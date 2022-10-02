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Дрон-камікадзе, "Ураган", "Град" та важка артилерія: окупанти всю ніч атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Ворог усю ніч атакував два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дрон-камікадзе, "Ураган", "Град" та важка артилерія… Цією зброєю ворог усю ніч атакував два райони - Нікопольський та Криворізький.

Нікопольський накрив вогнем з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії.

У самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій уточнюються.

Усюди минулося без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Кривий Ріг після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали.

Ніхто не постраждав.

Зазначається, що в інших районах ніч з сиренами, та без атак і на цю хвилину спокійно.

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Автор: Наталя Джума
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02.10.2022 08:24 Відповісти
Кончені маньяки. Любіть нас, або ми Вас вб'ємо... Цього разу цю гниль треба вирізати по живому, мордор повинен бути зруйнований ...
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02.10.2022 08:31 Відповісти
Украинский воин ведёт по дороге длинную вереницу пленных, все узкоглазые.
-Буряты что ли?- спрашивает его кто-то из сослуживцев.
-Чукчи. Поздно спохватились, думали свой. Я с ними по русски заговорил.
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02.10.2022 08:49 Відповісти
 
 