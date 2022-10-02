Втрата РФ Лиману майже напевно посилить тиск на командування російської армії, - британська розвідка
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Російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в недільному огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії.
Вона оцінює, що Лиман обороняли недоукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.
"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, яка все ще перебуває в руках росіян", – зазначається в огляді.
Британська розвідка пояснює, що в оперативному плані Лиман має важливе значення, оскільки контроль над ним означає контроль над ключовою переправою через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.
"Відхід Росії з Лиману також є значною політичною невдачею (Росії), з огляду на те, що він розташований в межах Донецької області – регіону, який Росія нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати", – додають там.
У британській розвідці зазначають, що виведення російських військ із Лиману призвело до подальшої хвилі публічної критики військового керівництва РФ з боку окремих посадовців. А подальші втрати територій "майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад".
Будь ласка, зачекайте...
А котлы еще будут и больше 4000
Видно же что зашли без боя практически
Все целое там
Юрій Бутусов
2 д. ·
Росіяни збирають увесь наявний транспорт та формують у Лимані колони для прориву через села Зарічне та Торське.
Єдиний шлях знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, але, очевидно, росіяни будуть намагатись прориватись, рішення ухвалені.
Відхід основних сил, судячи з усього, противник планує робити сьогодні.
Україна не стала би відпускати декілька тисяч кацапів в обмін на ОБІЦЯНКУ рф обміняти полонених.
Тому, ця інфа як мінімум сумнівна.
Хочу помилитись у цьому.
У орків зараз втрати у відсотковому відношенні значно меньші (десь 5500 було у котлі, вийшло 4360). Про полонених щось не чутно нічого взагалі.
І "коридор смерті" - це якраз і є дорога, яка прострілюється з обох сторін...
А що сказав пеньок часів Януковича, так що може знати прибиральниця
На жаль, ця прибиральниця - радник "менеджера президента"
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Публичная критика...?
Критика это немного другое
Вчерашнее предложение Пригожина "разжаловать этих ушлепков и босыми, с автоматом в руках, на фронт", это уже, как бы, не критика. На уголовной фене это называется опустить, после чего человек человеком больше не считается.
Особенно, если принимать во внимание, что "ушлепки" это командующие округами, начгенштаба Герасимов и министр обороны Шойгу.