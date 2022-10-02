Лідери держав ЄС обговорять безпеку критичної інфраструктури після пошкоджень "Північних потоків", - Мішель

Наступної п’ятниці у Празі відбудеться неформальний саміт Європейського Союзу. На ньому обговорюватимуть безпеку критичної інфраструктури у зв’язку з пошкодженнями російських газогонів у Балтійському морі.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.

"Диверсія на газопроводах "Північний потік" є загрозою для ЄС. Ми сповнені рішучості захистити нашу критично важливу інфраструктуру. Лідери обговорять це на майбутньому саміті в Празі", – написав Мішель.

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