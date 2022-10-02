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війна (56389) окупація (5831) Херсонщина (4251) Хлань (119)

Рашисти селяться в лікарнях та житлових будинках, оскільки адміністративні будівлі Херсонщини вважають для себе небезпечними, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники на тимчасово окупованій Херсонщині селяться у житлових будинках та лікарнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти зараз почали розселятися в лікарнях, у будинках людей тому, що розселятися в адміністративних будинках вважають для себе вже небезпечним. Учора в Бериславі було знищено будівлю поліції, де саме розміщувалися окупанти. Рашистів, як кажуть, там багато під завалами залишилося", - розповів він.

Хлань додав, що окрім розселення загарбників переважно у приватному секторі, на окупованих територіях також спостерігаються пограбування місцевих окупантами, які "останнім часом справді забирають багато".

Також читайте: ЗСУ потроху просуваються у бік Херсона. Уражені техніка та скупчення живої сили ворога у місті, - радник мера Головня

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Саме безпечне місто для ублюдків це пакет
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02.10.2022 14:09
+9
Национальная гвардия Украины уничтожила российский БМП-3 IFV ударом ATGM в районе Павловки, #Донецкая область.

https://twitter.com/i/status/1576480412020264960
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02.10.2022 14:11
+7
А що там Амнесті Інтернешнл? Мовчать? А що ж так?
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02.10.2022 14:13
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Саме безпечне місто для ублюдків це пакет
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02.10.2022 14:09 Відповісти
Еще безопаснее несколько пакетов. Может после нашей победы узнает рашистская семья каков у парня был конец.
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02.10.2022 14:16 Відповісти
Национальная гвардия Украины уничтожила российский БМП-3 IFV ударом ATGM в районе Павловки, #Донецкая область.

https://twitter.com/i/status/1576480412020264960
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02.10.2022 14:11 Відповісти
красивое...!
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02.10.2022 14:18 Відповісти
душевно так башенку снесло.
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02.10.2022 14:23 Відповісти
Кацапское дерьмо как всегда прикрывается живым щитом. Без этого воевать не могут.
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02.10.2022 14:11 Відповісти
ну а як? приїхали з якогось мухосранска - унітаз вперше побачили.. чи як буряти з сосни на землю злізли-тварюки прокляті
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02.10.2022 14:11 Відповісти
к харошому бьістро прівьікаєш... (бурят. наблюдєніє)
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02.10.2022 15:03 Відповісти
А що там Амнесті Інтернешнл? Мовчать? А що ж так?
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02.10.2022 14:13 Відповісти
хай рашисти селяться в сальдо на квартирах, щоб їх було помітно партизанам.....
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02.10.2022 14:16 Відповісти
Задача ЗСУ на правобережной Херсонщине - методичное и последовательное уничтожение логистики оккупантов. Безусловно, им придется "объедать" местное население - тут уж что уж... Ну и непрерывное наблюдение и охота с воздуха за особями, которые находятся за пределами населенки - это оказывает мощное психологическое и демотивационное воздействие на находящийся на передке личный состав.
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02.10.2022 14:19 Відповісти
Ну навіщо їм селитися у лікарнях? Краще нехай селяться відразу на кладовищах!
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02.10.2022 14:29 Відповісти
Павло Вишебаба
@vyshebaba
·
16 год
Просто фрагмент деокупації. Жінка з Балаклії розповіла мені, що тільки коли почула українську мову наших військових, наважилась висунутись з вікна. І запитала перше, що спало на думку:

- Хлопці, тепер можемо заспівати гімн?
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02.10.2022 14:29 Відповісти
фсЬо как завещало кровавое хйло - прятаться за женщинами и детьми, а теперь и за больными, со стариками
руzzкие - народ-пдрАс.. доказано, Молдовой, Чечнёй, Грузией, Сирией, Украиной.....
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02.10.2022 14:31 Відповісти
Ну ставить на постой орков в жилых домах тоже есть свои минусы. Хрен их там проконтролируешь чтобы не нажрались и не перерезали друг друга. Или вообще могут разбежаться. Не приставишь же к каждому по вертухаю
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02.10.2022 14:31 Відповісти
В будинках селяться зазвичай офіцери (хочуть комфорту). Будинки зазвичай знаходятьсянеподалік мість колективної ночівлі основного стада.
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02.10.2022 14:47 Відповісти
Дезінсе́кція (фр. dés- видалення, знищення + лат. insectum - комаха) - комплекс профілактичних і винищувальних заходів, спрямованих на винищення або зменшення кількості комах (тарганів, клопів, бліх, мух, вошей)
Дератиза́ція (від лат. de - від, та лат. rattus - пацюк) - комплекс санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають роботи з винищування та захисту від синантропних гризунів.
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02.10.2022 14:59 Відповісти
Надеюсь, что они селятся в психиатрических больницах. Родные стены помогают...
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02.10.2022 15:43 Відповісти
в Херсоні в центрі був тубдиспансер. якраз для москалів
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02.10.2022 17:42 Відповісти
 
 