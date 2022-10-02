УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11818 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 353 38
армія РФ (13470) війна (56389) Лиман (197)

Втрата РФ Лиману майже напевно посилить тиск на командування російської армії, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лиман

Російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в недільному огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Вона оцінює, що Лиман обороняли недоукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.

"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, яка все ще перебуває в руках росіян", – зазначається в огляді.

Британська розвідка пояснює, що в оперативному плані Лиман має важливе значення, оскільки контроль над ним означає контроль над ключовою переправою через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

"Відхід Росії з Лиману також є значною політичною невдачею (Росії), з огляду на те, що він розташований в межах Донецької області – регіону, який Росія нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати", – додають там.

У британській розвідці зазначають, що виведення російських військ із Лиману призвело до подальшої хвилі публічної критики військового керівництва РФ з боку окремих посадовців. А подальші втрати територій "майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад".

Також дивіться: Захисники України зайшли у приймальню Пушиліна у Лимані. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Ага, что-то давненько генералы с окон не летали...
показати весь коментар
02.10.2022 09:19
+6
Це брехня хоча б тому, що нема ніяких гарантій дотримання "домовленостей" між Україною та рф.

Україна не стала би відпускати декілька тисяч кацапів в обмін на ОБІЦЯНКУ рф обміняти полонених.
показати весь коментар
02.10.2022 09:38
+6
И убитых тоже

Видно же что зашли без боя практически

Все целое там
показати весь коментар
02.10.2022 09:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, что-то давненько генералы с окон не летали...
показати весь коментар
02.10.2022 09:19 Відповісти
Н@**** значит такого больше не повторится

А котлы еще будут и больше 4000
показати весь коментар
02.10.2022 09:30 Відповісти
Звідки ***** ця інфа про вивід nа договрняки? Є якісь нормальні джерела, а не телеграм канали?
показати весь коментар
02.10.2022 09:36 Відповісти
Можливо ця інфа і сумнівна,але непрямо її підтверджує відсутність відео з тисячами полонених орків.єрмак підсуєтився.
показати весь коментар
02.10.2022 09:42 Відповісти
И убитых тоже

Видно же что зашли без боя практически

Все целое там
показати весь коментар
02.10.2022 09:44 Відповісти
Ви реально думаете, що вони не відвели завчасночастину техніки розуміючи, що будуть оточені?
показати весь коментар
02.10.2022 11:46 Відповісти
Тобто 4000 орків вийшли з оточення пішки,по дорозі над якою ЗСУ утримували вогневий контроль.Бутусов опублікував фото квадрокоптера з цієї дороги з ворожою технікою,яку чомусь ніхто не збирався знищувати.Відбулася чергова зрада,бо орки ,яких випустили з Лиманського котла, знов будуть вбивати українців.
показати весь коментар
02.10.2022 14:07 Відповісти
Ви знаєте коли відвели якісь сили? Це могло бути тиждень тому. Скільки вбили, скільки взяли в полон, теж знаєте? Читайте менше кацапського лайна.
показати весь коментар
02.10.2022 14:24 Відповісти
Я посилався на головного редактора сайту Цензор.нет Юрія Бутусова.Чому ви вирішили що це "кацапське лайно"?Якщо б тисячу орків взяли в полон в Лимані, то вже давно було б відео з ними.В інтернеті достатньо відео з полоненими кацапами,але там по декілька полонених.Де інформація генштабу про кількість полонених,чи вбитих орків у Лимані?Раніше була їх інформація що там оточено від 2 до 5 тисяч окупантів.

Юрій Бутусов

2 д. ·

Росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.

Єдиний шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але, очевидно, росіяни будуть намагатись прориватись, рішення ухвалені.

