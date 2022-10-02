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ЗСУ розгорнули український прапор біля села Торське на Донеччині. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український прапор вже майорить біля в’їзду в Торське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Торське розташоване між Лиманом та Кремінною. Українські захисники публікують відповідні фото.

Наразі офіційного повідомлення від Генштабу не було. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці в якості трофею захопили танк окупантів під Лиманом. ФОТО

ЗСУ розгорнули український прапор біля села Торське на Донеччині 01
ЗСУ розгорнули український прапор біля села Торське на Донеччині 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Ах ви наші сонечкі,наша гордість,наша надія! Вклоняюся вам хлопчики ! Слава ЗСУ! Героям слава!
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02.10.2022 16:52
+42
ЛИВАН НАШ!
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02.10.2022 16:50
+33
Херсонские арбузы следующим летом будут огромными
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02.10.2022 17:12
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ЛИВАН НАШ!
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02.10.2022 16:50 Відповісти
редкостный депутат
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02.10.2022 16:53 Відповісти
вид повышенного айкью нэ втэчеш,блеать.
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02.10.2022 16:56 Відповісти
Ага, дійсно!
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02.10.2022 17:37 Відповісти
Пан скромно не сказав , то я вас доповню: катлєта рідкісний зедовбойоб.
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02.10.2022 18:48 Відповісти
Колян -катлета 🤮ПНХ!
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02.10.2022 20:46 Відповісти
Лиман да, а про ливан ужо не смешно постить ДАЛПАЙПА
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02.10.2022 16:56 Відповісти
страна должна знать своих "героев"......
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02.10.2022 17:03 Відповісти
Цей "великий воїн" вже й Близький Схід захоплює?😄 Нащо нам Ливан?🤔
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02.10.2022 16:58 Відповісти
Чекаємо на новини за Лівію)))
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02.10.2022 17:00 Відповісти
котлета объелась котлет походу
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02.10.2022 17:04 Відповісти
Та шо ви всі накинулись на нього? Диван наш! - він хотів написать! 😁
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02.10.2022 17:12 Відповісти
Кто Ливан, а кто лиман? Второгодник хреново, вечерние заочники! Хорошо хоть не Лима. Далеко она зараза.
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02.10.2022 17:15 Відповісти
И Ливан-Тоже??
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02.10.2022 17:48 Відповісти
Ливан лично Коля брал..... шел брать Лиман, но по дороге потерял компас и оказался в Ливане - пришлось брать..... а шо делать? кому сейчас легко?
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02.10.2022 17:57 Відповісти
Милан
Ну хоть не Лаос...😬
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02.10.2022 19:34 Відповісти
https://youtu.be/nonZvfbbzMI -- кацапоистребитель
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02.10.2022 16:52 Відповісти
Ах ви наші сонечкі,наша гордість,наша надія! Вклоняюся вам хлопчики ! Слава ЗСУ! Героям слава!
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02.10.2022 16:52 Відповісти
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02.10.2022 17:08 Відповісти
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02.10.2022 17:10 Відповісти
То есть,ходить -в 7 лет??Бяда прам!
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02.10.2022 17:50 Відповісти
Хто я?
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02.10.2022 17:59 Відповісти
ДоверЕлись)
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02.10.2022 18:39 Відповісти
Ха ха, соррі, то і мав на увазі
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02.10.2022 18:48 Відповісти
Вже видалив
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02.10.2022 18:49 Відповісти
Яка там з вас тушонка, хоч би на мило згодились ...
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02.10.2022 18:56 Відповісти
на тушёнку? Нет, на колбасу. На большее вы вряд ли годитесь.

