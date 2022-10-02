ЗСУ потроху просуваються у бік Херсона. Уражені техніка та скупчення живої сили ворога у місті, - радник мера Головня

Радник міського голови Херсона Роман Головня розповів, що Збройні сили України активізували дії щодо визволення Херсонської області.

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"З учорашнього вечора надходить вже підтверджена інформація про активізацію наших військ в бік Херсона та області. Безпосередньо це відображається і на самому місті Херсоні. Є вже підтверджена інформація про ураження техніки та живої сили противника в місті. Також надходить інформація про те, що один із заступників колаборанта Сальдо був ліквідований", - розповів Головня.

Радник міського голови зауважив, що противник привів у повну бойову готовність окремі військові частини в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні ліквідовано так званого "першого заступника голови Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова, - росЗМІ

"З самого ранку надходить досить позитивна інформація про роботу наших Збройних сил. Зараз чекаємо на підтвердження від Генерального штабу. Також є підтверджена інформація від Генерального штабу, що ворог активізувався в окупованому Криму. Це підтверджує, що Збройні сили України пішли вперед у Херсонській області", - додав він.