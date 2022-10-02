УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12075 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 814 2
допомога (5051) українці (2384) полонені (1941)

96 визволених українських полонених отримали одноразову грошову виплату у 100 000 гривень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,полонені,обмін

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України переказало 9,6 млн грн українцям, яких визволили з російського полону.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ

"Міжвідомча комісія визнала їх такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії. Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після широкомасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Ця допомога надаватиметься також іншим оборонцям України, яких визволили з полону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія нехтує Женевськими конвенціями: українські полонені проходять м’ясорубку допитів та тортур

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А їм хоч щось нараховувалось поки були в полоні?
показати весь коментар
02.10.2022 13:09 Відповісти
 
 