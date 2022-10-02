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Глава Міноборони ФРН Ламбрехт двічі ховалася в укриття через повітряну тривогу в Одесі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ламбрехт

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час свого візиту до Одеси двічі ховалася в укриття через оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Ламбрехт прибула до України в суботу, 1 жовтня. Перша повітряна тривога в Одесі пролунала о 15:30. Тоді міністр проводила зустріч із главою Міноборони України Олексієм Резніковим. Вони обоє були змушені сховатися в укритті та провели там близько 45 хвилин.

Друга повітряна тривога пролунала в Одесі о 01:00 в неділю. Вона застала Ламбрехт в ліжку, але міністр спустилася в бункер готелю, у якому зупинилася. Через 20 хвилин був відбій.

Міністр розповіла, що не очікувала почути сигнал тривоги під час сну. Вона здала свій телефон перед поїздкою з міркувань безпеки, щоб її місцеперебування не могли встановити. Ламбрехт зазначила, що якби не це, то, ймовірно, ще б не спала і читала щось в смартфоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Німеччини Ламбрехт раптово прибула до Одеси: "Принесла хороші новини та додаткові інструменти для зміцнення ЗСУ"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Тьотя після цього буде давати зброю швідше. Щоб ця муйня-русня далі не пішла.
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02.10.2022 12:51
+8
щоб не ховатись в украиттях Берліну не хай не тупят і побільше помогають Україні!
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02.10.2022 12:45
+6
Це для неї екзотика.
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02.10.2022 12:43
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Це для неї екзотика.
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02.10.2022 12:43 Відповісти
А мы не прячемся. Негде. Бомбоубежище очень далеко. Надеемся на ПВО.
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02.10.2022 14:36 Відповісти
щоб не ховатись в украиттях Берліну не хай не тупят і побільше помогають Україні!
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02.10.2022 12:45 Відповісти
взяла б з собою жирну чмеркель -і не ховалася .. за чмеркельшею ще пятеро сховаються
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02.10.2022 12:47 Відповісти
нафиг это гавно здесь нужно...
пусть в германии воняет.
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02.10.2022 14:07 Відповісти
А ти нафіг тут воняєш, воняй в підоРаші.
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02.10.2022 14:49 Відповісти
спочатку послав, а потім, думаю, що ти неправильно зрозумів:

я поважаю Ламбрехт, яка сьогодні завітала в Україну.
Та висловився я про гівно-чмеркельшу, яка привела війну на Україну.
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02.10.2022 15:35 Відповісти
Тьотя після цього буде давати зброю швідше. Щоб ця муйня-русня далі не пішла.
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02.10.2022 12:51 Відповісти
Вот так их надо погонять по подвалам, тогда они быстрее начнут понимать зачем у них есть леопарды.
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02.10.2022 13:29 Відповісти
Всім європейцям корисно було б посидіти в наших укриттях.
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02.10.2022 13:33 Відповісти
В майбутньому це дасть підстави вважати себе учасником війни з пітьмою.
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02.10.2022 13:35 Відповісти
саме таке хотів написати . "Бойовий" Міноборони.
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02.10.2022 13:54 Відповісти
Ты смотри какая игривая!? И смелая чуть-чуть.
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02.10.2022 13:45 Відповісти
Шмольца надо-было прихватить с собой.И пару мопедов ему на голову.
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02.10.2022 14:07 Відповісти
А у нас каждую ночь тревогу включают. Уже привыкла не просыпаюсь. Будят только близкие взрывы "градов". Что делаю? Переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше.
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02.10.2022 14:50 Відповісти
 
 