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02.10.2022 19:46 Відповісти
ні, в кращому випадку на смітник
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02.10.2022 22:02 Відповісти
слава ЗСУ!
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02.10.2022 16:53 Відповісти
І ще Золота Балка на Херсонщині https://korrespondent.net/ukraine/4521876-vsu-prodvynulys-v-khersonskoi-oblasty-ok-yuh
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02.10.2022 16:55 Відповісти
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02.10.2022 17:02 Відповісти
Ця новина є українською мовою.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4521876-zsu-prosunulysia-na-khersonschyni-ok-pivden

Навіщо тягти сюди кацапоязичний контент?
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02.10.2022 17:10 Відповісти
ЗСУ вкотре доводять що вони справжні воїни та герої...
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02.10.2022 16:56 Відповісти
Украинскому командованию и Зеленскому в часности, пора брать власть в россии в свои руки. На фоне наростающей монархии на рашке - Зеленскому нужно больше записывать обращение к россиянам и призвать их игнорировать путинскую власть и подчинятся власти украинской. Исторически - русский народ покорно подчиняется сильнейшему царю если их царь проиграл
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02.10.2022 16:57 Відповісти
Тут одна проблемка… - Зе, не царь)))
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02.10.2022 17:04 Відповісти
точно, убрати одного сцаря і почати вклонятися іншому.Це не про Україну!
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02.10.2022 17:05 Відповісти
Варіант заслати його в паРашу сцарьом з усіма "зеленими", а собі вибрати нового президента. Хай там кацапів дрючить, раз їм так потрібен новий сцарь.
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02.10.2022 17:21 Відповісти
на кацапіі немає руских.
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02.10.2022 17:04 Відповісти
дейнега известный жополиз хенералиссимуса... и идет нах вслед за ним. хочешь руководить - иди в ВСУ чепушило.
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02.10.2022 17:08 Відповісти
Подсосыш путлера вылез - ну ка рассказывай сколько украинских обьектов сдал ФСБ?
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02.10.2022 17:22 Відповісти
Українці ще притрушену москвороту мордву не питали, що нам робити у власній хаті.
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02.10.2022 22:34 Відповісти
служба такси от ВСУ
https://twitter.com/i/status/1576571468632461312
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02.10.2022 17:08 Відповісти
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03.10.2022 09:39 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь, рідненькі
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02.10.2022 17:11 Відповісти
Херсонские арбузы следующим летом будут огромными
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02.10.2022 17:12 Відповісти
Істінно так, прямо у ціль сказано ,дякую.опублікую це у себе на сторінці)))
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02.10.2022 17:20 Відповісти
- Это Украина?
- Так
- Скажите, в плен сдаться можно?
- Так. Де вас забрати?
- В Бо-го-ро-дич-ном.
- Добре, очікуйте. Машинка за вами вже виїхала, буде зеленый БТР. Виходьте с піднятими руками по пострілу, або по матюку.
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02.10.2022 17:15 Відповісти
Вітаємо зі звільненням наші землі! Ви вдома
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02.10.2022 17:17 Відповісти
Думаю скоро заявлять і про звільнення Зарічного. Це дуже важливо.
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02.10.2022 17:19 Відповісти
Заманали вы делать такие вбросы
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02.10.2022 17:22 Відповісти
Зарічне і вище селища зона невизначена, і так майже до Кремінна. Так що там орків може і не бути
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02.10.2022 17:39 Відповісти
коля Коклета ясно,що дебіл рідкостний,але його можно зрозуміти,там Шмаркля під себе 250 зелених потвор по всій Україні підбирала,таках,як воно само.
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02.10.2022 17:24 Відповісти
Начались бои за Кременную!

ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.

Пошла вода в дом 👹
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02.10.2022 17:30 Відповісти
Звільнити хоча б (по гарячим слідам) правоберіжжя річки Красна.
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02.10.2022 17:45 Відповісти
Вибачте, але Кремінну почали штурмувати ще позавчора, при взятті Лиману в котел.
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02.10.2022 19:04 Відповісти
А Червонопопівку не почали? Перекрити б дорогу, щоб не втекли на Сватове.
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02.10.2022 21:59 Відповісти
Шановне ЗСУ!Велика вам подяка і низький уклін!!Хлопці!Віримо тільки в вас!
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02.10.2022 17:56 Відповісти
Ось свіженьке з Лиману. Обережно +18. Отам всі чмобіки - https://news.pn/ru/public/279398
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02.10.2022 18:19 Відповісти
Корсика наш!
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02.10.2022 19:03 Відповісти
Гігант мислі...
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02.10.2022 20:03 Відповісти
Слава ЗСУ!
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02.10.2022 22:26 Відповісти
 
 