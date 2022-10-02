За полігоном у Німеччині, де тренуються українські військові, стежили дрони, ймовірно російські

Над полігоном бундесверу, де проходять навчання українські солдати, помітили безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Business Insider.

За даними видання, невідомі особи намагалися шпигувати за базою у Вільдфлеккені за допомогою дронів у ніч із 30 вересня на 1 жовтня. Федеральне міністерство оборони Німеччини вже підтвердило, що такий інцидент справді був.

Про це повідомили в поліцію, яка почала розслідування.

Джерела Business Insider розповіли, що загалом біля полігону було близько десятка безпілотників. Стеження, ймовірно, організувала російська сторона, але офіційно про це не говорять.

Прямо зараз на полігоні бундесверу у Вільдфлеккені українські солдати навчаються користуватись броньованими машинами Dingo.

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