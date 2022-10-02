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Україна стане членом НАТО після перемоги над РФ, - глава делегації ВР у ПА НАТО Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Україна стане членом НАТО в Україні після своєї перемоги над Російською Федерацією.

Таку думку висловив глава делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що НАТО і нас зможе прийняти дуже швидко, тому що де-факто ми зараз дуже швидко йдемо відповідно до стандартів НАТО у військовій частині і сподіваюся, що після закінчення війни де-факто перетворитися в де-юре, і ми станемо членом НАТО без будь-яких ПДЧ (плану дій щодо членства НАТО. - Ред.) і дуже швидко", - сказав Чернєв в ефірі єдиного телемарафону в неділю.

За словами народного депутата, не йдеться про підтримку війни Північноалантичним альянсом, а про те, "що буде після війни, після нашої перемоги, щоб ми отримали гарантії безпеки у вигляді парасольки НАТО".

"Ми ж розуміємо, що Росія не заспокоїться і через три-п'ять-десять років, коли вона акумулює ще раз свої ресурси, вона знову спробує захопити або частину території, або всю Україну", - наголосив Чернєв.

Він також зазначив, що після 24 лютого (повномасштабної агресії РФ) багато членів Альянсу змінили на користь України своє ставлення до питання про її членство в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам більше не потрібен ПДЧ, нам потрібен початок переговорів щодо членства України в НАТО, - Порошенко

"І зараз, якщо це не така полум'яна підтримка, то точно вони готові розглядати, в якому форматі і як Україна буде... ставати членом НАТО... Можуть бути якісь сюрпризи з Угорщиною, як завжди, але я думаю, що це не стане великою проблемою", - сказав Чернєв.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
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02.10.2022 14:22
+17
Только НАТО, и никаких ермаковских "гарантий безопасности"
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02.10.2022 14:24
+10
Депутат від "слуг" Чернев має знати, що нав'язувати свої хотєлки 30 країнам не вийде, потрібно попрощатися з Бенею, татаровим, єлдаком і іншими "патрsотами", які тут розвели корупцію. Будемо вступати при іншій владі, іншому Президенті, залишилося півтора року.
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02.10.2022 14:32
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02.10.2022 14:22 Відповісти
Але це тільки його сподівання і все.
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02.10.2022 14:58 Відповісти
Мад'яри з фрицями заблокують
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02.10.2022 15:08 Відповісти
А що підтримувати?
Війну з Китаєм, адже нам нато було потрібне для стримування РФ, тепер то воно навіщо? Щоб наші ЗСУ були безправні раби?

Ви забули як Польша не змогла передати нам літаки через те нато?...
Єдине що нам потрібно: вигнати зрадників з Держави, підняти економіку та зайнятись розбудовай суспільства. В іношму сценарію нато більше зашкодить своєю брудною бюрократію... Всюди де нато - державні підприємства не можуть розвиватись. Факт який скритий цим же "нато".
Греція - Турція.
Війна можлива між членами альянсу... WTF?
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02.10.2022 16:13 Відповісти
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02.10.2022 14:22 Відповісти
🤣
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02.10.2022 14:24 Відповісти
а якщо буде якийсь Істамбул-3 ...бо пуйло великий юрист і може війну затягнути в правове поле
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02.10.2022 14:25 Відповісти
Таки попався 👍🏼🤣🤣🤣
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02.10.2022 14:55 Відповісти
Только НАТО, и никаких ермаковских "гарантий безопасности"
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02.10.2022 14:24 Відповісти
Ну раз слуга народу, якого ніхто не знає, сказав, то може трапитись те, що й з іншими їхніми обіцянками.
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02.10.2022 14:27 Відповісти
помните эту сучку?
зацените видос!
https://twitter.com/i/status/1576336563667337216
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02.10.2022 14:28 Відповісти
гарна істерика, навіть шкода що я не знайомий з передісторією)))
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02.10.2022 14:33 Відповісти
Ох і мєрзка мразь... Дошку по їбалу так і просить.
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02.10.2022 15:03 Відповісти
Нагадай будь ласка шо воно таке?
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02.10.2022 15:36 Відповісти
это рашистская ура-патриотка, но она, в основном известна в соцсетях своими дурацкими видео, которые периодически появляются..... но я за ней не слежу, потому, что я не психиатр......
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02.10.2022 15:45 Відповісти
Як Україна переможе, а вона переможе, то тодыі насрати на думку слуги і на НАТО.
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02.10.2022 14:28 Відповісти
Ти думаєш це буде остання спроба кацапів?
Вони виберуть лібералів, позбудуться санкцій, наростять армію і знову прийдуть.
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02.10.2022 15:01 Відповісти
Я, впевнений, що це буде повна перемога, а не договір від арахамії і єрмака з абрамовичем.
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02.10.2022 15:05 Відповісти
З кацапами під боком впевненим можна бути тільки в НАТО.
І Залужний каже, що зараз ми відіб'ємось, але це не остання війна.
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02.10.2022 15:09 Відповісти
поки в Раді "зеленим", серед яких повно гівна від дрібних злодюжок типу Юрченко, до зрадників типу Ковальова(земля йому бетоном) підспівують ОПЗЖешніки, на вступ до НАТО не варто сподіватись
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02.10.2022 14:30 Відповісти
і ще плюс кроти типу Демченка і Єрмака
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02.10.2022 16:26 Відповісти
Депутат від "слуг" Чернев має знати, що нав'язувати свої хотєлки 30 країнам не вийде, потрібно попрощатися з Бенею, татаровим, єлдаком і іншими "патрsотами", які тут розвели корупцію. Будемо вступати при іншій владі, іншому Президенті, залишилося півтора року.
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02.10.2022 14:32 Відповісти
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02.10.2022 14:38 Відповісти
Цей "творчий дует" - Зє і єрмак - в будь якому випадку стане обєктом слідства. Чи то посмертно, что то ще живими. "Какая разніца".
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02.10.2022 15:06 Відповісти
ВІШАТИ цю мразоту ТЕРМІНОВО просто НЕОБХІДНО! А зеуйописка - за Чаушеску!!! БЕЗ суду й слідства!
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02.10.2022 15:37 Відповісти
оце допекли народ
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02.10.2022 19:47 Відповісти
«і ми станемо членом НАТО без будь-яких ПДЧ»

