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Заява України на вступ до НАТО: рішення мають приймати усі країни блоку, - глава Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін

Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони США

"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку", - заявив Остін.

Він наголосив, що наразі США зосереджені насамперед на допомозі Україні, яка з 24 лютого захищається від російського вторгнення.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами", - підсумував глава Пентагону.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
На 30.09 Україну підтримало 4 країни
На 01.10 - вже 5
На 02.10 - 9 країн висловили підтримку

Решта - давайте швидше)
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02.10.2022 12:59
+16
Ясно що це так.
Не розумію на що розраховував ЗЕ ? Треба спочатку домовлятись, а потім заяви робити.
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02.10.2022 12:59
+14
В конституцію внесли закріпили курс НАТО ще при президенту Порошенко. проголосувавши 2/3 ві до складу ВР, а саму Верховну Раду обирав НАРОД! Також на той час вже 65 % підтримували НАТО в Україні
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02.10.2022 13:05
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А щось ще більш очевидне він не сказав? Мадьяри прямо біжать і падають підтримувати вступ України в НАТО.
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02.10.2022 12:58 Відповісти
Так и Венграм по идее выгодно быть внутри нато, а не на периметре☝
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02.10.2022 13:17 Відповісти
На 30.09 Україну підтримало 4 країни
На 01.10 - вже 5
На 02.10 - 9 країн висловили підтримку

Решта - давайте швидше)
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02.10.2022 12:59 Відповісти
Какие? Откуда инфо?
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02.10.2022 15:48 Відповісти
Ясно що це так.
Не розумію на що розраховував ЗЕ ? Треба спочатку домовлятись, а потім заяви робити.
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02.10.2022 12:59 Відповісти
В конституцію внесли закріпили курс НАТО ще при президенту Порошенко. проголосувавши 2/3 ві до складу ВР, а саму Верховну Раду обирав НАРОД! Також на той час вже 65 % підтримували НАТО в Україні
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02.10.2022 13:05 Відповісти
Заблокуйте бота. ще й з старою методичкою))
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02.10.2022 13:06 Відповісти
Вас там, запаребриком, це не повинно хвилювати. Вилизуйте свого )(уйла та готуйте тампакси чмобікам.
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02.10.2022 13:10 Відповісти
О, пішли скабєєвскі цитати.
Питання безпеки мають вирішувати професіонали, а кожен експерт скаже, що НАТО - надійний захист. Приклад: країни Балтії міцно захищени, пуйло не наважився атакувати.
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02.10.2022 13:13 Відповісти
Як на мене це нормальна заява, головне, що в ній було це відмова від переговорів з кацапією
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02.10.2022 13:03 Відповісти
Можливо ця заява зроблена щоб нам відмовили. А потім вже можна бігти цілуватись з ******.
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02.10.2022 13:06 Відповісти
він дебіл! він вважає що купи квиток і можна їхати не дочекавшись автобуса
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02.10.2022 13:11 Відповісти
Розраховував на те саме, що і завжди - запиляти крутий відосик для виборців.
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02.10.2022 13:15 Відповісти
та шо ти кажеш. то подивись яку заяву зробив Порох сьогодні. Чим вона відрізняється від заяви ЗЕ?
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02.10.2022 17:08 Відповісти
Для тупих- нічим не відрізняється.
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02.10.2022 17:10 Відповісти
Черговий піар
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02.10.2022 17:16 Відповісти
Вискочили з цією заявою як Пилип з конопель! Може потрібно було як слід проконсультуватися з партнерами?
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02.10.2022 13:00 Відповісти
Піар серед неосвідченої частини населення - наше все !
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02.10.2022 13:54 Відповісти
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02.10.2022 14:03 Відповісти
Слова подоляка та справжній стан справ - речі, які абсолютно несумісні!
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02.10.2022 14:12 Відповісти
газета політіко це ще та помийка )) там постійно норативи росіян печатають
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02.10.2022 14:28 Відповісти
Вилив відро холодної води на гарячі голови ЗЕвлади.
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02.10.2022 13:00 Відповісти
там така бавовна, вимагають наказати
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02.10.2022 13:05 Відповісти
спам!
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02.10.2022 13:14 Відповісти
Шевченківка та Золота Балка, Херсонщина наші
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02.10.2022 13:06 Відповісти
Вот єто юрист, интересно в чьих интересах он в данном моменте работает)))
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02.10.2022 13:07 Відповісти
Ну так це ж стиль ЗЕвлади. Щось спочатку скажуть а потім дивляться на реакцію. Ось вони вирішили собі рейтинг підкріпити. А тут їм опаньки -поміж рядків _"не на часі".
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02.10.2022 13:11 Відповісти
вот поэтому Израиль в гробу видел ту НАТу (с Макроном Шольцем и прочими *********)
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02.10.2022 13:13 Відповісти
А ось те що Україна подала заявку на вступ до НАТО це добре але треба розуміти що на Заході також є і ворожі до України держави такі як Угорщина - Угорщина не допустить вступ України в НАТО
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02.10.2022 13:24 Відповісти
Головне повернути своi землi бо по уставу НАТО туди не беруть краiни з спiрними территорiями. А якщо ми рогромимо Х.лостан пiдтримають усi, а на МадьяроЙобiка сильно натиснуть i нiкуди вiн не дiнеться.
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02.10.2022 13:34 Відповісти
До того часу - поки Україна отримає право приєднатись до альянсу , ******** з НАТО можливо вже й викинуть . .
В НАТО вже сотні разів заявляли - статут порушувати вони не збираються , навіть заради України .
Наші барани з влади або це не чують , або ж просто проводять іпсо серед населення , з метою підвищити всій рейтинг .
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02.10.2022 13:35 Відповісти
НАТО это хорошо. После нашей победы они могут привлекать нас для военных операций, но вопрос, а нужно ли будет нам это? Обтруханный ссыкун в мокром памперсе агент Стеклов Столтенбег и кагал еврогеев-чиновников как-то не очень мотивирует.
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02.10.2022 13:25 Відповісти
Що поробиш, це альянс, всі в одному човні. Наприклад, в Європі зараз десятки тисяч американських військових. Воно їм треба, сидіти за півпланети від рідного дому?
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02.10.2022 13:42 Відповісти
Про "вступ Зеленського до НАТО"

