За полігоном у Німеччині, де тренуються українські військові, стежили дрони, ймовірно російські
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Над полігоном бундесверу, де проходять навчання українські солдати, помітили безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Business Insider.
За даними видання, невідомі особи намагалися шпигувати за базою у Вільдфлеккені за допомогою дронів у ніч із 30 вересня на 1 жовтня. Федеральне міністерство оборони Німеччини вже підтвердило, що такий інцидент справді був.
Про це повідомили в поліцію, яка почала розслідування.
Джерела Business Insider розповіли, що загалом біля полігону було близько десятка безпілотників. Стеження, ймовірно, організувала російська сторона, але офіційно про це не говорять.
Прямо зараз на полігоні бундесверу у Вільдфлеккені українські солдати навчаються користуватись броньованими машинами Dingo.
Будь ласка, зачекайте...
П.С. эта ****** почему-то не не вышла замуж за козломордого и выехала бы за урал. Так нет только в Европу эта кацапская чума сунется и там срет налево и направо
https://www.youtube.com/watch?v=DQmv_7zir1M
Кацабня тепер її в рознос пускає )) Дівка попала під каток
Чесно?
#Ковшаровка, Харьковская обл., наши в посёлке
https://twitter.com/i/status/1576536356867952640
німці, ви б мали затримати шпигунів за ВАШИМИ військовими об'єктами, якщо у вас таки-ще існує така-сяка, типу армія
Це як під час другої світової - розстрілювали комуністів та диверсантів, а загинули чомусь лише євреї.
Вони могли 20 років спокійно та безпечно спостерігати за навчаннями солдат НАТО, навіть брати у цьому безпосередню участь.
Але, щось їм це було не цікаво.
А коли українці почали там навчатися, це зразу стало рашистам дуже-дуже цікаво!
Чи, може вони гадають, що українській військових навчають по якіхось "секретних технологіях"?