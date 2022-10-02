Дрон-камікадзе, "Ураган", "Град" та важка артилерія: окупанти всю ніч атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, - Резніченко

Ворог усю ніч атакував два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дрон-камікадзе, "Ураган", "Град" та важка артилерія… Цією зброєю ворог усю ніч атакував два райони - Нікопольський та Криворізький.



Нікопольський накрив вогнем з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії.



У самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.



У Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій уточнюються.



Усюди минулося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.



Крім того, у Кривий Ріг після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали.



Ніхто не постраждав.



Зазначається, що в інших районах ніч з сиренами, та без атак і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по двох районах Дніпропетровщини, по Нікополю "прилетіло" понад 30 російських снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж