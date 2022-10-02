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Рашисти селяться в лікарнях та житлових будинках, оскільки адміністративні будівлі Херсонщини вважають для себе небезпечними, - Хлань
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині селяться у житлових будинках та лікарнях.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"Окупанти зараз почали розселятися в лікарнях, у будинках людей тому, що розселятися в адміністративних будинках вважають для себе вже небезпечним. Учора в Бериславі було знищено будівлю поліції, де саме розміщувалися окупанти. Рашистів, як кажуть, там багато під завалами залишилося", - розповів він.
Хлань додав, що окрім розселення загарбників переважно у приватному секторі, на окупованих територіях також спостерігаються пограбування місцевих окупантами, які "останнім часом справді забирають багато".
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@vyshebaba
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16 год
Просто фрагмент деокупації. Жінка з Балаклії розповіла мені, що тільки коли почула українську мову наших військових, наважилась висунутись з вікна. І запитала перше, що спало на думку:
- Хлопці, тепер можемо заспівати гімн?
руzzкие - народ-пдрАс.. доказано, Молдовой, Чечнёй, Грузией, Сирией, Украиной.....
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