Австрійська залізниця скасувала безоплатний проїзд для українців, але під час першого в’їзду в країну квиток можна отримати без плати
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З 1 жовтня почали діяти нові правила проїзду для українців Федеральною австрійською залізницею (BB), які передбачають лише одноразовий безплатний квиток під час в’їзду в країну з Чехії, Словаччини та Угорщини. Також скасовано безплатний проїзд у громадському транспорті Відня.
Про це передає Укрінформ з посиланням на транспортне об’єднання Східного регіону Австрії, інформує Цензор.НЕТ.
"Загальний безкоштовний проїзд для українських біженців у громадському транспорті у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді закінчується 30 вересня 2022 року. Екстрений (терміновий) квиток на проїзд у поїздах ÖBB видаватиметься й надалі. При цьому діє наступне правило: екстрений квиток видається переміщеним особам (біженцям), які прибувають поїздами з Чехії (в'їзд через Брецлав), Словаччини (в'їзд через Марчегг, Кітзеє) та Угорщини (в'їзд через Хедьєшхалом)", - йдеться у повідомленні.
Видача екстрених квитків (Not-Ticket) здійснюватиметься поїзними бригадами прямо в поїздах. З 1 жовтня 2022 року видача екстрених квитків у квиткових касах ÖBB припиняється.
"Квиток дійсний упродовж 24 годин від дати видачі для подальшого проїзду на поїздах ÖBB у межах Австрії або для поїздки в Німеччину (через Пассау, Зальцбург), Швейцарію (Buchs SG) або Італію (Brennero/Brenner, Tarvisio Boscoverde), і дійсний для проїзду у вагонах другого (2-ого) класу", - зазначається у повідомленні.
Водночас з метою уникнення скрутних ситуацій, пов'язаних з новими змінами, видача попереднього типу екстреного квитка у квиткових касах і квиткових автоматах головного вокзалу Відня (Vienna Hauptbahnhof), діятиме до 9 жовтня.
У "Віденських лініях" також окремо підтвердили, що з 1 жовтня громадський транспорт у Відні став платним для переміщених осіб з України.
Нагадаємо, в Австрії знаходиться близько 88 тис. тимчасово переміщених осіб з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни. Переважно це жінки та діти.
Будь ласка, зачекайте...
Звичайно, якщо не дбати за свою державу, цуратись мови і гімну, то звісно прийдеться поневірятись світом.
Австрійці не мають платити по 600 евро нам. Таке враження, що у порівнянні з сирійцями ми для них, виходить, люди третього сорту. Тільки різниця у тому, що сирійці не дуже поспішають йти на роботу у порівнянні з українцями, які з першого дня намагаються щось знайти. Австрії вигідно платити допомогу біженцям або наймати дешеву рабсилу? Або у Австрії залишилисиь якісь історичні травми стосовно України?
Читала про родину, яку прихистили німці - адвокат і лікар. Вони кілька місяців їх годували, аж потім почали натякати, що треба вже на роботу влаштовуватись, менше води витрачати і світла, бо їм приходять великі рахунки. І що ви думаєте, наші невдоволені повернулись додому, бо без знання мови особливо хорошої і легкої роботи там немає. Ну і звісно обругали німців за негостинність.
Якщо наша держава нічим не хоче чи не може допомогти своїм громадянам, навіть гуманітарку краде вагонами, фурами...чому інші країни повинні допомагати й утримувати??
1. Так як керівництво нашої держави - вори (тут я на Вашому боці), то ніхто не повинен нам допомагати і тому...
2. ... потрібно сидіти, нічого не робити і не намагатися вивезти родину у безпечне місце
Але це не про мене. Так, моя родина у безпечному місці, але я знаходжусь в Україні та працюю у енегргетичній сфері, та виконую свою роботу сумлінно.
Те, що держава не хоче чи не може допомагати населенню не дає нам право нехтувати життям своїх близьких людей.
Але інші країни не зобов'язані утримувати Ваших рідних...
Може й було б відношення іншим, якби не наші ворюги при владі..крім того, є окрема група наших співвітчизників, які себе ведуть у Європі як кончене бидло, розважаються на повну..спостерігаючи за такими, складається хибне враження, що всі українці такі..а раз так, то гроші на прожиття є, й допомогати не потрібно нікому...
Сестра з дочкою у Польші, роботу знайшла тільки після курсів польскої, розповідає про бидлоту, з пивом, шашликами й веселощами
Пи.Си. я була проти їх виїзду, бо на той час Києву вже загрожували тільки повітряні тривоги
Ksenia VB
Регион:Заграничный округ
Бо одні, як ви, на вибори не ходили, інші наголосували у владу відверте лайно, зрештою підготували трусні аргументи для нападу. Нехай вертаються і відбудовують. Нічого у сусідів приживатись.
Где есть у них возможность без скандала выполнить волю чмони - они это сделают без всяких сомнений. Надо отрабатывать полученные бабки, а слить воду они не могут, компромат уже у чмони имеется в виде факта передачи денег. Такова реальность, чтобы такого не было, надо было наших коррупционеров уничтожить еще в 90-ых самым обычным бандитизмом, заработать побольше денег, пока Чмоня не набрал силу, а затем самим подкупать эту продажную аристократическую европейскую шваль. Тогда все было бы хорошо.
Бесплатная страховка, бесплатная мобильная связь и интернет, бесплатное проживание /две комнаты, кухня, ванна в частном доме с отдельным входом/, бесплатные коммунальные услуги, проезд в общественном траспорте /трамвай, автобус, ж/д пригород/ 69 евро в месяц на взрослого. Садики, школы бесплатные, бесплатные обеды ученикам, бесплатные учебники и канцелярия. БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. Плюс 430 евро взрослому и 350 евро ребенку. Гуманитарска на еду и одежду. Фрайбург, Германия!!!
В центри,де живуть наші біженці,в основному жінки з дітьми з Маріуполя,Херсону почали заселять кацапських "бігунів від мобілізації"-бородатих чеченців і різну кацапську шваль.Ось де справжня проблема,а не скасування безкоштовного проїзду.
В Финляндии беглецов от мобилизации в России поселили вместе с украинскими беженцами: разгорелся скандал