Україна стане членом НАТО після перемоги над РФ, - глава делегації ВР у ПА НАТО Чернєв
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Україна стане членом НАТО в Україні після своєї перемоги над Російською Федерацією.
Таку думку висловив глава делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сподіваюся, що НАТО і нас зможе прийняти дуже швидко, тому що де-факто ми зараз дуже швидко йдемо відповідно до стандартів НАТО у військовій частині і сподіваюся, що після закінчення війни де-факто перетворитися в де-юре, і ми станемо членом НАТО без будь-яких ПДЧ (плану дій щодо членства НАТО. - Ред.) і дуже швидко", - сказав Чернєв в ефірі єдиного телемарафону в неділю.
За словами народного депутата, не йдеться про підтримку війни Північноалантичним альянсом, а про те, "що буде після війни, після нашої перемоги, щоб ми отримали гарантії безпеки у вигляді парасольки НАТО".
"Ми ж розуміємо, що Росія не заспокоїться і через три-п'ять-десять років, коли вона акумулює ще раз свої ресурси, вона знову спробує захопити або частину території, або всю Україну", - наголосив Чернєв.
Він також зазначив, що після 24 лютого (повномасштабної агресії РФ) багато членів Альянсу змінили на користь України своє ставлення до питання про її членство в НАТО.
"І зараз, якщо це не така полум'яна підтримка, то точно вони готові розглядати, в якому форматі і як Україна буде... ставати членом НАТО... Можуть бути якісь сюрпризи з Угорщиною, як завжди, але я думаю, що це не стане великою проблемою", - сказав Чернєв.
Будь ласка, зачекайте...
Війну з Китаєм, адже нам нато було потрібне для стримування РФ, тепер то воно навіщо? Щоб наші ЗСУ були безправні раби?
Ви забули як Польша не змогла передати нам літаки через те нато?...
Єдине що нам потрібно: вигнати зрадників з Держави, підняти економіку та зайнятись розбудовай суспільства. В іношму сценарію нато більше зашкодить своєю брудною бюрократію... Всюди де нато - державні підприємства не можуть розвиватись. Факт який скритий цим же "нато".
Греція - Турція.
Війна можлива між членами альянсу... WTF?
зацените видос!
https://twitter.com/i/status/1576336563667337216
Вони виберуть лібералів, позбудуться санкцій, наростять армію і знову прийдуть.
І Залужний каже, що зараз ми відіб'ємось, але це не остання війна.
Виконуйте політичну частину, прямо зараз! шаромижники…
Саме так, наші збройні сили вже підтвердили свою відповідність вимогам НАТО,
АЛЕ, найважливіше в нашому випадку - відповідність політичним вимогам, причому не просто прийняття низки законів, а їх реальне неухильне виконання.
Навіть Байден відкритим текстом казав (майже дослівно), що стан війни не перешкода для вступу
України в НАТО, на відміну від корупції.
Так що скоріше за все вступ, може і без ПДЧ, відбудеться років через 2, при іншому президенті, звісно, якщо нарід знову катастрофічно не затупить.
Принаймі ''на мій хлопський розум"
тому вірити йому - себе не поважати
за справедливостьи исполнять какие-то международные разводы и на*баловыдоговоренности не так много. но оружие конечно делать тоже надо уметь.
"Після перемоги України хай НАТО вступає до УКРАЇНИ."
Тупуватий підліток або аналогічний виборець зебілів?
Конституцію хоч раз, хоч через рядок читало, чешський "сідєлєц"?
1. Перестанем красты.
2. Перестанем брать и давать взятки.
3. Перестанем есть сало.