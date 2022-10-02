Лукашенко боїться участі у війні проти України та робить все, щоб Білорусь туди не вступила, - Буданов

Самопроголошений "президент" Олександр Лукашенко боїться участі Білорусі в розв’язаній Росією війні проти України, він зробить усе, щоб цього не сталося.

Про це заявив глава ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Керівництво РФ намагалося умовити Лукашенка вступити у війну. Там є певний формат, який їм запропонували, на що Лукашенко у властивій йому... дуже красиво намагається "спетляти" з цього. Тобто, він і не відмовляється, і не погоджується, і робить насправді все, щоб цього не сталося", - пояснив очільник Головного управління розвідки.

За словами Буданова, Лукашенко зробив дуже багато лиха для України, оскільки надав свою територію, щоб РФ вела вторгнення в Україну і обстріли.

"Але він боїться цього (участі у війні. - Ред.). Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила", - додав глава ГУР МО.

За його словами, зараз Білорусь у значній частині дуже залежить від позиції Китаю:

"І вони будуть озиратися і питати виключно на Китай. Найближчим часом, напевно, і Росію перестануть питати про щось... Китай на відміну від Росії зараз дійсно впливова держава. Росія – виключно залежна територія, не більше", - підсумував Буданов.

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