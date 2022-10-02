У Кремлі розуміють, що застосування ядерної зброї стане для них точкою неповернення, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич вважає, що не можна виключати варіант застосування Росією ядерної зброї, проте Кремль розуміє, що це стане для нього "точкою неповернення", тому це в першу чергу шантаж, а не "опорний варіант" подальших операцій РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не виключаємо можливості того, що росія використає тактичну ядерну зброю. (Існує також ще один варіант: використання хімічної зброї). Однак, люди у Кремлі розуміють: такий прецедент стане для них самих у чомусь точкою неповернення. Тому не вважаю, що цей варіант розглядається зараз Кремлем як опорний варіант його подальших операцій", - пояснив міністр.

За словами Рінкевича, ця тема регулярно обговорюється на російському телебаченні, тому існують побоювання, що так Москва може психологічно готувати своє населення до такої події.

На Заході обговорюється питання відповіді на можливість реалізації Росією ядерних погроз.

"Але на цьому етапі я не можу говорити про якісь деталі, тому що це питання поки що обговорюється на такому рівні, який ще не є публічним", - наголосив глава МЗС Латвії.

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