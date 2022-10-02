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Австрійська залізниця скасувала безоплатний проїзд для українців, але під час першого в’їзду в країну квиток можна отримати без плати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

залізниця,австрія

З 1 жовтня почали діяти нові правила проїзду для українців Федеральною австрійською залізницею (BB), які передбачають лише одноразовий безплатний квиток під час в’їзду в країну з Чехії, Словаччини та Угорщини. Також скасовано безплатний проїзд у громадському транспорті Відня.

Про це передає Укрінформ з посиланням на транспортне об’єднання Східного регіону Австрії, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальний безкоштовний проїзд для українських біженців у громадському транспорті у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді закінчується 30 вересня 2022 року. Екстрений (терміновий) квиток на проїзд у поїздах ÖBB видаватиметься й надалі. При цьому діє наступне правило: екстрений квиток видається переміщеним особам (біженцям), які прибувають поїздами з Чехії (в'їзд через Брецлав), Словаччини (в'їзд через Марчегг, Кітзеє) та Угорщини (в'їзд через Хедьєшхалом)", - йдеться у повідомленні.

Видача екстрених квитків (Not-Ticket) здійснюватиметься поїзними бригадами прямо в поїздах. З 1 жовтня 2022 року видача екстрених квитків у квиткових касах ÖBB припиняється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус тимчасового захисту в Європі мають 4,2 млн українських біженців, - ООН

"Квиток дійсний упродовж 24 годин від дати видачі для подальшого проїзду на поїздах ÖBB у межах Австрії або для поїздки в Німеччину (через Пассау, Зальцбург), Швейцарію (Buchs SG) або Італію (Brennero/Brenner, Tarvisio Boscoverde), і дійсний для проїзду у вагонах другого (2-ого) класу", - зазначається у повідомленні.

Водночас з метою уникнення скрутних ситуацій, пов'язаних з новими змінами, видача попереднього типу екстреного квитка у квиткових касах і квиткових автоматах головного вокзалу Відня (Vienna Hauptbahnhof), діятиме до 9 жовтня.

У "Віденських лініях" також окремо підтвердили, що з 1 жовтня громадський транспорт у Відні став платним для переміщених осіб з України.

