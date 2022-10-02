Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 110 осіб, 264 літаки, 227 гелікоптерів, 2377 танків, 1405 артсистем, 4975 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 110 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
танків - 2377 (+23) од,
бойових броньованих машин - 4975 (+26) од,
артилерійських систем - 1405 (+8) од,
РСЗВ - 337 (+1) од,
засоби ППО - 176 (+0) од,
літаків - 264 (+0) од,
гелікоптерів - 227 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1015 (+6),
крилаті ракети - 246 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3796 (+10) од,
спеціальна техніка - 131 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Може ще не порахували?
І тому в мене зустрічне питання-з якого дивану ти тут пердиш?
Твоего скотенёнка ещё на могилизацию не забрали? Ты ему не забудь в сидор, своему проклятому скотенёнку, чёрный пакет целлофановый положить. А то у Украины на ваших дохлых скотов скоро пакетов не хватит. Нет пакета нет обратно твоего скотенёнка. А когда его бродячие собаки или лисицы обглодают, что из них выйдет наружу, то тебе и вернут. В кулёчке. Для торжественного захоронения на скотомогильнике.
МИР БЕЗ РУСНИ, ЧТО МОЖЕТ БІТЬ ПРЕКРАНСЕЕ?
Надіюсь до кінця року.
Ці втрати в 60 тис. привели до масових виступів у США, виведенню військ з В'єтнамі і загальному пригніченому стану по всій країні на багато років.
Втрати у 60 тис. у орків особливо нічого не змінили: мобілізація граматного м`яса іде майже без особливих проблем.
У сьогодняшньому ранковому зведенні по загальних втратах орків засобів ППО -0!
Щось я не розумію, С-300 - це не засоби ППО?
Тепер з Кремінної їх ще тиждень виковирювати...