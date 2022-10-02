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На сьогодні вже проведено 24 обміни, 808 осіб повернуто з російського полону, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обмін

Станом на 2 жовтня Україна провела з Росією 24 обміни. З російського полону повернули 808 осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Вона також нагадала, що ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії постановою Кабміну був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", - зазначила вона.

Маляр також наголосила, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на базі ГУР МО України працює за адресою – м. Київ, вулиця Спаська 37.

Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24, понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00.

Запис на прийом: +38 (044) 425 12 09, понеділок-п’ятниця 09:00 – 17:00.

Там здійснюється прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де люди можуть отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія нехтує Женевськими конвенціями: українські полонені проходять м’ясорубку допитів та тортур

Автор: Наталя Джума
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Де тисячі полонених з лиманського " котла"...?!!!
Наш обмінний фонд поповнюють?!
Нам " зубы заговаривают"!!!
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02.10.2022 14:16 Відповісти
Так кажуть про якісь договорняки стосовно того "котла"
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02.10.2022 14:34 Відповісти
Ніякої люті не вистачає на нашу владу!
Наших в полоні тисячі, ще з 2014 року!
Треба рятувати! І захисників Маріуполя - знищують в страшних муках!...
Мають бути тисячі полонених ворогів, якщо їх немає серед знищених!...
Куди поділося " вариво" з котла?!!!...
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02.10.2022 14:53 Відповісти
Членкиня рЕзникова точно всё знает
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02.10.2022 14:44 Відповісти
щось у мене математика не сходиться. недавно було 400. з тих пір обміняли 215+6+3 і вийшло 808?
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02.10.2022 16:30 Відповісти
За крайние трое суток вытащили более 200 человек. Такую цифру озвучили на турецком ТВ.
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02.10.2022 19:22 Відповісти
тоді сходиться. дивно, що нам ніхто не розказав про цих 200.
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02.10.2022 20:15 Відповісти
Думаю, еще сообщат. Ребят и гражданских вывозят несколькими группами и не всех сразу на территорию свободной Украины. Пусть работают переговорщики и посредники. Главное - результат, а не кто первым "мяу" скажет. Нужно по-максимуму и оперативно. Многие в тяжелом состоянии.
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02.10.2022 21:09 Відповісти
Как можно было тупую курицу из ТВ- шоу "Один за всех" назначить зам министра обороны? Это дно!
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02.10.2022 19:32 Відповісти
 
 