Заява України на вступ до НАТО: рішення мають приймати усі країни блоку, - глава Пентагону Остін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони США.
"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", - заявив Остін.
Він наголосив, що наразі США зосереджені насамперед на допомозі Україні, яка з 24 лютого захищається від російського вторгнення.
"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами", - підсумував глава Пентагону.
Топ коментарі
+21 Ростислав Коваль
показати весь коментар02.10.2022 12:59
+16 Ksenia VB
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+14 Artemii Beseda
показати весь коментар02.10.2022 13:05
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На 01.10 - вже 5
На 02.10 - 9 країн висловили підтримку
Решта - давайте швидше)
Не розумію на що розраховував ЗЕ ? Треба спочатку домовлятись, а потім заяви робити.
Питання безпеки мають вирішувати професіонали, а кожен експерт скаже, що НАТО - надійний захист. Приклад: країни Балтії міцно захищени, пуйло не наважився атакувати.
В НАТО вже сотні разів заявляли - статут порушувати вони не збираються , навіть заради України .
Наші барани з влади або це не чують , або ж просто проводять іпсо серед населення , з метою підвищити всій рейтинг .
Зеленський не мислить - він пародіює мислення. Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
" Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
Інших офіційних процедур просто не існує.
Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
НАТО - это системная структура с прописанной процедурой. Так сделано намеренно, чтобы минимизировать возможность действий, которые бы могли навредить Альянсу. НАТО НЕ МОЖЕТ нас принять по какому-то особому решению, потому что есть процедура. А согласно ей нам нужны согласие и ратификации соглашений всех членов Альянса, включая Венгрию и Турцию. А ещё НАТО НЕ ХОЧЕТ нас принимать из-за множества причин. От высокого уровня коррупции, с которым у нас не борются на государственном уровне, до не желания некоторых членов Альянса участвовать в войне своими силами.
Ну, боятся в НАТО, что передадут нам протоколы доступа и секретные разработки, а какой-то предатель, как бывший "слуга народа" Ковалев или правая рука Баканова сбежавший из Украины генерал СБУ Наумов, это все сольют России или Китаю. Сколько ещё этих ковалевых и наумовых сидит в ВР, в СБУ и в других кабинетах власти? И главный мотиватор для таких - это деньги, а значит они повержены коррупции. В НАТО так же бывают предатели, но их там меньше, чем у нас. И коррупция меньше. Замкнутый круг. И его придется разрывать нам. Самим. И действовать мы будем по протоколу - получаем западное вооружение, выигрываем войну, вычищаем наши Авгиевы конюшни, выполняем ПДЧ и становимся членами Альянса. Нам это надо. И Альянсу это будет выгодно. Кстати, без их оружия мы не продержалась бы и не одержим Победу над Россией. Так что им спасибо за то, что делают.
А все остальное для нас не поменялось. Мы все так же верим в ЗСУ и в Залужного, которые палят оккупантов и движемся к Победе, помогая нашим воинам. И помним, что процедура - основа демократии. Так британцы говорят. А они в этом разбираются.
Б.Береза