Відхід основних сил, судячи з усього, противник планує робити сьогодні.
показати весь коментар
02.10.2022 15:25 Відповісти
Про договорняки - це кацапська тема.
показати весь коментар
02.10.2022 15:31 Відповісти
То може ви поясните як кацапам вдалось вийти з оточення,якщо навіть у Бутосова була інформація що орки готують колони для втечі.Не сумніваюсь що цією інформацією володів генштаб.
показати весь коментар
02.10.2022 15:39 Відповісти
Це брехня хоча б тому, що нема ніяких гарантій дотримання "домовленостей" між Україною та рф.

Україна не стала би відпускати декілька тисяч кацапів в обмін на ОБІЦЯНКУ рф обміняти полонених.
показати весь коментар
02.10.2022 09:38 Відповісти
Україна - ні. ******* - так.
показати весь коментар
02.10.2022 10:00 Відповісти
Командування рашистських військ полоненими не розпоряджається.
Тому, ця інфа як мінімум сумнівна.
показати весь коментар
02.10.2022 09:39 Відповісти
ти думаєш, д'єрмак цього не знає? Ти думаєш, що ЄрZе, як верховний, не міг дати команду Залужному, навіть не пояснюючи причин? А для чого тоді позавчора Ставка збиралась?
показати весь коментар
02.10.2022 09:50 Відповісти
Так, не роспоряджається. Але хіба зебанатів це хвилює?
показати весь коментар
02.10.2022 10:01 Відповісти
Наведене джерело інформації викликає у вас довіру?
показати весь коментар
02.10.2022 09:45 Відповісти
Цей ресурс створений не для підтримки ЗСУ, а для анонсів проти зе. Я сама відношусь до зе дуже холодно, але писати про домовленості, забувши,що 5000 просто знищити,взяти в полон нереально в питаннях часу і чисельності особливого складу. Тим паче не було оточення і був шлях для відходу. Звільнили території, людей в окупації 'це головне,а не якась надумана зрада від лівого ресурсу. Уже один написав,що землі і люди неважливо, важлива кількість убитих орків. Це не сафарі, це війна
показати весь коментар
02.10.2022 09:49 Відповісти
Був шлях до відходу, який прострілювався з двох сторін. Згадайте Іловайськ - було те ж саме. Але там кількість наших загиблих була значна більше. На жаль, здається, що договорняк таки був. Згадайте, подляк про це натякав.
Хочу помилитись у цьому.
показати весь коментар
02.10.2022 10:06 Відповісти
Іловайськ має 270 полеглих Героїв, Лиман же десь 700 полеглих орків. Іловайськ не мав дороги,тільки коридор смерті, у орків була вільна дорога,хоть і прострілювалася. Лиман мав ціль звільнення територій, а не облогу на час. А що сказав пеньок часів Януковича, так що може знати прибиральниця
показати весь коментар
02.10.2022 10:13 Відповісти
"Вільна дорога" яка прострілюється нашою артою це також "коридор смерті".Це такий же договорняк як і увипадку з розмінуванням Чонгару.На жаль наказ не розстрілювати орків, виконав Залужний,і відпущені з Лиману разом з технікою тисячі кацапів ,знов будуть вбивати українців.
показати весь коментар
02.10.2022 10:39 Відповісти
У Іловайському котлі було приблизно 1400 наших воїнів (за іншими данними - 1700). Офіційні втрати: загиблі - 366, поранені - 429, полонені - 300. Тобто загинуло близько чверті. Погодьтесь, це дуже високі втрати. Вийшли з оточення десь близько половини (з пораненими). Данні з Вікі.

У орків зараз втрати у відсотковому відношенні значно меньші (десь 5500 було у котлі, вийшло 4360). Про полонених щось не чутно нічого взагалі.
І "коридор смерті" - це якраз і є дорога, яка прострілюється з обох сторін...

