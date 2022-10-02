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У Кремлі розуміють, що застосування ядерної зброї стане для них точкою неповернення, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,хуйло,путін

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає, що не можна виключати варіант застосування Росією ядерної зброї, проте Кремль розуміє, що це стане для нього "точкою неповернення", тому це в першу чергу шантаж, а не "опорний варіант" подальших операцій РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не виключаємо можливості того, що росія використає тактичну ядерну зброю. (Існує також ще один варіант: використання хімічної зброї). Однак, люди у Кремлі розуміють: такий прецедент стане для них самих у чомусь точкою неповернення. Тому не вважаю, що цей варіант розглядається зараз Кремлем як опорний варіант його подальших операцій", - пояснив міністр.

За словами Рінкевича, ця тема регулярно обговорюється на російському телебаченні, тому існують побоювання, що так Москва може психологічно готувати своє населення до такої події.

На Заході обговорюється питання відповіді на можливість реалізації Росією ядерних погроз.

"Але на цьому етапі я не можу говорити про якісь деталі, тому що це питання поки що обговорюється на такому рівні, який ще не є публічним", - наголосив глава МЗС Латвії.

Читайте: Латвія не видаватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Для них ітак вже точка неповернення настала.
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02.10.2022 13:40
+7
"Воїни Збройних сил України показали відео із державним прапором із села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області".
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02.10.2022 13:40
+7
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02.10.2022 13:48
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"Воїни Збройних сил України показали відео із державним прапором із села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області".
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02.10.2022 13:40 Відповісти
Для них ітак вже точка неповернення настала.
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02.10.2022 13:40 Відповісти
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02.10.2022 13:48 Відповісти
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02.10.2022 13:48 Відповісти
Как там сынок его, Николай, то есть, пардон, "господин Песков"?
Уже пошел в военкомат? Или повестку хотя бы ему прислали?
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02.10.2022 13:50 Відповісти
На другом уровне его светлось господин товарищ барин песков.
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02.10.2022 14:03 Відповісти
най пуляють, все рівно ми всі помремо

скільки можна боятись? най весь світ бачить, яке воно кінчене, і запам'ятає на віка
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02.10.2022 13:52 Відповісти
Такого вилупка ще пам'ятати віками? Та треба взагалі стерти все, що причетно до нього, стерти з пам'яті людей. Пам'ятати потрібно тільки наших загиблих та робити виводи, до чого може привести безкінченна любов до влади, грошей та призирство до інших людей. А також бажання де-кого зазирнути комусь у душу... не традиційним способом, як все у нас робиться
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02.10.2022 14:06 Відповісти
Через відсітність вільних місць у Кобзона всі свіжоусопші кацапи і чмобіки відправляються на концерт Задорнова "Ну, тупые", після того тест-драйв від Борі Моісеїва ))
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02.10.2022 13:53 Відповісти
І політичний семінар "Вялічіє і Скрєпи" від Жиріка (факультатив)
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02.10.2022 13:58 Відповісти
Угрожая ядерным оружием, путлер напоминает пьяного хулигана, угрожающего ножом.
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02.10.2022 14:01 Відповісти
ця влада на паРаші вже пройшла всі точки неповернення. використання ЯЗ для них нічого не змінює.
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02.10.2022 14:03 Відповісти
Для мене психологічно ліпше загинути від ЯЗ, ніж як у Бучі. Але краще все ж таки побачити Перемогу!
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02.10.2022 14:07 Відповісти
Чтобы выбить угрозу применения ТЯО (тактического ядерного оружия) против Украины из рук Пу,США могли бы срочно дать Украине, на период рассмотрения заявки о вступлении в НАТО (как дали Швеции и Финляндии) гарантии безопасности. Только АНТИЯДЕРНОЙ.
То есть, официально заявить раше - что если раша применит ТЯО по неядерной Украине, то США также применят ТЯО по раше. И под этой гарантией могли бы подписаться другие ядерные страны, прежде всего Великобритания и Франция, а также, возможно, и Индия. И даже Китай - раз в Китае уже не Си командует армией.
Потому что Пу всем уже надоел.Если захочет Пу дальше воевать без ТЯО - своим миллионом пушечного мяса- пусть попробует. Тогда США нам еще "оборудования" подкинут в ускоренном и умноженном режиме.
Но скорее, после такого заявления -США - Пу быстро уберут свои же.
Это остановит Пу. Сейчас Пу уверен, что Запад утрется, когда раша применит ТЯО - см. первое сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР от 30.09.2022. После военного поражения (фактического или потенциального - без ТЯО шансов мало) - смену власти в раше как минимум и отыгрыш всех принятых законов о принятии новых территорий взад.
А если (в том числе количеством трупов россиян) доведут до революции в раше - то и смену всего чекистского режима и даже возможный распад раши (плюс маячит полная денуклеаризация раши - если и Китай и Индия впишутся).
Никто в мире не хочет погибать в ядерной войне в 21 веке. А мир сейчас на пороге из-за одного смертельно больного царя-шизофреника.
Я не вижу новостей о неподдержке НАТО заявки Украины. Наоборот. В любом случае - главные там - США.
Процедура долгая. Все страны должны согласиться. Шведы и финны до сих пор ждут окончания оформления. В нашем случае процедура "поиска консенсуса" может длится и год, и больше. Не важно.
К концу окончания согласований со странами НАТО - Украина может и Крым отвоевать - и у нас не будет территориальных споров с соседями. Кстати, об этом и Подоляк написал. Я думаю - он что-то знает.
https://www.rbc.ua/ukr/news/viyna-mozhe-zakinchitisya-ranishe-prohodzhennya-1664551099.html
Если США решатся на то, что я написал - дать СЕЙЧАС гарантии Украине антиядерной безопасности - то все может выгореть.
У Украины раньше был юридически ни к чему не обязывающий (как оказалось) Будапештский меморандум. То другое.
А сейчас США за нас уже вписались. Но если они сейчас дадут заднюю из-за ядерного шантажа Пу - то все их предыдущие усилия по помощи Украине - фактически насмарку.
Второго поражения (после Афганистана) США не переживут. Избиратели не простят.
Поэтому, думаю, что США - не должны уступить Пу. США очень любят быть победителями. Им нужна победа над рашей. И она вполне достижима. Причем -(о чудо!) чужими руками и чужими (украинскими) жизнями. За зеленую бумагу.
P.S Плохо то, что возле уха Байдена есть русский агент Салливан.
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02.10.2022 14:09 Відповісти
Росіяни вже мертві. Тільки вони про це ще не знають.
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02.10.2022 14:12 Відповісти
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02.10.2022 15:32 Відповісти
Нафіга таке писати? У москаля ЩО ДО ЦИХ ПІР Є ТОЧКА ПОВЕРНЕННЯ ??????
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02.10.2022 17:20 Відповісти
 
 