Нагадаємо, в Австрії знаходиться близько 88 тис. тимчасово переміщених осіб з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни. Переважно це жінки та діти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські віпбіженці ховаються від війни у Відні, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Правильно роблять. Українці мають повернутись у свою державу.
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02.10.2022 14:44
+7
Тому австрійці мають платити по 600 євро за ваші удобства в Австрії ?
Звичайно, якщо не дбати за свою державу, цуратись мови і гімну, то звісно прийдеться поневірятись світом.
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02.10.2022 15:04
+6
Главная привилегия - право официально работать. Все остальные подачки ничто по сравнению с этим, так что все нормально.
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02.10.2022 14:52
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Халява йок.
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02.10.2022 14:33 Відповісти
Та всяким тупицьким і мураєвим усе це до дупи.
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02.10.2022 15:22 Відповісти
австрійцям краще знати
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02.10.2022 14:39 Відповісти
Ну, с первого числа там не только ж/д отменила халявный проезд, но и автобусные маршруты даже в пределах города. Проездной на месяц стоит 60 евро. За вычетом за жилье, еду, на руки выдают 40 евро... как то так. Да, если пойдешь на работу - за жилье и еду плати сам (кстати, халявное жилье и еда тогда заканчивается для всех членов семьи). Возможно, не у всех так, но моя семья "попала" именно на такие условия. Но, по правде сказать, есть медицинская страховка... Да, Европа нам ничего не должна, но сирийцы и ливийцы себя там чувствуют намного комфортнее, чем украинцы. Многие из Австрии переезжают в другие страны или возвращаются домой. Ничего личного, просто бизнес....
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02.10.2022 14:40 Відповісти
Правильно роблять. Українці мають повернутись у свою державу.
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02.10.2022 14:44 Відповісти
Женщины и дети... Правильно, и жить под обстрелами. Конгениально! У нас через день что-то прилетает, такое себе развлечение. Можно, конечно, снять квартиру, например, в Ивано-Франковске с ценой в 600 долларов в месяц. Задача со звездочкой: где заработать 600 долларов в воюющей стране? У меня нет желания видеть кого-то из своих близких в статистике.
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02.10.2022 14:54 Відповісти
Тому австрійці мають платити по 600 євро за ваші удобства в Австрії ?
Звичайно, якщо не дбати за свою державу, цуратись мови і гімну, то звісно прийдеться поневірятись світом.
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02.10.2022 15:04 Відповісти
Наразі взагалі не зрозуміло, яке відношення має мова та гімн до безпеки дитини? Якщо дитина повернеться під обстріл, то країна від цього лише виграє? Чи тут якась тонка думка? Мова йде за "тут" та "зараз". Виховувати дитину під обстрілами - це взагалі якийсь сюр! Щоб потім наразі чого почути глибоке занепокоєння ?
Австрійці не мають платити по 600 евро нам. Таке враження, що у порівнянні з сирійцями ми для них, виходить, люди третього сорту. Тільки різниця у тому, що сирійці не дуже поспішають йти на роботу у порівнянні з українцями, які з першого дня намагаються щось знайти. Австрії вигідно платити допомогу біженцям або наймати дешеву рабсилу? Або у Австрії залишилисиь якісь історичні травми стосовно України?
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02.10.2022 15:20 Відповісти
багато хто коли не має ніяких аргументів звинувачує інших в непатріотизмі або й прямо говорять,що ви кацапська консерва, тому так вам і треба,не говорили на українській мові і не співали гімн,тепер не жалійтеся. Просто люди навіть такими ось методами хочуть вийти переможцями в дискусії.
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02.10.2022 15:32 Відповісти
Згоден на 100%. Так, ми повинні бути патріотами, так, ми повинні знати та поважати свою мову, гімн, історію.... Я теж на своєму віці зустрічаю багато таких "махрових" патріотів у вишиванках та з косами а-ля "Юля-Бублик". А потім щось з ними трапилось, щось пішло не так, зламались патріоти і вони вже немічні, хворі, а деякі взагалі перевзулись та виїхали до братів по розуму "лішнєхрамасомних". Ну то хай вже там і піднімають Сибір. Я живу ближче до сходу країни, і, щоб не казали, російською або "суржиком" тут переважно розмовляють 90 відсотків людей. Але багато хто з хлопців, які, як то кажуть , "знають мову зі словарем", пішли добровольцями та зараз прикопують рівними слоями орків у чернозем. Мало того, ці хлопці були при нормальних посадах на підприємстві та потрапляли під "броню", причому таку "броню", що на фронт їх би набирали вже після пенсіонерів.
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02.10.2022 16:00 Відповісти
Я не писала, що мусять повертатись зараз. Закликаю зрозуміти, що вони втікають і не курорт і там їм нічого не винні.
Читала про родину, яку прихистили німці - адвокат і лікар. Вони кілька місяців їх годували, аж потім почали натякати, що треба вже на роботу влаштовуватись, менше води витрачати і світла, бо їм приходять великі рахунки. І що ви думаєте, наші невдоволені повернулись додому, бо без знання мови особливо хорошої і легкої роботи там немає. Ну і звісно обругали німців за негостинність.
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02.10.2022 17:09 Відповісти
"цуратись мови і гімну" -- а при чому тут мова і гімн? чи ви думаєет якщо людина знає мову і знає гімн то це автоматично робить її справжінм патріотом? Я знаю таких котрі і на українській спілкувалися і в вишиванках на всі державні свята ходили,гімн співали,а коли почалася війна то поробили собі липові справки про непридатність до армії і тепер сидять або в Європі,або в Канаді і уже звідти розказують як вони "*******" Україну,і в той же час знаю багато героїв які до сих пір ще спілкуються на російській але пожертвували своїми життями заради своїх побратимів,землі і держави,це взагалі ні про що не говорить на данний момент
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02.10.2022 15:27 Відповісти
А як всі інші живуть в Україні?? Жінок й дітей, пенсіонерів дуже багато..чому інші повинні ставати статистикою? З роботи звільняють, ніяких виплат від держави немає.

