Зеленський та Макрон провели телефонні переговори: Париж засуджує анексію територій України

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили чергову анексію українських територій з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Париж заявив про рішучу готовність допомогти у звільненні земель України. Макрон "підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність і працювати з її європейськими партнерами з огляду на нові санкції".

Макрон і Зеленський обговорили також ситуацію на Запорізькій АЕС, яка залишається "дуже тривожною". Президент Франції засудив арешт російськими військами директора станції. Президенти наголосили на необхідності провести у короткий термін ротацію українського персоналу, який забезпечує роботу ЗАЕС.

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