Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

Конституційний суд РФ "схвалив" пакет "документів" про незаконну анексію так званих "Л/ДНР", Херсонської та Запорізької областей України, навіть призначив "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

Про це повідомляє російський пропагандистський ТАСС із посиланням на КС РФ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою Конституційного суду РФ, "Л/ДНР" "увійшли" до складу Росії в статусі "республік" з російською мовою як державною.

Запорізька і Херсонська області вважаються "прийнятими" у РФ як "окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами".

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Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей будуть іменуватися губернаторами.

"Вибори" "парламентів" чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.