленовые черные костюмчики не забыли выдать. Нех Украинскую землю касапскими трупиками засирать.
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02.10.2022 08:02
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02.10.2022 08:00 Відповісти
Главное чтобы полиэтиленовые черные костюмчики не забыли выдать. Нех Украинскую землю касапскими трупиками засирать.
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02.10.2022 08:02 Відповісти
Ты смотри как рабсеяне стремятся опять попасть в счастливое прошлое, с железным занавесом, очередями и тотальным дефицитом, но это всё мелочи, главное чтобы ********** вечный на шее сидел. Уря! Таварищи!
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02.10.2022 08:11 Відповісти
Интересно призвали "родственичков", которые поддерживали ***********, но при этом жалобно так и трусливо говорили мне на ушко, мы вообще за мир.
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02.10.2022 08:13 Відповісти
Вспоминается какой-то старый советский фильм.
Время действия - 1914 год, на вокзал с песней марширует колонна мобилизованных.
Люди на тротуаре ликуют, кричат "Ура", "Победы вам", "За Царя, За Родину, за Веру", бросают цветы...
А сбоку стоит старенький-старенький дедушка с Георгиевскими крестами на пиджачке и под нос себе бормочет - "Эх, свежая говядинка пошла"
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02.10.2022 08:15 Відповісти
О, з руснявьіми крьісмами питаннячко депортації спрощується....
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02.10.2022 08:40 Відповісти
у тих привезених кацапів буде самодепортація і у всіх місця під 200-тим номером
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02.10.2022 08:57 Відповісти
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02.10.2022 08:44 Відповісти
Крим готується до бавовни.
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02.10.2022 08:48 Відповісти
До окремої болотної бригади прибуло 5 тис. могилизованих кацапів.
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02.10.2022 08:52 Відповісти
ЗСУ влаштують чмобікам гарний "мішок"
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02.10.2022 08:55 Відповісти
Так. Скоро Крим стане котлом для орків.
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02.10.2022 09:00 Відповісти
Орда фашистов всё надеется на мировое господство. Ленд-лизом вам по кумполу.
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02.10.2022 08:56 Відповісти
 
 