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Росія нехтує Женевськими конвенціями: українські полонені проходять м’ясорубку допитів та тортур

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,полонені,обмін

Українські полонені утримуються в Росії та на окупованих територіях в місцях, де відсутні нормальні умови. В тому числі й доступ до медичної допомоги.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника науково-дослідного відділу супроводу заходів внутрішньої комунікації Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Володимир Пєтухов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Кілька десятків місць утримання наших військовослужбовців у Росії та на окупованих територіях в усіх умовах, скажімо так, не дуже. Медична допомога надається лише в окремих місцях... У Російській Федерації вони утримуються в СІЗО, там діють такі, жорсткі правила поведінки та звернення з нашими бранцями", - сказав Пєтухов.

За словами командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, яка також брала участь у брифінгу, як правило, єдина медична допомога, яку можуть отримувати військовополонені - це допомога медпрацівників, які потрапили в полон разом із ними.

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"Там є старший лікар барака (один із військовослужбовців сказав мені, що він був ним), який без медикаментів, без нічого намагався надавати допомогу своїм товаришам", - сказала Остащенко.

Усі ті, хто повернувся з російського полону мають крайнє виснаження, торакальна торакальні та абдомінальні травми, сліди побоїв, а також (якщо людина на момент полону була поранена) запущені поранення.

Пєтухов наголосив, що РФ, на відміну від України, не виконує Женевські конвенції, майже всі військовополонені зазнають тортур.

"Росія нехтує Женевськими конвенціями. Умови, в яких перебувають військовослужбовці, взагалі не відповідають вимогам, прописаним у цій конвенції, і які Україна, до речі, виконує, виділяючи окремі табори для військовополонених росіян... Усі (українські військовополонені - ІФ) проходять м'ясорубку допиту тортур. Тих, що пройшли якось між крапельками, їх дуже мало. Це одиниці, їх можна перерахувати на пальцях рук", - сказав Пєтухов.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+8
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
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02.10.2022 09:25
+5
ох, идиот
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02.10.2022 09:22
+4
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02.10.2022 09:21
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ох, идиот
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02.10.2022 09:22 Відповісти
раССея уже и на здравый смысл давно забила... и чем конченней всё вокруг получается, тем счастливей они себя чувствуют.. Воистину касапы..
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02.10.2022 09:18 Відповісти
кацапи - генетичні виродки
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02.10.2022 09:19 Відповісти
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02.10.2022 09:21 Відповісти
tZEinform, 04:40, 04:45
Вихід з оперативного оточення в районі н/п Лиман (Донецька обл. Україна) підрозділів 20-ї гв. зва та інших підрозділів ЗС РФ, безпосередньо на місті, курувалось ген.-лейт. [Андреем Иванаевым] (rus.) Всього виведено 4360 в/с ЗС росії
Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Линам є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022.
**************
Ну, і шо? Невже не зрозуміло, що ******* касапи, як завжди?
показати весь коментар
02.10.2022 09:25 Відповісти
Звичайно *******. Вирити касапу - себе не поважати. Відбулось те саме, що і під Київом - дали піти.
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02.10.2022 09:29 Відповісти
Знов договорняки з ворогом під благовидним предлогом. Почерк клоуна.
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02.10.2022 09:44 Відповісти
А чому було не обміняти відразу,поки пі#ари сидять в "котлі". Дєрьмак знову рєшаєт. Падли.
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02.10.2022 09:49 Відповісти
Мда...
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02.10.2022 09:56 Відповісти
я залишу тут пост щоб потім ще раз зайти і глянути скільки зе фанів захейтять...
вчора я (і багато інших) казав що так буде
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02.10.2022 10:01 Відповісти
Що за tzeinform? Відкіля ти все це відкопуєш?
Дивись перевірені телеграм канали Bochala_WAR, ЦАПЛІЄНКО_UKRAIN, InformNapalm , та інші перевірені джерела інформації. Там зовсім інша картина. Купа знищєної техніки , та трупи орків , що по узбіччу доріг валяються.
А тут прям точньохонька цифра 4360. Прям як у бухгалтерії. Вони вночі з Кремінної сьогодні так улєпьотували, що п'яти свіркали. А тут у тебе прям "точний" підрахунок. І це вночі , під час великого шухєру.
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02.10.2022 10:01 Відповісти
Зайшов я на твій злівний бачок tZE. Угадай, скільки в нього підписників? 942 П'ять фото. "Прикинь". Всего п'яяяять фото.
Для порівняння. У Цаплієнко - 229 200. Bochkala- 38500. Informnapalm- 147 300.
В усіх безліч фото та відео

А ти даєш ссилку на канал на який підписано 942. 942 бота.
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02.10.2022 12:46 Відповісти
Десь писали, що кацапи ще кілька років тому вийшли з Женевської конвенції
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02.10.2022 09:44 Відповісти
Кацапи нехтують всім, чим тільки можна.
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02.10.2022 09:48 Відповісти
в 2019м году РФия вышла из деневской конвенции, пуйло полписал
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02.10.2022 10:05 Відповісти
А коли москалі дотримувалися правил...? Всю свою історію вони крали, брехали і бухали... Там не існує правди ні честі... Ви подивіться на пляски на червоній площі... 🤦‍♂️ Ще би москвичі 412ті видавали б... 140 лямів відморожених....
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02.10.2022 11:14 Відповісти
 
 