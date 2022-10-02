У Кремлі розуміють, що застосування ядерної зброї стане для них точкою неповернення, - глава МЗС Латвії Рінкевич
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Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає, що не можна виключати варіант застосування Росією ядерної зброї, проте Кремль розуміє, що це стане для нього "точкою неповернення", тому це в першу чергу шантаж, а не "опорний варіант" подальших операцій РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не виключаємо можливості того, що росія використає тактичну ядерну зброю. (Існує також ще один варіант: використання хімічної зброї). Однак, люди у Кремлі розуміють: такий прецедент стане для них самих у чомусь точкою неповернення. Тому не вважаю, що цей варіант розглядається зараз Кремлем як опорний варіант його подальших операцій", - пояснив міністр.
За словами Рінкевича, ця тема регулярно обговорюється на російському телебаченні, тому існують побоювання, що так Москва може психологічно готувати своє населення до такої події.
На Заході обговорюється питання відповіді на можливість реалізації Росією ядерних погроз.
"Але на цьому етапі я не можу говорити про якісь деталі, тому що це питання поки що обговорюється на такому рівні, який ще не є публічним", - наголосив глава МЗС Латвії.
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Уже пошел в военкомат? Или повестку хотя бы ему прислали?
скільки можна боятись? най весь світ бачить, яке воно кінчене, і запам'ятає на віка
То есть, официально заявить раше - что если раша применит ТЯО по неядерной Украине, то США также применят ТЯО по раше. И под этой гарантией могли бы подписаться другие ядерные страны, прежде всего Великобритания и Франция, а также, возможно, и Индия. И даже Китай - раз в Китае уже не Си командует армией.
Потому что Пу всем уже надоел.Если захочет Пу дальше воевать без ТЯО - своим миллионом пушечного мяса- пусть попробует. Тогда США нам еще "оборудования" подкинут в ускоренном и умноженном режиме.
Но скорее, после такого заявления -США - Пу быстро уберут свои же.
Это остановит Пу. Сейчас Пу уверен, что Запад утрется, когда раша применит ТЯО - см. первое сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР от 30.09.2022. После военного поражения (фактического или потенциального - без ТЯО шансов мало) - смену власти в раше как минимум и отыгрыш всех принятых законов о принятии новых территорий взад.
А если (в том числе количеством трупов россиян) доведут до революции в раше - то и смену всего чекистского режима и даже возможный распад раши (плюс маячит полная денуклеаризация раши - если и Китай и Индия впишутся).
Никто в мире не хочет погибать в ядерной войне в 21 веке. А мир сейчас на пороге из-за одного смертельно больного царя-шизофреника.
Я не вижу новостей о неподдержке НАТО заявки Украины. Наоборот. В любом случае - главные там - США.
Процедура долгая. Все страны должны согласиться. Шведы и финны до сих пор ждут окончания оформления. В нашем случае процедура "поиска консенсуса" может длится и год, и больше. Не важно.
К концу окончания согласований со странами НАТО - Украина может и Крым отвоевать - и у нас не будет территориальных споров с соседями. Кстати, об этом и Подоляк написал. Я думаю - он что-то знает.
https://www.rbc.ua/ukr/news/viyna-mozhe-zakinchitisya-ranishe-prohodzhennya-1664551099.html
Если США решатся на то, что я написал - дать СЕЙЧАС гарантии Украине антиядерной безопасности - то все может выгореть.
У Украины раньше был юридически ни к чему не обязывающий (как оказалось) Будапештский меморандум. То другое.
А сейчас США за нас уже вписались. Но если они сейчас дадут заднюю из-за ядерного шантажа Пу - то все их предыдущие усилия по помощи Украине - фактически насмарку.
Второго поражения (после Афганистана) США не переживут. Избиратели не простят.
Поэтому, думаю, что США - не должны уступить Пу. США очень любят быть победителями. Им нужна победа над рашей. И она вполне достижима. Причем -(о чудо!) чужими руками и чужими (украинскими) жизнями. За зеленую бумагу.
P.S Плохо то, что возле уха Байдена есть русский агент Салливан.