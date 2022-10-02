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Новини За кордоном
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Євросоюз (7020) Північний потік (1369) Шарль Мішель (276)

Лідери держав ЄС обговорять безпеку критичної інфраструктури після пошкоджень "Північних потоків", - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мішель

Наступної п’ятниці у Празі відбудеться неформальний саміт Європейського Союзу. На ньому обговорюватимуть безпеку критичної інфраструктури у зв’язку з пошкодженнями російських газогонів у Балтійському морі.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ.

"Диверсія на газопроводах "Північний потік" є загрозою для ЄС. Ми сповнені рішучості захистити нашу критично важливу інфраструктуру. Лідери обговорять це на майбутньому саміті в Празі", – написав Мішель. 

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Автор: Марина Макєєва
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в ответ на ядерные угрозы кремля, Великобритания и еще 11 стран участников НАТО начинают самые масштабные в истории учения с участием 45 военных кораблей и 30 самолетов.....
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02.10.2022 13:54 Відповісти
та не переживайте--саркозі чмеркель і ще парочка консерв вам допоможуть
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02.10.2022 14:14 Відповісти
Безопасность - это не пытаться за счет чужих людей, за счет жизни чужих людей благоустроить свою жизнь. Как это делали вы, выдавая военной хунте по 300 млрд евро в год, просто наплевав на десятки миллионов человеческих жизней, якобы согласившись, что Украина, Беларусь и Молдавия будут буферными государствами под зоной влияния путина ради его личной безопасности, ведь он так нас попросил.

Вы наплевали на других, теперь летит ответка. И это еще самое-самое начало. Вам все припомнят, начиная с гнилых усмешек весной 2008-го года про вступление в НАТО Украины и Грузии.

Удачи защитить тонкую трубу на смешной глубине. Лучше о защите танкеров подумайте, хотя эти кацапы ни на что не способны. Если так ляжет карта и мы полностью завоюем всю Россию, получив контроль над газовыми месторождениями, дельфины из биолабораторий будут день и ночь топить американские танкеры с СПГ, а вы можете хоть каждый день решительную озабоченность высказывать. Очень внимательно советую задуматься о своем поведение и, объединившись по идеологии демократии и единства, начать глобальную планетарную зачистку от диктатур, автократий, геронтократий и многого другого на нашей Земле. Всех диктаторов и узурпаторов перебить самым жестким способом, а не сидеть и подкармливать их деньгами и технологиями в обмен на природные ресурсы и взятки, притом такие мелкие суммы во взятках, просто противно быть продажным политиком за такие гроши.
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02.10.2022 14:28 Відповісти
 
 