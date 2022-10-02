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Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Конституційний суд РФ "схвалив" пакет "документів" про незаконну анексію так званих "Л/ДНР", Херсонської та Запорізької областей України, навіть призначив "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

Про це повідомляє російський пропагандистський ТАСС із посиланням на КС РФ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою Конституційного суду РФ, "Л/ДНР" "увійшли" до складу Росії в статусі "республік" з російською мовою як державною.

Запорізька і Херсонська області вважаються "прийнятими" у РФ як "окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами".

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Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей будуть іменуватися губернаторами.

"Вибори" "парламентів" чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.
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Топ коментарі
+24
а кто в парламенте Лимана будет?звоню в приемную к пушилину,не берет трубку ***** мммшный)))
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02.10.2022 16:37
+23
Да ваащє насрать на расєю пукіна іх канстітуціонний суд іх канстітуцію... і на всє іх рєшєнія...
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02.10.2022 16:38
+19
ви скорше визначайтеся, де парламенти будуть, в яких містах, а то як з концертом газманова у Ізюмі буде

ЗСУ приїхало на концерт - а газманов не приїхав... шось не так у нього на роботі було мабуть

хоч би попередив...
Хлопці розстроїлися - капец просто!
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02.10.2022 16:38
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А скільки кримінальних справ було порушено за останні три роки по відношенню до сальдо і балицького, чи в нас не було СБУ?
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02.10.2022 16:36 Відповісти
А за вісім, то така вже купа, аж страшно
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02.10.2022 16:38 Відповісти
За вісім не будемо говоритьи,бо одному дали оцінку в 2019 році, то чому до нього повертатися. Говоримо вже про правильних, про тих, що на лісапеді і думаючих про людей. А Ви привітали сьогодні Голобородьку з Днем вчителя? Все-таки вчитель, історик, а які думки і головне, шщо все перевів в справи?
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02.10.2022 16:58 Відповісти
І цьому дадуть оцінку через 2 роки Порівняємо хто обіцяв покарати злочинців Майдану ригів, а хто закрив їх партію, хто Мєртвєчука запроторив до буцегарні, а хто на високу посаду. Тільки не приписуйте мене до зелених - владу треба міняти, але не на ту, якій вже... дали оцінку
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02.10.2022 17:07 Відповісти
Та Ви що? Оце відкрили мені очі про ригів? А Вам відомо, що всі риги, які знищували Майдан сьогодні працюють в ОП Зеленського? Ну наприклад татаров, єлдак, демченко, смірнов? Справу на медведчука відкрили за каденції Порошенко і де зараз медведчук? Розіграна дія? А Вам відомо, що медведчук і коломойський бізнес-партнери і малють права, чи вже мали на телеканал"1+1"? А на цьому каналі виступає Зеленський? А уцю владу дійсно потрібно змінювати, але тільки в законний спосіб. І я не маю згоди з Вами, що вибирати потрібно нових, а не тих, що вже були при владі, вибирати потрібно того, хто найкращий. Перевирити пожна за допомогою часу, який вже показав хто є хто.
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02.10.2022 17:28 Відповісти
У нас был билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовных дел баканов, друг детства Оманского Осла и косметолог и афферистка венедиктова...
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02.10.2022 16:45 Відповісти
Стук в дверь антиядерного бункера Изнутри голос:

- Кто там?

- Открывайте, Владимир Владимирович! Нас послали за «политическим *******»!

- Вы хотели сказать - «за политическим убежищем»?

- Да нет! Именно за Вами, Владимир Владимирович!!

