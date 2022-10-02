УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11873 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
1 574 1
війна (56389) Миколаїв (1336) Миколаївська область (1824) обстріл (21042) Кім Віталій (452)

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва та області: двоє людей загинули, 7 поранено, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Миколаєву та області. Є влучення в цивільні об’єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма

"Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системами С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків. Внаслідок чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні. Всього внаслідок обстрілу поранення отримало сім осіб. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.

Крім того, ворог обстріляв с. Шевченко Шевченківської громади. Внаслідок обстрілу дві людини загинуло, частково зруйновано житловий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від нічного обстрілу Миколаєва постраждали 8 людей, - Кім. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.10.2022 10:37 Відповісти
 
 