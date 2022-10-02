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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 110 осіб, 264 літаки, 227 гелікоптерів, 2377 танків, 1405 артсистем, 4975 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 110 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2377 (+23) од,

бойових броньованих машин - 4975 (+26) од,

артилерійських систем - 1405 (+8) од,

РСЗВ - 337 (+1) од,

засоби ППО - 176 (+0) од,

літаків - 264 (+0) од,

гелікоптерів - 227 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1015 (+6),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3796 (+10) од,

спеціальна техніка - 131 (+0).

Читайте також: Внаслідок вогневого удару ЗСУ російські окупанти втратили під Золотим близько 60 осіб та 4 одиниці техніки, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 110 осіб, 264 літаки, 227 гелікоптерів, 2377 танків, 1405 артсистем, 4975 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
60 000 дохлой русни!
МИР БЕЗ РУСНИ, ЧТО МОЖЕТ БІТЬ ПРЕКРАНСЕЕ?
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02.10.2022 09:45
+13
Как фарш в тоннах/куб?
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02.10.2022 09:43
+13
Дивно, нічого про масу загиблих ворожих солдат під Лиманом...
Може ще не порахували?
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02.10.2022 09:43
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Пора с арифметической прогрессии спрыгивать на геометрическую.
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02.10.2022 09:40 Відповісти
Как фарш в тоннах/куб?
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02.10.2022 09:43 Відповісти
Дивно, нічого про масу загиблих ворожих солдат під Лиманом...
Може ще не порахували?
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02.10.2022 09:43 Відповісти
,800 за тиждень
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02.10.2022 09:44 Відповісти
Також чекав на статистику сьогодні після вчорашніх заяв генштабу,що тих,хто попав в оточення і пішли на прорив або вбили,або взяли у полон. А їх там було близько 5 тис. Тобто сподівався на 1000-1500...
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02.10.2022 09:59 Відповісти
Кожен день вбивають по 500 в основному на Краматорському напрямку.ви б звичайно своїм бойовим диваном всіх кацапів передавили
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02.10.2022 10:04 Відповісти
Слухай,вальонок,якщо ти не товаришуєш з логікою,то всім іншім не обов'язково це знати. А відповідаючи на останню частину твого висеру,то я свій борг віддав ще у 2017,отримавши фізичну травму яка не дозволяє проходити службу.
І тому в мене зустрічне питання-з якого дивану ти тут пердиш?
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02.10.2022 10:11 Відповісти
Судячи з вашого гнівного коменту.травму головия теж поки що як і ви у стратегічному резерві диванних військ .
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02.10.2022 10:18 Відповісти
Та ви вже далеко не в стратегічному резерві цього роду військ. Підозрюю,що ви як мінімум там в званні полковника. Мабуть і арестовича вище в цій ланці😀
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02.10.2022 10:38 Відповісти
Прошу вибачення за мою емоціональну відповідь. Не відразу зрозумів,що ви спілкувалися без злого наміру мене образити😀
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02.10.2022 11:24 Відповісти
Я теж прошу вибачення,диван був зайвим.
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02.10.2022 11:34 Відповісти
Пане, Вам не вгодиш! Наша Галю балувана?
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02.10.2022 10:31 Відповісти
Ще раз. ЛО-ГІ-КА після заяв ГЕН-ШТА--БУ. Чи у вас мислення як у росіян коли вони слухають свій генштаб і кокашенкова?
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02.10.2022 10:40 Відповісти
Ех, гробы подорожают! (Вместе с ладами калина)
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02.10.2022 09:43 Відповісти
Какие гробы? Лучший гроб для русни - грязная дерюга зассаная помойными котами.
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02.10.2022 09:47 Відповісти
Це просто відсилка до Сталкера
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02.10.2022 09:53 Відповісти
как же тебе легко рашистов бить ....в мешки и дерюги паковать....не поднимая даже задницу с дивана....((
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02.10.2022 10:09 Відповісти
Патрони чи снаряди підносиш ?! Гут, Вольдемар, гут !
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02.10.2022 10:26 Відповісти
Если вы решили за парня своего заступиться....то похвально даже.
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02.10.2022 10:34 Відповісти
Ми ж не кацапи.
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02.10.2022 11:13 Відповісти
Нет, он просто онанирует.
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02.10.2022 10:49 Відповісти
Здорово, скот. Ты где пропадал? Пытался от крови украинцев отмыться? Не старайся, ты, как и остальные проклятые десятками миллионов украинцев, скоты обитающие на скотном двора ""Белоруссия" не отмоетесь.
Твоего скотенёнка ещё на могилизацию не забрали? Ты ему не забудь в сидор, своему проклятому скотенёнку, чёрный пакет целлофановый положить. А то у Украины на ваших дохлых скотов скоро пакетов не хватит. Нет пакета нет обратно твоего скотенёнка. А когда его бродячие собаки или лисицы обглодают, что из них выйдет наружу, то тебе и вернут. В кулёчке. Для торжественного захоронения на скотомогильнике.
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02.10.2022 10:44 Відповісти
Чеська яма або скотомогильник також непоганий віріант.
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02.10.2022 10:24 Відповісти
" Поховали москаля, як собаку, видно ноги, видно роги, видно сраку". а ви тут про якісь гроби, москаль в труні то повний пердюмонокль.
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02.10.2022 13:51 Відповісти
Зараз спостерігається цікава річ, гасло саджай дерево, та збудуй будинок, перетворилася на вбий орка (москаля ) та придбай що нибудь для потреб ЗСУ
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02.10.2022 09:45 Відповісти
60 000 дохлой русни!
МИР БЕЗ РУСНИ, ЧТО МОЖЕТ БІТЬ ПРЕКРАНСЕЕ?
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02.10.2022 09:45 Відповісти
юбилейные 60
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02.10.2022 09:49 Відповісти
Изготовить медаль за успехи на фронте(за тысячу уничтоженных ластоногих ааленей на брата). Равномерно поделить зажмуренных орков между всех защитников нашоi неньки, через коэфициент длительности пребывания на фронте за последние 8 лет . Также приплюсовать зажмуреных ваняток за предыдущие 6 лет. За такую медальку пожизненно выплачивать нашим захисникам по 100 000 грн в месяц. Если кто имеет личные успехи более успешные - медаль первой, второй степени, с утроенной - удвоенной оплатой соответственно.
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02.10.2022 10:11 Відповісти
честно говоря меня удивляет отношение их командиров к потерям , как нужно ненавидеть свой личный состав , если ты понимаешь что качество вооружения и командования у противной стороны в десятки раз лучше , и все равно посылать людей на убой , ...............за 7 месяцев можно и обезьяну научить думать , а тут просто какой-то непробиваемый тупизм и идиотизм , на что рассчитывает их руководство ? .........а сами исполнители приказов не имеют головы ? простой анализ происходящего должен заставить задумается , так нет же , голые, босые, задураченные лезут на вилы , .........люди с таким желанием умирать не должны жить , им нужно помогать , но у себя дома .
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02.10.2022 16:45 Відповісти
Жорна ЗСУ перемелюють кацапів. Мука буде.
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02.10.2022 09:49 Відповісти
Станом на 01.09.2022 року Збройні сили України ліквідували близько 48 350 російських окупантів. З такими темпами можемо в січні відзначити 100000 мертвого орка.
Надіюсь до кінця року.
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02.10.2022 09:54 Відповісти
У США під час війни у В'єтнамі загинуло 58 286 американських військових та ще 153 303 дістали поранення, в ці цифри входять втрати з усіх причин, зокрема й небойових.[126][127] У полон потрапило за різними даними від 725 до 837 американців, з яких від 65 до 116 померли в ньому.[128][129] Станом на 2 червня 2013 року, ще 1 645 осіб вважаються зниклими безвісти, після війни таких було 2 646.[130]
Ці втрати в 60 тис. привели до масових виступів у США, виведенню військ з В'єтнамі і загальному пригніченому стану по всій країні на багато років.

