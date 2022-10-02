ЗСУ потроху просуваються у бік Херсона. Уражені техніка та скупчення живої сили ворога у місті, - радник мера Головня
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Радник міського голови Херсона Роман Головня розповів, що Збройні сили України активізували дії щодо визволення Херсонської області.
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
"З учорашнього вечора надходить вже підтверджена інформація про активізацію наших військ в бік Херсона та області. Безпосередньо це відображається і на самому місті Херсоні. Є вже підтверджена інформація про ураження техніки та живої сили противника в місті. Також надходить інформація про те, що один із заступників колаборанта Сальдо був ліквідований", - розповів Головня.
Радник міського голови зауважив, що противник привів у повну бойову готовність окремі військові частини в окупованому Криму.
"З самого ранку надходить досить позитивна інформація про роботу наших Збройних сил. Зараз чекаємо на підтвердження від Генерального штабу. Також є підтверджена інформація від Генерального штабу, що ворог активізувався в окупованому Криму. Це підтверджує, що Збройні сили України пішли вперед у Херсонській області", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Бо ми всі зараз маємо вдосталь фактів, які підтверджують: Zевлада найопує. Защораз.
Забомбить результатами мокшанский МИД. Будет по дате актуальнее их псевдореферендума.
был неприятно поражен...
Людини нема вже три місяця після його затримання росіянами. Нещодавно була інформація, що його скоріше закатували і вбили.
У мене питання, як так можна не помічати зникнення людини, тим паче він обраний від ЄС Порошенка
Фьодоров, Мелітополь, на четверті сутки обміняли, нагородили, до макрона відправили, і це та людина, яка підписала свою капітуляцію і давши курві заняття своє місце..
Якого біса- совєтнік. Де мер, ***.
Отак наша влада відноситься до кожного українця. І не думаю, що її й болить за десятки тисяч вбитих.
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
✅ Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
✅ Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
✅ Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
✅ Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
✅ Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.
Немає часу вагатися - час діяти!