УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11543 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
993 10
війна (56389) МАГАТЕ (376) Кулеба Дмитро (3170) Запорізька АЕС (887) Рафаель Гроссі (165)

Гроссі запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого директора ЗАЕС Мурашова, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,мурашов

Міжнародне агентство з атомної енергії докладає всіх зусиль для визволення викраденого окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, він провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та "поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС".

Кулеба "наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції".

Своєю чергою Гроссі запевнив, що "МАГАТЕ докладає всіх зусиль для визволення викраденого Росією директора ЗАЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держатом закликає світ втрутитись у ситуацію із викраденням гендиректора Запорізької АЕС Мурашова

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
ВСУ движутся в направлении Рубежного, Лисичанска, Кременной и Северодонецка
показати весь коментар
02.10.2022 15:32
+3
Лучшим усилием МАГАТЭ было бы исключение России из МАГАТЭ
показати весь коментар
02.10.2022 15:35
+2
Макс, потрібна карта з Золотою Балкою, Херсон. Не можу зайти. Дякую. Бережіть себе
показати весь коментар
02.10.2022 15:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знаємо ми ті "зусилля".
ООН, наприклад, також "зусиляється". На всю катушку.
показати весь коментар
02.10.2022 15:31 Відповісти
Ну, пусть МАГАТЭ профинансирует ЧВК "BlackWater" с несколькими сотнями спецназовцев и десятком "Blackhawk", за полчаса они там всё освободят.. )
показати весь коментар
02.10.2022 16:39 Відповісти
ВСУ движутся в направлении Рубежного, Лисичанска, Кременной и Северодонецка
показати весь коментар
02.10.2022 15:32 Відповісти
Макс, потрібна карта з Золотою Балкою, Херсон. Не можу зайти. Дякую. Бережіть себе
показати весь коментар
02.10.2022 15:37 Відповісти
нема ще оновленої карти,кацапи пишуть що там "шото у ніх проісходить,очень трівожно там у ніх" ..но карти ще нема...ждем
показати весь коментар
02.10.2022 15:39 Відповісти
МАГАТЕ докладає всіх зусиль

Ге ж...
Аж очі на лоба від зусиль повилазили та сфінктер почав гази "травити"...
показати весь коментар
02.10.2022 15:35 Відповісти
Лучшим усилием МАГАТЭ было бы исключение России из МАГАТЭ
показати весь коментар
02.10.2022 15:35 Відповісти
а ООН - щоб вигнали касапів, як з Ліги націй
показати весь коментар
02.10.2022 15:50 Відповісти
Это было бы замечательно (исключение из МАГАТЭ) + санкции на росатом
показати весь коментар
02.10.2022 20:08 Відповісти
ну-ну
але мабудь се під силу ЗСУ а також ЗСУ під силу завдати поразки кацапам і розчавити смердючу гідру
показати весь коментар
02.10.2022 15:39 Відповісти
 
 