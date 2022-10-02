УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11731 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
9 172 117
війна (56389) Зеленський (17431) Папа Римський (255) Путін (21440) Франциск (147)

Папа Римський Франциск закликає Путіна припинити війну, а Зеленського - бути відкритим до серйозних пропозицій миру

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ватикан,папа

Папа Римський Франциск висловлює глибоку стурбованість ядерною загрозою та військовою ескалацією війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

Франциск закликав до негайного припинення вогню, а також поважати територіальну цілісність кожної країни та права меншин.

"Моє звернення адресоване перш за все Президенту Російської Федерації з проханням припинити цю спіраль насильства і смерті, в тому числі і заради власного народу. З іншого боку, глибоко засмучений величезними стражданнями українського народу внаслідок агресії, якої він зазнав, я не менш впевнено звертаюся до Президента України бути відкритим до серйозних пропозицій миру. Я закликаю всіх дійових осіб міжнародного життя та політичних лідерів націй зробити все можливе, щоб покласти край війні, не дозволяючи втягнути себе в небезпечну ескалацію, а також сприяти та підтримувати ініціативи діалогу", - наголосив Папа Римський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думки "декого" про застосування ядерної зброї - божевілля, - Папа Римський Франциск

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+60
показати весь коментар
02.10.2022 13:31
+52
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·

1 мин

Папской проститутке неймется. Снова обратилась к Зеленскому с призывом немедленно прекратить изгнание оккупантов из Украины.
показати весь коментар
02.10.2022 13:29
+46
Зае...ли ці сектанти.
показати весь коментар
02.10.2022 13:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ПНХ.
показати весь коментар
02.10.2022 15:48 Відповісти
Папа поводить себе, як нікчемна істота, бо не думаю, що він тупий чи погано проінформований! Духовна людина розуміла би - наскільки його слова глибоко образливі для народу України, що так страждає від рашистського агресора! Господь все бачить, лукавий папа!!
показати весь коментар
02.10.2022 15:58 Відповісти
Какой ты папа? **** ты.
показати весь коментар
02.10.2022 16:01 Відповісти
Папу на мило.
показати весь коментар
02.10.2022 16:05 Відповісти
пошёл он ***** старый лис,и нашим и вашим!
показати весь коментар
02.10.2022 16:18 Відповісти
католики Украины.. вам как это *****?
показати весь коментар
02.10.2022 16:23 Відповісти
слухай православний-вижени з себе попа мацковскага
показати весь коментар
02.10.2022 16:36 Відповісти
А що він не так сказав? Католицьке ***** з когорти "чорних" епископів-єзуїтів. Схоже, що останнім Папою Римським 21 століття, який займав цю посаду за покликом серця і був праведником, був Іоан Павло ІІ. Франциск - латиноамериканський під*****вник.
показати весь коментар
02.10.2022 17:25 Відповісти
що не так сказав це другорядне бо не в Україні,бо мовчить про кіріла як і ти ,ремонтуйте собі голову
показати весь коментар
02.10.2022 17:44 Відповісти
А шо такоє, усе італійцям на троні сидіти ?? Політкоректність ...
показати весь коментар
02.10.2022 17:46 Відповісти
Іоан Павло ІІ - був поляком
показати весь коментар
02.10.2022 17:54 Відповісти
Так, то я трохи "загнув" ... Але це древня історія, з італійцями на папському престолі.
показати весь коментар
02.10.2022 17:58 Відповісти
самі годуєте фсб а папа винен-дурні,ходіть побільше до мацковскіх попів на ваші мертві мізки не зашкодить
показати весь коментар
02.10.2022 16:35 Відповісти
А про аміак він нічого не говорив?
показати весь коментар
02.10.2022 17:02 Відповісти
Папа, иди вслед за руцким кораблем.
показати весь коментар
02.10.2022 17:03 Відповісти
дибіл римский. Це які ж такі пропозиції до миру від мордора можуть бути , щоб Україна припинила війну???
показати весь коментар
02.10.2022 17:25 Відповісти
Параша.... Огоньку не найется? ...Діамантова рука.
показати весь коментар
02.10.2022 17:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 