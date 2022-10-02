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ЗСУ розгорнули український прапор біля села Торське на Донеччині. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український прапор вже майорить біля в’їзду в Торське.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Торське розташоване між Лиманом та Кремінною. Українські захисники публікують відповідні фото.
Наразі офіційного повідомлення від Генштабу не було.
Топ коментарі
+44 Лилия Стацкая
показати весь коментар02.10.2022 16:52
+42 Йцу Кенг 07b0c614
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+33 Сергей Поляков 2137b8c2
показати весь коментар02.10.2022 17:12
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Будь ласка, зачекайте...
Ну хоть не Лаос...😬
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4521876-zsu-prosunulysia-na-khersonschyni-ok-pivden
Навіщо тягти сюди кацапоязичний контент?
https://twitter.com/i/status/1576571468632461312
- Так
- Скажите, в плен сдаться можно?
- Так. Де вас забрати?
- В Бо-го-ро-дич-ном.
- Добре, очікуйте. Машинка за вами вже виїхала, буде зеленый БТР. Виходьте с піднятими руками по пострілу, або по матюку.
ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.
Пошла вода в дом 👹