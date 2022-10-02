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Збито 5 із 7 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"П’ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ударили дроном-камікадзе по центру Кривого Рогу, - Вілкул

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Наперли того непотребу купу, суки. Навіть попри те, що Ізраїль розвалив той завод по виготовленню.
Ну це добре, що їх збивають. Що робити з тими ********* С-300, бо їх дох..я у орків і навалюють нам кожної ночі. Кожної ночі по 8 штук, кожної ночі 1-2 будинка в руйнацію... Земля здригається. Коли вже закриють небо від цього брухту???
Локація - Миколаїв.
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02.10.2022 08:55
+3
Треба нищити їх у гніздах.
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02.10.2022 09:06
+2
300
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02.10.2022 08:50
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Скільки тих мопедів у цапів?
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02.10.2022 08:49 Відповісти
300
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02.10.2022 08:50 Відповісти
Наперли того непотребу купу, суки. Навіть попри те, що Ізраїль розвалив той завод по виготовленню.
Ну це добре, що їх збивають. Що робити з тими ********* С-300, бо їх дох..я у орків і навалюють нам кожної ночі. Кожної ночі по 8 штук, кожної ночі 1-2 будинка в руйнацію... Земля здригається. Коли вже закриють небо від цього брухту???
Локація - Миколаїв.
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02.10.2022 08:55 Відповісти
Сложно сбить С-300
Летит быстро и расстояние небольшое
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02.10.2022 09:36 Відповісти
А ми тим "азійопам" зерно відправляєм!
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02.10.2022 08:52 Відповісти
Іранські дрони обісрались в реальних бойових діях.
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02.10.2022 08:56 Відповісти
Для днепрян
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02.10.2022 08:57 Відповісти
Странно, в четвёртую можно любую заливать. Это официальная информация?
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02.10.2022 09:45 Відповісти
небажано....
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02.10.2022 11:24 Відповісти
В пакеті пускової установки іранських дронів-камікадзе - 5 штук цих "мопедів".
Тому, певне, запустили 10, але полетіло лише 7, а решта - відмовило.
Виходить по цьому виду ворожого озброєння 30% - це технічний брак.
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02.10.2022 09:03 Відповісти
Інші мопеди мабуть Кривий Ріг полетіли😢🤬
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02.10.2022 09:16 Відповісти
Треба нищити їх у гніздах.
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02.10.2022 09:06 Відповісти
Якби головне гніздо роз@бати!
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02.10.2022 09:17 Відповісти
А как говорили что всего пару десятков иран передал рашистам. Уже больше сотни выпустили орки по нашим городам. Неужели нельзя все ети мопеды сбивать? Поставить по периметру городов на крышах домов патрули с ПЗРК. Даже скоросные ракеты Калибр можно было засекать и уничтожать таким способом. А мопеды вообще должны все уничтожаться
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02.10.2022 09:30 Відповісти
Была инфа что 1000.
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02.10.2022 13:13 Відповісти
Іран і біснуваті хомейністи дуже близькі своє кровожерливістю і жадібністю до кремлівського фюрера. Тому й не дивно, що продали і будуть продавати свої дрони-камікадзе рашистському режиму
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02.10.2022 09:32 Відповісти
 
 