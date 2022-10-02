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Лукашенко боїться участі у війні проти України та робить все, щоб Білорусь туди не вступила, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко,путін

Самопроголошений "президент" Олександр Лукашенко боїться участі Білорусі в розв’язаній Росією війні проти України, він зробить усе, щоб цього не сталося.

Про це заявив глава ГУР МО Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Керівництво РФ намагалося умовити Лукашенка вступити у війну. Там є певний формат, який їм запропонували, на що Лукашенко у властивій йому... дуже красиво намагається "спетляти" з цього. Тобто, він і не відмовляється, і не погоджується, і робить насправді все, щоб цього не сталося", - пояснив очільник Головного управління розвідки.

За словами Буданова, Лукашенко зробив дуже багато лиха для України, оскільки надав свою територію, щоб РФ вела вторгнення в Україну і обстріли.

"Але він боїться цього (участі у війні. - Ред.). Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила", - додав глава ГУР МО.

За його словами, зараз Білорусь у значній частині дуже залежить від позиції Китаю:

"І вони будуть озиратися і питати виключно на Китай. Найближчим часом, напевно, і Росію перестануть питати про щось... Китай на відміну від Росії зараз дійсно впливова держава. Росія – виключно залежна територія, не більше", - підсумував Буданов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
підкуйло вже вступила, надавши свою територію оркам, для вбивства Українців.
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02.10.2022 16:38
+13
шо-то у Буданова сёдни изык развязался....
прямо и пытать не надо.... как помело... аж аристович нервно скурился...
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02.10.2022 16:50
+9
Нифига себе аналитика. Видно двойник Путина сообщил. Никто Батьку спрашивать не будет, скажут идти, и оно пойдет.
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02.10.2022 16:47
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підкуйло вже вступила, надавши свою територію оркам, для вбивства Українців.
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02.10.2022 16:38 Відповісти
И кредиты от рашки получить хочется и картошки покушать... Если перефразировать известную пословицу. Скоро уже выяснится что усы "бацьки" уже не так смешно щекочут в разных местах и будет "картофельный принц" рассказывать откуда из россии готовилось нападение. Переобуется в момент. Да и белорусы не россияне. Их доставать можно долго, но и выгребать звездюлей потом намного больше.
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02.10.2022 16:39 Відповісти
это было понятно после месяца с начала войны,а сейчас так и подавно,половина вояк если что сразу к нам переметнеться правда с их опытом и умениями я бы их не брал только технику и до побачення,а так усатый хитрожоп будет тыл рашки даже от марсиян и боевых гуманоидов с альфа центавры защищать,абы тут не зашквариться.
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02.10.2022 16:41 Відповісти
Если Лукашенко рыпнется, то его убьют и не моргнув глазом!
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02.10.2022 16:41 Відповісти
То бульбо-фюрер чтобы не идти воевать сам. разрешил пулять ракетами по Украине карлику и дал территорию для непосредственного нападения. Все равно попадалово как тут ни крути, пусть расскажет трибуналу или партизанам про то что он покажет откуда на Беларусь готовилось нападение.
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02.10.2022 16:41 Відповісти
Правильно боіться -- нам ше білорусів не хватало.
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02.10.2022 16:42 Відповісти
Ага... Нарешті здогадався. Сьогодні на "Цензорі" "День Буданова". Як то кажуть "no news is good news".
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02.10.2022 16:42 Відповісти
Скоро картофельный батька так доманеврируется что нападет на Рашку.
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02.10.2022 16:43 Відповісти
я думаю что до такого не дойдет,...как бы тут не ржали с руснявых чмонь опыта у ниих поболее чем у парадного войска усатого.,no chance
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02.10.2022 16:45 Відповісти
чому досі ніхто не запитав у буданова, а скільки ж у росії залишилось ракет?
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02.10.2022 16:45 Відповісти
так по ракетам у нас Арестович)
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02.10.2022 16:47 Відповісти
Дикі люди!
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02.10.2022 16:47 Відповісти
Нифига себе аналитика. Видно двойник Путина сообщил. Никто Батьку спрашивать не будет, скажут идти, и оно пойдет.
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02.10.2022 16:47 Відповісти
шо-то у Буданова сёдни изык развязался....
прямо и пытать не надо.... как помело... аж аристович нервно скурился...
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02.10.2022 16:50 Відповісти
Та це майже 50 хвилинне інтерв'ю, чому кожну тезу роблять по одному окремому посту, а не одним цілим

https://www.youtube.com/watch?v=E3Y-zD6VkS4
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02.10.2022 17:55 Відповісти
Булбафрайер он, а не бульбафюрер. И в войну он уже вступил. Просто оттягивает свой конец. В плохом смысле этого слова.
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02.10.2022 16:55 Відповісти
А почему Лукашенко не посоветовался с Будановым и его сожителем Гогилашвили ?
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02.10.2022 17:17 Відповісти
Щось Буданов багато балакає. Це неприпустимо для розвідника.
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02.10.2022 18:02 Відповісти
А хто каже, шо лукаш не у війні? Звідки орки зайшли на північну частину України? З *********. Звідки в кінці липня обстріляли Чернігівську область? З *********. І в місто наше, до речі, бульбаші зайшли. Техніка з О чия? ***********!
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02.10.2022 18:07 Відповісти
Ясно що боїться.його територія покривається байрактарами і хаммерсами наскрізь.якщо шо то обидва нпз - основні постачальники валюти- відразу в бавовняні комбінати перетворюються. І всі це знають
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02.10.2022 18:15 Відповісти
 
 