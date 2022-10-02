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Зеленський та Макрон провели телефонні переговори: Париж засуджує анексію територій України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили чергову анексію українських територій з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  BFMTV.

Париж заявив про рішучу готовність допомогти у звільненні земель України. Макрон "підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність і працювати з її європейськими партнерами з огляду на нові санкції".

Макрон і Зеленський обговорили також ситуацію на Запорізькій АЕС, яка залишається "дуже тривожною". Президент Франції засудив арешт російськими військами директора станції. Президенти наголосили на необхідності провести у короткий термін ротацію українського персоналу, який забезпечує роботу ЗАЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Анексія Росією українських регіонів - серйозне порушення міжнародного права, - Макрон

Автор: Марина Макєєва
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У меня зазвонил телефон
- Кто говорит?
- Макарон
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02.10.2022 17:26 Відповісти
Я б пиз- ела бы ещё, но болит влагали-що!?
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02.10.2022 17:27 Відповісти
як згадаю, як розгублений боневтік надзвонював Макрону 24-го лютого - поговори з путлером, спитай, як же так!
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02.10.2022 17:49 Відповісти
а про НАТО чого не поговорив?
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02.10.2022 17:50 Відповісти
Пуйлу! Пуйлу не забудь позвонить! Он ждет, надеется...
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02.10.2022 18:10 Відповісти
Не розумію... Про що вони говорили? Яка може бути спільна тема у геронтофіла з паяцом?
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02.10.2022 18:34 Відповісти
Попытку аннексии
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02.10.2022 19:56 Відповісти
 
 