Виконуйте політичну частину, прямо зараз! шаромижники…
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02.10.2022 14:33 Відповісти
Snart

Саме так, наші збройні сили вже підтвердили свою відповідність вимогам НАТО,
АЛЕ, найважливіше в нашому випадку - відповідність політичним вимогам, причому не просто прийняття низки законів, а їх реальне неухильне виконання.
Навіть Байден відкритим текстом казав (майже дослівно), що стан війни не перешкода для вступу
України в НАТО, на відміну від корупції.

Так що скоріше за все вступ, може і без ПДЧ, відбудеться років через 2, при іншому президенті, звісно, якщо нарід знову катастрофічно не затупить.
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02.10.2022 17:08 Відповісти
свежо предание но вериться с трудом
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02.10.2022 14:34 Відповісти
Дуже цікаво Україна ще не перемогла а вже святкують перемогу. А ви ще не думаєте що взимку путін Київ захопить проводить мобілізацію тому говорити про майбутню перемогу ще рано бо невідомо Київ витримає навалу взимку чи ні .
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02.10.2022 14:39 Відповісти
Ну то НАТО світить нам не скоро, бо перемогти кацапів не зайшовши на їхню територію неможливо!!!І щей нам обстрілювати їхню тереторію заборонили! А якісь там "мирні договорняки"-це відкладена на декілька років нова війна..
Принаймі ''на мій хлопський розум"
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02.10.2022 14:56 Відповісти
Це нам сказав Єгор Чернєв ( слуга наріду ) ,
тому вірити йому - себе не поважати
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02.10.2022 14:57 Відповісти
Арестович так і прогнозував три роки тому))
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02.10.2022 14:59 Відповісти
З такими керманичами,як зараз, не бачити нам НАТО,як свої вуха.
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02.10.2022 15:12 Відповісти
После сокрушительного разгрома кацапофашистских захватчиков и полной победы в ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ "УКРАИНА vs ОРДА" Украина автоматически станет самым сильным и влиятельным членом НАТО.
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02.10.2022 15:17 Відповісти
там может будет разве что "парасолька" Украины. сейчас в мире дураков воевать за справедливость и исполнять какие-то международные разводы и на*баловы договоренности не так много. но оружие конечно делать тоже надо уметь.
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02.10.2022 15:26 Відповісти
Після перемоги України хай НАТО вступає до УКРАЇНИ. Допомога потрібна зараз, а не після перемоги.
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02.10.2022 15:29 Відповісти
Сергей Балануца

"Після перемоги України хай НАТО вступає до УКРАЇНИ."
Тупуватий підліток або аналогічний виборець зебілів?
Конституцію хоч раз, хоч через рядок читало, чешський "сідєлєц"?
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02.10.2022 17:14 Відповісти
Висер зеленого лайна
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02.10.2022 15:36 Відповісти
Хороша ложка , к обеду.
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02.10.2022 15:57 Відповісти
Для вступления в НАТО надо принести голову Путина
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02.10.2022 16:29 Відповісти
А краще у новий союз з англосаксами, Польщею і прибалтами.
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02.10.2022 20:08 Відповісти
Если победим РФ, то воссоздадим Яо, которое вы все у нас уперли, и вступать в НАТО не станем--- а Нахера нам тогда это??? Нам сегодня надо. Принимайте! И если победим с помощью НАТО, в ножки поклонимся вам, а Яо все равно создадим и выйдем из НАТО тоже--- а Нахера тогда тем более нам НАТО? Доходчиво излагаю--- а--- НАТО???
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02.10.2022 20:38 Відповісти
Та будем мы в нате, будем, если выполним три условия:
1. Перестанем красты.
2. Перестанем брать и давать взятки.
3. Перестанем есть сало.
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03.10.2022 04:18 Відповісти
 
 