Якщо наша держава нічим не хоче чи не може допомогти своїм громадянам, навіть гуманітарку краде вагонами, фурами...чому інші країни повинні допомагати й утримувати??
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02.10.2022 15:17 Відповісти
Тобто, з Вашої логіки я можу зробити такі висновки:
1. Так як керівництво нашої держави - вори (тут я на Вашому боці), то ніхто не повинен нам допомагати і тому...
2. ... потрібно сидіти, нічого не робити і не намагатися вивезти родину у безпечне місце
Але це не про мене. Так, моя родина у безпечному місці, але я знаходжусь в Україні та працюю у енегргетичній сфері, та виконую свою роботу сумлінно.
Те, що держава не хоче чи не може допомагати населенню не дає нам право нехтувати життям своїх близьких людей.
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02.10.2022 15:43 Відповісти
Трохи не так, Ви можете, навіть зобов'язані рятувати родину..

Але інші країни не зобов'язані утримувати Ваших рідних...

Може й було б відношення іншим, якби не наші ворюги при владі..крім того, є окрема група наших співвітчизників, які себе ведуть у Європі як кончене бидло, розважаються на повну..спостерігаючи за такими, складається хибне враження, що всі українці такі..а раз так, то гроші на прожиття є, й допомогати не потрібно нікому...

Сестра з дочкою у Польші, роботу знайшла тільки після курсів польскої, розповідає про бидлоту, з пивом, шашликами й веселощами

Пи.Си. я була проти їх виїзду, бо на той час Києву вже загрожували тільки повітряні тривоги
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02.10.2022 15:55 Відповісти
Згоден, багато наших, нажаль, ведуть себе як бидло. Мої розповідали, що поліція до їхнього готелю приїздила майже не через тиждень. І толку, що там перебувало понад 300 наших біженців. Із-за такого бидла, що жерло там горілку у два горла та шукало "колеса" місцеві робили свої висновки... та не в нашу користь. Але! Повторюсь, дуже багато людей, що йдуть на курси німецької мови. А1 - початковий, А2 - щоб отримати роботу. І австрійці перебувають у легкому шоці (у хорошому сенсі) від бажання українців вчити мову.
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02.10.2022 16:10 Відповісти
Але робота все одно буде - пакувальники, розкладачі товару у торговому залі, найнаймолодші працівники - типу санітарів при наявності хоча б мед училища..таке..
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02.10.2022 16:15 Відповісти
Тридцать лет было на размышления и оценку ситуации. Изучение истории преступлений ********* относительно украинского народа и сопредельных государств. Если место мозгов в черепной коробке фе..алии, пусть посидят в спорт залах других общественных учреждениях и поспят на кариматах. Доходит до абсурда. Даунбасяне чьи отцы или мужья сепаратисты, путинские socksackes, а их личинки и опарыши сбежали на "бандерщину или в гейропу", для дестабилизации обстановки в сопредельных государствах. Ссаными тряпками гнать в родные пенаты, копать окопы а личинок в интернат. Как то так....
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02.10.2022 16:17 Відповісти
Все дуже просто та зрозуміло
Ksenia VB

Регион:Заграничный округ
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02.10.2022 16:53 Відповісти
А чому ви постійно знаходитесь в так званому закордонному окрузі згідно з вашим профілем, а іншим даєте поради їхати на батьківщину
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02.10.2022 16:57 Відповісти
Та нехай втікають. Але повернутись мусять.
Бо одні, як ви, на вибори не ходили, інші наголосували у владу відверте лайно, зрештою підготували трусні аргументи для нападу. Нехай вертаються і відбудовують. Нічого у сусідів приживатись.
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02.10.2022 17:05 Відповісти
Жінкам окрім необхідних професій плюс пенсіонерам та інвалідам, а тим більше дітям в регіонах де постійно прилітають ракети і обстріли поки що тут перебувати не слід.
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02.10.2022 17:36 Відповісти
Навряд чи саме ці категорії виїхали.
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02.10.2022 17:38 Відповісти
Австрия на уровне с Германией и Италией полностью куплена. Я очень сильно удивлен, как они ведут себя сейчас, видать два независимых скандала с Курцем ударили по этой пропутинской консерве. Все самые влиятельные кланы Австрии (которым сотни лет богатенькой жизни аристократов) связаны именно на Россию и очень сильно влияют на политику. Не только газ, нефть, там еще хватает природных ресурсов, которые до сих пор ни под одной санкцией, да и чмонские кошельки тут миллиарды держат в том числе.