Втрати у 60 тис. у орків особливо нічого не змінили: мобілізація граматного м`яса іде майже без особливих проблем.
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02.10.2022 10:02 Відповісти
ничьо, тиха вода греблю рие
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02.10.2022 10:06 Відповісти
1965 по 1973 роки,а тут за 7 місяців!!!
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02.10.2022 10:08 Відповісти
"ЗСУ знищили вісім командних пунктів, склади *********** і два С-300" - Генштаб. 2 жов 2022, 09:20

У сьогодняшньому ранковому зведенні по загальних втратах орків засобів ППО -0!

Щось я не розумію, С-300 - це не засоби ППО?
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02.10.2022 10:07 Відповісти
Судячи по тому, що вони зараз користуються даунгрейдом ракет, аби вбивати цивільних на землі, С-300 відтепер є РСЗВ.
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02.10.2022 10:14 Відповісти
так скільки в Лімані відправили до Кобзона? Казали що там виродків коло 5 тис.А статистика повідомляє,що за добу 500 по всіх напрямках.Де інші?
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02.10.2022 10:19 Відповісти
Ще в котлі сидять, вилазити не хочуть.
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02.10.2022 20:05 Відповісти
23 танки - добрий врожай.
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02.10.2022 10:28 Відповісти
Відтягнулись до Кремінної, БАРС-13 як мінімум, хоча важку техніку покидали, замкнутого котла так і трапилось.
Тепер з Кремінної їх ще тиждень виковирювати...
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02.10.2022 10:29 Відповісти
60К, юбілєй
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02.10.2022 11:23 Відповісти
Завтра-послезавтра 5000 ББМ
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02.10.2022 12:04 Відповісти
Гатіть їх хлопаки, до скону!
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02.10.2022 13:46 Відповісти
 
 