А що сказав пеньок часів Януковича, так що може знати прибиральниця

На жаль, ця прибиральниця - радник "менеджера президента"
показати весь коментар
02.10.2022 10:39 Відповісти
Та до менеджмент відноситься і прибирання. Дійдуть новини від Штабу,тоді і дискусію продовжимо. На сьогодні зраду не підтверджено. Дивно,коли звільнення Ізюму було,радість була від звільнення людей і землі,а Лиман,якось порахували за сафарі, а про людей забули.
показати весь коментар
02.10.2022 12:25 Відповісти
Ні - це радость також, звичайно. Але дуже бажаю помсти за Іловайськ; а зараз БУЛА дуже гарна нагода...
показати весь коментар
02.10.2022 16:58 Відповісти
Посилит -- іх уже сношают.
показати весь коментар
02.10.2022 09:26 Відповісти
А подальші втрати територій "майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад".
___________________________________________________________________________________
Публичная критика...?
Критика это немного другое
Вчерашнее предложение Пригожина "разжаловать этих ушлепков и босыми, с автоматом в руках, на фронт", это уже, как бы, не критика. На уголовной фене это называется опустить, после чего человек человеком больше не считается.
Особенно, если принимать во внимание, что "ушлепки" это командующие округами, начгенштаба Герасимов и министр обороны Шойгу.
показати весь коментар
02.10.2022 09:27 Відповісти
та нехай кацапи хоч пороздирають один одного
показати весь коментар
02.10.2022 09:31 Відповісти
Где население донбасса с украинскими флагами как на Харьковщине встречающее наших военных?
показати весь коментар
02.10.2022 09:38 Відповісти
Замучено и закопано кацапами в братских могилах
показати весь коментар
02.10.2022 09:49 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/video-starobilsk-na-luganshhyni-tezh-mitynguye-proty-okupantiv/, - Старобельск, март 2022 года
показати весь коментар
02.10.2022 10:03 Відповісти
Харош «раскачивать».
показати весь коментар
02.10.2022 11:49 Відповісти
Да это просто тупорылая кацапская ботиха, продвигающаяся москальские нарративы про то, что Донбасс не надо освобождать от русских
показати весь коментар
02.10.2022 13:37 Відповісти
Спробую захистити підерасів з ГШ від підерасів з ФСБ 😁. Хєрасє-мов, той чоловік з квадратно-шухлядним пвдборіддям вже давно не керує військами, бо програв конкуренцію у цьому самому пуцину. Тому логічніше було б критикувати власне главкостєрха з позивним "голий торс" пуцина. Але ні, ще не можна. Ще рано. Тому кацапам прийдкться витерпіти ще цілий ряд військових навіть не поразок, а принижень, щоб почати критикувати "голий торс". І ще - порпзка досягається у чесному бою і у рівних суперників ще за давніх часів вона не була ганьбою, бо означала лише, що суперник просто кращий на даний час і залишала можливість для реваншу. Кацапи ж потерпіли саме приниження, яке поваги не викликпє і до реваншу не веде. 😊 І кожне нове приниження буде все більш болючим і руйнівним для кацапської психіки. Слава Україні!
показати весь коментар
02.10.2022 09:50 Відповісти
Сохраняйте трезвый ум и не ведитесь на соль и сахар. Или это народное, услышать что-то и орать- зрада?
показати весь коментар
02.10.2022 10:04 Відповісти
В любом случае, в РФ уже Кадыров и Гурулев, депутат и бывший команд. 58-й армией гонят на командующего группировкой Центрального военного округа... генерала Лапина.... Это хорошо....А была в Лимане 20-я армия и 144-я дивизия. Выпустили или не выпустили, так в свое время многие прозрели, узнав сколько км от Славянска до Донецка, когда оттуда вышел Гиркин.... Все может быть, особенно с нашим Ермаком.
показати весь коментар
02.10.2022 10:07 Відповісти
якщо правда, то і гвалт шавок царя природній інстинкт. Як єрепенились коли кума обміню. Хоча як було у відео окруженці втікали пішки ще до сформування котла.
показати весь коментар
02.10.2022 13:05 Відповісти
 
 