Где есть у них возможность без скандала выполнить волю чмони - они это сделают без всяких сомнений. Надо отрабатывать полученные бабки, а слить воду они не могут, компромат уже у чмони имеется в виде факта передачи денег. Такова реальность, чтобы такого не было, надо было наших коррупционеров уничтожить еще в 90-ых самым обычным бандитизмом, заработать побольше денег, пока Чмоня не набрал силу, а затем самим подкупать эту продажную аристократическую европейскую шваль. Тогда все было бы хорошо.
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02.10.2022 14:46 Відповісти
Главная привилегия - право официально работать. Все остальные подачки ничто по сравнению с этим, так что все нормально.
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02.10.2022 14:52 Відповісти
в Австрии и Германии набирает обороты мошенничество в выплатами арабам - для получения 1000 евро и более им нужно только указать якобы адрес проживания и почтовый адрес и муниципалитет перечислял арабу деньги, не проверяя живет он там или нет. спалить может только фактически проживающий по этому адресу австрияк или бюргер, получив письмо в почтовый ящик с уведомлением о начислении черномазому определенной суммы и то если хозяин жилья обратится в соцслужбы. Так и кочуют черноржопые по городам Австрии и Германии, пользуясь древними системами контроля (все только на бумаге и нет коммуникации между офисами от слова вообще). а вы говорите Украинцы в шоколаде... учитесь у чурок разводить лохов на бабки
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02.10.2022 15:45 Відповісти
В Німеччині дружині з двома дітьми надали квартиру безкоштовно, 1800 евро на обладнання квартири, платять 430 евро на кожного, комунальні компенсують в межах, безоплатно харчуються.
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02.10.2022 15:10 Відповісти
Сказки не рассказывай.
Бесплатная страховка, бесплатная мобильная связь и интернет, бесплатное проживание /две комнаты, кухня, ванна в частном доме с отдельным входом/, бесплатные коммунальные услуги, проезд в общественном траспорте /трамвай, автобус, ж/д пригород/ 69 евро в месяц на взрослого. Садики, школы бесплатные, бесплатные обеды ученикам, бесплатные учебники и канцелярия. БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. Плюс 430 евро взрослому и 350 евро ребенку. Гуманитарска на еду и одежду. Фрайбург, Германия!!!
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02.10.2022 15:17 Відповісти
Ой дурак....
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02.10.2022 16:32 Відповісти
В Швейцарії давно вже скасували безоплатний проїзд.
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02.10.2022 15:38 Відповісти
Скасовувати чи не скасовувати безоплатний проїзд,це справа Австрії,трагедії тут не бачу.Є набагато гірша новитна з Фінляндії,яку не можна замовчувати,і втрутитися повинна держава Україна і МЗС.
В центри,де живуть наші біженці,в основному жінки з дітьми з Маріуполя,Херсону почали заселять кацапських "бігунів від мобілізації"-бородатих чеченців і різну кацапську шваль.Ось де справжня проблема,а не скасування безкоштовного проїзду.

В Финляндии беглецов от мобилизации в России поселили вместе с украинскими беженцами: разгорелся скандал

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02.10.2022 15:47 Відповісти
Проблема в том, что наши ребята не просто бежали от войны, но решили что можно бесплатно исколесить всю Европу и чуть ли не через день ездили из Австрии в Рим, Париж, Венецию и т.д. И это все было бесплатно. Соответственно, местные жители не могут купить билет, потому что все уже разобрано нашими ребятами. Решение справедливое.
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02.10.2022 15:50 Відповісти
І це в основному ватниці, чомусь в рашку не побігли.
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02.10.2022 16:09 Відповісти
 
 