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02.10.2022 17:33 Відповісти
а кто в парламенте Лимана будет?звоню в приемную к пушилину,не берет трубку ***** мммшный)))
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02.10.2022 16:37 Відповісти
Так сЬодня выхАдной... воскресенье... Чувак на сиесте и еще ниччо не понял, что произошло... Жаловался только, что опять ему кто-то в штаны н@ср@л
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02.10.2022 16:42 Відповісти
Да ваащє насрать на расєю пукіна іх канстітуціонний суд іх канстітуцію... і на всє іх рєшєнія...
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02.10.2022 16:38 Відповісти
А у них есть или когда то была конституция? Там шо Путин не вытворит, все схватят..а то ненароком чайку не того не схваливший попьёт, или с окна вдруг выпадет..
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02.10.2022 16:46 Відповісти
ви скорше визначайтеся, де парламенти будуть, в яких містах, а то як з концертом газманова у Ізюмі буде

ЗСУ приїхало на концерт - а газманов не приїхав... шось не так у нього на роботі було мабуть

хоч би попередив...
Хлопці розстроїлися - капец просто!
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02.10.2022 16:38 Відповісти
Не приехал по погодным условиям - орки жаловались, что у них на позициях прошел "Град"... и повыбивал все "овощи"....
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02.10.2022 16:44 Відповісти
а наші казали наче там піони квітли... і гіацинти...
як обіцяли, зустрічали від душі, правда ж!
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02.10.2022 17:54 Відповісти
кива будет параламентарием? или памперс уехал в Турцию менять?
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02.10.2022 16:39 Відповісти
Дебіли. Вам вибори в парламенти ЗСУ проведе. Хоча, якщо насправді річ в розпилі бабосів, то дебілізм стає зрозумілим.
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02.10.2022 16:40 Відповісти
Поминки по ***** відсвяткуємо значно раніше.
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02.10.2022 16:40 Відповісти
хахахаха путін х..ло. А Україна московію прєднала !!!!
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02.10.2022 16:40 Відповісти
«конституційний» називається,

а про закони чули?
як х@йло карлік сказав то такий і закон,

рф це не держава це якесь збіговисько злодіїв на якійсь території
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02.10.2022 16:42 Відповісти
На фото ***** ЧМО посерединi виглядаЭ набагато гiрше навiть за опущеного сцальда...
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02.10.2022 18:29 Відповісти
99.9% холуїв і не тільки в мантіях
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02.10.2022 16:46 Відповісти
Важный "документ" для Гааги.
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02.10.2022 16:44 Відповісти
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
БЕСпутин антихрист люциферович и вся раᛋᛋея и ее недонаселение генетических УРОДОВ-АНДРОФАГОВ. АМИНЬ.
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02.10.2022 16:44 Відповісти
кацапи так ви про аляску забули
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02.10.2022 16:44 Відповісти
Уся країна Засрашка то терористи й злочинці.... а то тут деякі думають "only ****** is bad".... ні... УСІ ДО ЄДИНОГО ВИННІ.
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02.10.2022 16:45 Відповісти
Вторая часть марлезонского балета.
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02.10.2022 16:45 Відповісти
там мабудь єнтот балєт бєсконєчний
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02.10.2022 16:51 Відповісти
чому слово "суд" не в лапках?
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02.10.2022 16:45 Відповісти
"Конституционный" тоже
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02.10.2022 16:48 Відповісти
конституційні суди всюди однакові.. громадні рила в мантіяхі совісті ні грама ..на наш гляньте-підар-на підорі і підаром поганає
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02.10.2022 16:47 Відповісти
Підар підара бачить здалеку. Конституційний Суд це один з атрибутів держави і зневага до нього це зневага до держави. москальський мені не цікавий, а перш ніж про наш писати хоч з рішеннями ознайомтеся та подивіться окремі думки до цих рішень.
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03.10.2022 09:32 Відповісти
співай співай підлабузнику зеленомордий
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03.10.2022 11:45 Відповісти
жопы вместо голов. вообщем процедура нарушена к ****** вообще, Чемодан Первый подписал впереди ГосДуры и между ними КремлеСуд засветился, Срут сперва, а потом штаны снимают. Пора вам на могилизацию
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02.10.2022 16:47 Відповісти
щодо кацапських партков в яблучко
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02.10.2022 16:50 Відповісти
Не вижу там представителей "слуг олигархов" хотя они по своей тупости даже среди Гавна на втором месте..
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02.10.2022 16:47 Відповісти
Чи це та сранатуція, за якою заборонено "приєднувати" території??
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02.10.2022 16:48 Відповісти
Вони підписали собі вирок, більш нічого,а це шоу у моцкві лише гра поганих акторів.
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02.10.2022 16:48 Відповісти
логіка у кацапів залізна адже під вибори виділяють гроші і кацапи під шумок організовують распіл бабла
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02.10.2022 16:48 Відповісти
Мертвечук з деркачем та кулінічем знають, як бабло москалів пиляти з опожопівцями у ВРУ !!
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02.10.2022 16:59 Відповісти
теперь ЗСУ ещё и местным партизанам напалм для кс рф должно..
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02.10.2022 16:50 Відповісти
А де буде знаходитись парламент "Запорізької республіки"? У Токмаку? Це просто смішно
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02.10.2022 16:52 Відповісти
Где можно зарегистрировать партию «Дядюшка Хаймерс & ВСУ» для участия выборах?
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02.10.2022 16:52 Відповісти
Судьи доказали, что они ничего не смыслят в юриспруденции, а их дипломы не стоят той бумаги, на которой они напечатаны
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02.10.2022 16:52 Відповісти
No no no, poprošu vpana, - voni tagilsjkij juridičeskij proftex zakančivali
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02.10.2022 23:24 Відповісти
just in Kremlin. And few more thousands outside.
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02.10.2022 23:25 Відповісти
Як там агентура ***** у ВРУ, опозажопівці, з посвідченнями нардепів України ???
Стефанчук-Зеленський геть охляли від ТУРБОРЕЖИМНого гальмування боротьби з агентурою ***** у ВРУ !!!

