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Збито 5 із 7 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими окупанти атакували Миколаївщину, - Повітряні сили
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2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"П’ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Огусто
показати весь коментар02.10.2022 08:55
+3 Ivan Livliv
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+2 Nov
показати весь коментар02.10.2022 08:50
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Будь ласка, зачекайте...
Ну це добре, що їх збивають. Що робити з тими ********* С-300, бо їх дох..я у орків і навалюють нам кожної ночі. Кожної ночі по 8 штук, кожної ночі 1-2 будинка в руйнацію... Земля здригається. Коли вже закриють небо від цього брухту???
Локація - Миколаїв.
Летит быстро и расстояние небольшое
Тому, певне, запустили 10, але полетіло лише 7, а решта - відмовило.
Виходить по цьому виду ворожого озброєння 30% - це технічний брак.