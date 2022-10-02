1 238 3
Лідери держав ЄС обговорять безпеку критичної інфраструктури після пошкоджень "Північних потоків", - Мішель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Наступної п’ятниці у Празі відбудеться неформальний саміт Європейського Союзу. На ньому обговорюватимуть безпеку критичної інфраструктури у зв’язку з пошкодженнями російських газогонів у Балтійському морі.
Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.
"Диверсія на газопроводах "Північний потік" є загрозою для ЄС. Ми сповнені рішучості захистити нашу критично важливу інфраструктуру. Лідери обговорять це на майбутньому саміті в Празі", – написав Мішель.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вы наплевали на других, теперь летит ответка. И это еще самое-самое начало. Вам все припомнят, начиная с гнилых усмешек весной 2008-го года про вступление в НАТО Украины и Грузии.
Удачи защитить тонкую трубу на смешной глубине. Лучше о защите танкеров подумайте, хотя эти кацапы ни на что не способны. Если так ляжет карта и мы полностью завоюем всю Россию, получив контроль над газовыми месторождениями, дельфины из биолабораторий будут день и ночь топить американские танкеры с СПГ, а вы можете хоть каждый день решительную озабоченность высказывать. Очень внимательно советую задуматься о своем поведение и, объединившись по идеологии демократии и единства, начать глобальную планетарную зачистку от диктатур, автократий, геронтократий и многого другого на нашей Земле. Всех диктаторов и узурпаторов перебить самым жестким способом, а не сидеть и подкармливать их деньгами и технологиями в обмен на природные ресурсы и взятки, притом такие мелкие суммы во взятках, просто противно быть продажным политиком за такие гроши.