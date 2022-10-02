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Сили тероборони ЗСУ стали страшним сном для ворога і довели, що українці сміливі, вільні та незламні, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні в Україні відзначають День територіальної оборони України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців тероборони з цим святом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Залужного.
"Вітаю з Днем територіальної оборони України! Сформовані безпосередньо під час війни, ви стали невід’ємною частиною Збройних Сил України і страшним сном для ворога", - зауважує головнокомандувач.
"Ви взяли до рук зброю, щоб захистити свободу і рідних. Ще вчора люди мирних професій, сусіди, колеги, друзі, сьогодні - побратими і посестри. Під гаслом "Готові до спротиву!" Сили територіальної оборони ЗСУ довели, що українці сміливі, вільні, незламні!
Разом до Перемоги!" - додав Залужний.
Топ коментарі
+20 Ksenia VB
показати весь коментар02.10.2022 09:25
+19 stavr
показати весь коментар02.10.2022 09:26
+16 alexandr shamov
показати весь коментар02.10.2022 09:37
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Будь ласка, зачекайте...
Мабуть тому влада не поспішала готувати українців до опору, свідомо марнувала час , аж до моменту Х.
Ви ж розумієте, що героїчні , проте малопідготовлені люди, гинули ?
треба говорити собі і всім іншим правду, це є рецепт перемоги
Саме тероборона внесла основний внесок в захист Києва вперший тиждень.
Ігор Лапін казав, що на початку через незлагодженість і відсутність озброєння загинуло багато його побратимів, тобто людей які вміли воювати. А що стало з тими які не вміли ?
Бійців поховали, а воно не вірить. ЧМО
Я не бажаю спілкуватись з лайном- тому бувай.
слава ЗСУ!