Зеленський не мислить - він пародіює мислення. Зеленський не працює - він створює інформаційні приводи відповідно до жанру шоу. Зеленський не діє - він переходить від одного інформаційного приводу до іншого. Зеленський має лише один план - утримати владу. Методи та засоби не важливі.
Стаття 10 Північноатлантичного договору, підписаного в Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року, передбачає єдину процедуру вступу
" Сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього Договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати у життя принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні. Будь-яка запрошена таким чином держава може стати Стороною у цьому Договорі шляхом передачі свого документа про приєднання на збереження урядові Сполучених Штатів Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки повідомить кожну із Сторін про депонування у нього кожного такого документа про приєднання."
Інших офіційних процедур просто не існує.
Це означає, що попередньою умовою вступу є проведення дипломатичних консультацій і отримання згоди ВСІХ країн-членів НАТО.
На 01.10.2022 р. ЖОДНИХ консультацій з цього питання керівництво України не проводило і не анонсувало.
Все інше можна вважати піар-заходом Зеленського і його політичної партії.
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02.10.2022 13:43 Відповісти
Поки членом НАТО є всрана Угорщина,нам нічого "не світить"
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02.10.2022 14:00 Відповісти
правительства меняются с той или иной частотой. Кроме того, надо принимать во внимание, что политика - это искусство "нагибания" )
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02.10.2022 14:04 Відповісти
Объясню некоторые моменты.

НАТО - это системная структура с прописанной процедурой. Так сделано намеренно, чтобы минимизировать возможность действий, которые бы могли навредить Альянсу. НАТО НЕ МОЖЕТ нас принять по какому-то особому решению, потому что есть процедура. А согласно ей нам нужны согласие и ратификации соглашений всех членов Альянса, включая Венгрию и Турцию. А ещё НАТО НЕ ХОЧЕТ нас принимать из-за множества причин. От высокого уровня коррупции, с которым у нас не борются на государственном уровне, до не желания некоторых членов Альянса участвовать в войне своими силами.

Ну, боятся в НАТО, что передадут нам протоколы доступа и секретные разработки, а какой-то предатель, как бывший "слуга народа" Ковалев или правая рука Баканова сбежавший из Украины генерал СБУ Наумов, это все сольют России или Китаю. Сколько ещё этих ковалевых и наумовых сидит в ВР, в СБУ и в других кабинетах власти? И главный мотиватор для таких - это деньги, а значит они повержены коррупции. В НАТО так же бывают предатели, но их там меньше, чем у нас. И коррупция меньше. Замкнутый круг. И его придется разрывать нам. Самим. И действовать мы будем по протоколу - получаем западное вооружение, выигрываем войну, вычищаем наши Авгиевы конюшни, выполняем ПДЧ и становимся членами Альянса. Нам это надо. И Альянсу это будет выгодно. Кстати, без их оружия мы не продержалась бы и не одержим Победу над Россией. Так что им спасибо за то, что делают.

А все остальное для нас не поменялось. Мы все так же верим в ЗСУ и в Залужного, которые палят оккупантов и движемся к Победе, помогая нашим воинам. И помним, что процедура - основа демократии. Так британцы говорят. А они в этом разбираются.
Б.Береза
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02.10.2022 14:01 Відповісти
Либо начхать на протоколы и все эти минусы, либо получить ядерный гриб над своими странами. Пускай выбирают. Притом ядерный гриб я говорю не про чмоню. Я говорю про войну между Рамзанкой Дыровой с Поваром против фсбшников против грушников против казанцев против сибиряков и многое-многое другое. Ядерное оружие никто бесплатно не сдаст, а просто приедут 500 человек, положат срочников РВСН и уже будут барыжить ядерным оружием. НАТО может быстро закончить войну, если примет нас и даст 24 часа на вывод кацапских войск из ОРДЛО и Крыма, в противном случае уничтожит их авиацией за несколько дней под корень. И быстрого развала кацапстана с 10 гражданскими войнами в данном сценарии не будет, так как чмоня сохранит власть на какой-то срок, проиграть НАТО не стыдно. Но если кто-то хочет затягивать войну, зарабатывая кучу денег на энергетическом рынке (а также алюминий, титан, платина от кацапов) то пускай потом не жалеет, когда сгорит на улице от вспышки света. США вообще уже заработали на войне под 500 млрд долларов за счет рынка СПГ, который теперь эксклюзивно их для Европы, Азербайджан ерундой страдает и скоро тоже потеряет свою часть рынка. И поэтому 500 минус 80 - это 420 чистой прибыли, которую можно и нужно пустить на танки и самолеты.
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02.10.2022 15:05 Відповісти
 
 