Гроссі запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого директора ЗАЕС Мурашова, - Кулеба

Міжнародне агентство з атомної енергії докладає всіх зусиль для визволення викраденого окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, він провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та "поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС".

Кулеба "наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції".

Своєю чергою Гроссі запевнив, що "МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого Росією директора ЗАЕС".

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