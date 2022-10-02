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Сили тероборони ЗСУ стали страшним сном для ворога і довели, що українці сміливі, вільні та незламні, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тероборона

Сьогодні в Україні відзначають День територіальної оборони України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців тероборони з цим святом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного. 

"Вітаю з Днем територіальної оборони України! Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід’ємною частиною Збройних Сил України і страшним сном для ворога", - зауважує головнокомандувач.

"Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні - побратими і посестри. Під гаслом "Готові до спротиву!" Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні!
Разом до Перемоги!" - додав Залужний.

Також читайте: Зеленський підписав закон про можливість переведення обласних підрозділів тероборони до зони бойових дій

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Саме так.
Мабуть тому влада не поспішала готувати українців до опору, свідомо марнувала час , аж до моменту Х.
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02.10.2022 09:25
+19
повага Залужному
слава ЗСУ!
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02.10.2022 09:26
+16
Мне теперь ясно кто одержал победу во Второй мировой... 4 украинских фронта и ни единого российского...
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02.10.2022 09:37
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Саме так.
Мабуть тому влада не поспішала готувати українців до опору, свідомо марнувала час , аж до моменту Х.
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02.10.2022 09:25 Відповісти
В перший день навали вже не можна було записатися до лав діючою тероборони. І звідки вона взялася?
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02.10.2022 09:37 Відповісти
А організація якась була чи просто навала бажаючих і нічого не вміючих ?
Ви ж розумієте, що героїчні , проте малопідготовлені люди, гинули ?
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02.10.2022 09:40 Відповісти
Ніякої організації. У дворі біля взуттєвої майстерні записувались на листок з зошита в клітинку. Приходили з палками та рогатками. А поруч якісь дядьки в зеленій уніфррмі асфальт якраз клали біля мангалу з шашликами
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02.10.2022 09:45 Відповісти
Я не про перепис писала. Ви різниці не розумієте ?
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02.10.2022 09:46 Відповісти
А про що?
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02.10.2022 09:50 Відповісти
Тролю, поцілуй вже портрет зеленського чи єрмачка і заспокойся.
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02.10.2022 09:52 Відповісти
В мене нема ідолів. Так що можеш цілувати їх сама,якщо дозволять
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02.10.2022 09:55 Відповісти
Справно працюєш на російську пропаганду.
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02.10.2022 10:03 Відповісти
на правду
треба говорити собі і всім іншим правду, це є рецепт перемоги
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02.10.2022 10:04 Відповісти
Це не правда, а антидержавна пропаганда.
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02.10.2022 10:57 Відповісти
йди шашлики смаж
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02.10.2022 11:06 Відповісти
В якому місті чи селищі це було? В Києві -шалені чери вже 25. Хто не мав військового фаху- чергуват на блокпости.
Саме тероборона внесла основний внесок в захист Києва вперший тиждень.
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02.10.2022 11:31 Відповісти
Та таким як ви просто плювати. От і все.
Ігор Лапін казав, що на початку через незлагодженість і відсутність озброєння загинуло багато його побратимів, тобто людей які вміли воювати. А що стало з тими які не вміли ?
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02.10.2022 09:42 Відповісти
Безсоромна ти істота.
Бійців поховали, а воно не вірить. ЧМО
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02.10.2022 09:51 Відповісти
Ти не образа, а ганьбище.
Я не бажаю спілкуватись з лайном- тому бувай.
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02.10.2022 10:02 Відповісти
і скільки відео було із зверненнями тероборони, що їх кидають з автоматами проти танків. і скільки скандалів, що у них немає ні обладнання, нічого. і кілька разів писали, то черкаську тероборону угробили, то закарпатську. і так, це саме в перші місяці було.
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02.10.2022 15:34 Відповісти
повага Залужному
слава ЗСУ!
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02.10.2022 09:26 Відповісти
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02.10.2022 09:39 Відповісти
Спасибо Вам, Дорогие Наши ВСУ
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02.10.2022 09:26 Відповісти
ЗІ СВЯТОМ ВАС ХЛОПЦИ ТА ДІВЧАТА!
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02.10.2022 09:27 Відповісти
Сумській і Охтирській ТРО - Слава!!!
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02.10.2022 09:29 Відповісти
Мы такие.. самим страшно на что способны.. Із святом усіх, терроборона це усі МИ.. і славетних перемог нам попереду..
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02.10.2022 09:32 Відповісти
Сили тероборони - СИЛА, оркам - МОГИЛА.
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02.10.2022 09:36 Відповісти
Мне теперь ясно кто одержал победу во Второй мировой... 4 украинских фронта и ни единого российского...
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02.10.2022 09:37 Відповісти
Ну, там немножко с бывших украинских земель примазали руснявые "Воронежский" и "Курский".
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02.10.2022 09:49 Відповісти
Пане, в том-то и дело, шо воронежский-курский, так как это наши исторические тэрэны , впоследствии переименовали в 4-ый Украинский фронт(по-моему в 1943 г).
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02.10.2022 10:52 Відповісти
В ленинградском направлении воевал переименованный во власовцев фронт.
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02.10.2022 10:53 Відповісти
Суки с кацапами (падлоЖуков) снял из-под Киева войска, сдав Киев гитлеровцам, и погнал защищать от своих же русских(власовцев) "блокадный" членинград.
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02.10.2022 10:56 Відповісти
А я про что? Про тоже самое.
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02.10.2022 10:54 Відповісти
Дык, дополнить для ясности- пересичным доходчивей.
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02.10.2022 10:58 Відповісти
зы... СПАСИБО АМЕРАМ ЗА ЛЭНД-ЛИЗ И ТОГДА.
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02.10.2022 12:20 Відповісти
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02.10.2022 09:38 Відповісти
Дайте адрес главзеба , шобы все ему писали, мол, а нехер было военный бюджет закатывать в асфальт, бо в противном случае я считаю , шо вы провоцируете сделать хакерскую атаку на сайты глав Запада, которые шур нау вери бизи(континюэ то припэйр фор ас вэри строн милитари экувипмент) Лишь бы зебил не путался под ногами, не жевал нэжэть и вовремя делал правильный заказ.
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02.10.2022 09:48 Відповісти
Баштанська ТРО поставила більше засобів ПВО ніж німці
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02.10.2022 09:46 Відповісти
Да, я такой! И все наши такие!
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02.10.2022 09:50 Відповісти
Діюча влада озброєних українців боїться більше чим *уйла.Саме тому і вимагає здати зброю ще й копів для цього залучила.
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02.10.2022 10:16 Відповісти
Вооруженний народ - страшний сон для любой власти.
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02.10.2022 10:58 Відповісти
З Днем Сил територіальної оборони всіх причетних. Багато підрозділів ТРО вже вписали свої рядки в історію цієї війни. Багато підрозділів ТРО не поступаються доблістю та героїзмом славетним бойовим бригадам. А вони ще тільки набувають досвіду та знань. Зі святом вої!
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02.10.2022 11:00 Відповісти
Бережiться, вдачi , повернутися додому неушкодженим та з Перемогою. А, муйло-путлер, здохни паршивим шакалом... най тебе твоя кремлядь i замочить. Слава Украiнi !!!
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02.10.2022 11:04 Відповісти
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02.10.2022 11:06 Відповісти
Злий на ворога Мурчик. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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02.10.2022 12:17 Відповісти
 
 