Захисники України життя кладуть за звільнення України від рашистів *****, а Стефанчук-Зеленський у ВРУ опозрадників відмазують від КАРИ за співпрацю з ******!!

Мабуть, оманщинські домовленості зобов'язують?? Можливо, уже пів року, це продовження зливу операції з вагнерівцями!!!
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02.10.2022 16:56 Відповісти
Це ви зараз для виправдення рішення пуловського "констутаційного суду написали"? чи просто не змогли зрозуміти про що написано у новині?
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02.10.2022 17:00 Відповісти
Немає чого дивуватися , який піп така і паства. Хтось очікував іншого? На кацяпіі констітуцією не тільки не підтерлися,вона там взагалі не існувала.
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02.10.2022 16:57 Відповісти
Та вони там вже всі іпанулися!
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02.10.2022 17:10 Відповісти
А вони були інші колись? Заздрість і ненавість,леннощі та підступність , боягузи, брехливі , це було завжди з тих пір як інснує московія.
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02.10.2022 17:16 Відповісти
Клоуны.
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02.10.2022 17:02 Відповісти
Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти" - ну і шо то за фігня? якийсь хоч і канстітуціонний суд а чому не місцевий суд торжка чи мухосранська?
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02.10.2022 17:04 Відповісти
Империя наносит ответный удар. Я эту рашехрень уже смотрю, как сериал. Причем каждая серия - интрига.
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02.10.2022 17:06 Відповісти
Як швиденько... Таки авторитарна форма правління швидша за демократичну, тому і швидко закінчується
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02.10.2022 17:12 Відповісти
Констиуционный суд тоже надо брать в кавычки
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02.10.2022 17:14 Відповісти
Слуги диявола. Їх обличчя
Мерзота в усій красі. Художник бачить все наскрізь
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02.10.2022 17:16 Відповісти
95 квартал нервово курить в сторінці спглядаючи який цирк витворяе масковська дура.
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02.10.2022 17:44 Відповісти
пішли вони найух зі своїми судами, думами і одебіленим населенням
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02.10.2022 18:09 Відповісти
Следующий смелый шаг - освобождение и включения в состав Расиии Северного Полюса!
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03.10.2022 11:18 Відповісти
 
 