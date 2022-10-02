ЗСУ розгорнули український прапор біля села Торське на Донеччині. ФОТО

Український прапор вже майорить біля в’їзду в Торське.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Торське розташоване між Лиманом та Кремінною. Українські захисники публікують відповідні фото.

Наразі офіційного повідомлення від Генштабу не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці в якості трофею захопили танк окупантів під Лиманом. ФОТО



