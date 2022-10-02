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Гроссі запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого директора ЗАЕС Мурашова, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міжнародне агентство з атомної енергії докладає всіх зусиль для визволення викраденого окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.
Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, він провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та "поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС".
Кулеба "наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції".
Своєю чергою Гроссі запевнив, що "МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого Росією директора ЗАЕС".
Топ коментарі
+4 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар02.10.2022 15:32
+3 Senas Katinas 9494c432
показати весь коментар02.10.2022 15:35
+2 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар02.10.2022 15:37
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Будь ласка, зачекайте...
ООН, наприклад, також "зусиляється". На всю катушку.
Ге ж...
Аж очі на лоба від зусиль повилазили та сфінктер почав гази "травити"...
але мабудь се під силу ЗСУ а також ЗСУ під силу завдати поразки кацапам і розчавити смердючу гідру