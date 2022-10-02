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Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Конституційний суд РФ "схвалив" пакет "документів" про незаконну анексію так званих "Л/ДНР", Херсонської та Запорізької областей України, навіть призначив "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.
Про це повідомляє російський пропагандистський ТАСС із посиланням на КС РФ, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з постановою Конституційного суду РФ, "Л/ДНР" "увійшли" до складу Росії в статусі "республік" з російською мовою як державною.
Запорізька і Херсонська області вважаються "прийнятими" у РФ як "окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами".
Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей будуть іменуватися губернаторами.
"Вибори" "парламентів" чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.
Топ коментарі
+24 KosAn30 JT26
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+23 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+19 Тетяна Тать
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- Кто там?
- Открывайте, Владимир Владимирович! Нас послали за «политическим *******»!
- Вы хотели сказать - «за политическим убежищем»?
- Да нет! Именно за Вами, Владимир Владимирович!!
ЗСУ приїхало на концерт - а газманов не приїхав... шось не так у нього на роботі було мабуть
хоч би попередив...
Хлопці розстроїлися - капец просто!
як обіцяли, зустрічали від душі, правда ж!
а про закони чули?
як х@йло карлік сказав то такий і закон,
рф це не держава це якесь збіговисько злодіїв на якійсь території
БЕСпутин антихрист люциферович и вся раᛋᛋея и ее недонаселение генетических УРОДОВ-АНДРОФАГОВ. АМИНЬ.
Стефанчук-Зеленський геть охляли від ТУРБОРЕЖИМНого гальмування боротьби з агентурою ***** у ВРУ !!!
Захисники України життя кладуть за звільнення України від рашистів *****, а Стефанчук-Зеленський у ВРУ опозрадників відмазують від КАРИ за співпрацю з ******!!
Мабуть, оманщинські домовленості зобов'язують?? Можливо, уже пів року, це продовження зливу операції з вагнерівцями!!!
Мерзота в усій красі. Художник бачить все наскрізь