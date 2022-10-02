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Путін подав на розгляд Держдуми законопроєкти про "прийняття до складу РФ" чотирьох частково окупованих областей України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Президент РФ Володимир Путін 2 жовтня 2022 року вніс до Держдуми законопроєкти про "прийняття до складу РФ" тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кремлівське пропагандистське видання ТАСС.

"Законопроєктами" передбачено створення до 1 червня 2023 року на вказаних територіях "органів федеральної виконавчої влади", місцеві збройні формування мають стати частиною збройних сил Росії.

У "законопроєктах" також йдеться, що окуповані регіони збережуть свої нинішні назви, а громадяни України та особи без громадянства, що проживають там, можуть отримати громадянство РФ за умови подачі заявки та "складання присяги громадянина Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума Росії збереться на позачергове засідання 3 жовтня. На ньому планують розглянути питання анексії територій України, - росЗМІ

Протягом 10 днів від "прийняття до складу Росії" Путін призначить "тимчасових керівників" незаконних утворень.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Також читайте: Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Після засідання РНБО підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+40
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02.10.2022 17:38
+40
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02.10.2022 17:39
+29
ПОКУЙ

Начались бои за Кременную!

ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.

Пошла вода в дом 👹
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02.10.2022 17:48
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многообещающий монолог.....
https://twitter.com/i/status/1576574850621001728
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02.10.2022 17:37 Відповісти
Этим раша-дебилам, по поводу присоединения, хочется задать один вопрос:
- А какой город есть столица вашей запорожской области и где он находится ?

У нас - Запорожье, а у вас ???
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02.10.2022 17:38 Відповісти
такой вопрос вызовет закипаня мозка у ватников!!
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02.10.2022 17:49 Відповісти
Они могут парировать Донецком и Луганском.
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02.10.2022 18:40 Відповісти
Це як, Запоріжська область з центрм в Луганську?
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02.10.2022 19:09 Відповісти
Не пытайтесь казаться глупее, чем Вы есть. Донецкая область у нас без контроля Донецка, также как Запорожская у них без контроля Запорожья.
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02.10.2022 19:41 Відповісти
Что значит у нас ? У них? И Донецк и Запорожье это все Украина! Так было и будет! А эти свиньи пусть в мухосрански свои едут! Пока наши дикие свиньи в лесах их не сожрали.. надеюсь ролики все видели, как орков дохлых свиньи едят.
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02.10.2022 19:51 Відповісти
Свиньям всё-равно. Не я такие ролики не смотрю. Ни наши про орков, ни орочьи про наших погибших воинов.
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02.10.2022 20:08 Відповісти
Бризь звідси, орк.
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02.10.2022 22:39 Відповісти
Так коняка ж казала, що то Запорожна. Ну разом з Лаоською
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02.10.2022 17:57 Відповісти
Там логика как и мозги напрочь отсутствуют. Все равно что бомж разбил окно и залез в подвал многоетажного дома и заявил что теперь етот дом его
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02.10.2022 18:09 Відповісти
Переименуют какое то захваченное село в Запорожье делов то
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02.10.2022 18:23 Відповісти
шановний,які дискусії,з ким ?
Тільки вбивати !
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02.10.2022 20:53 Відповісти
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02.10.2022 17:38 Відповісти
😆
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02.10.2022 17:39 Відповісти
Чим старшим стає путін, тим більше схожий на чикатилу
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02.10.2022 17:54 Відповісти
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02.10.2022 18:06 Відповісти
Старый чемоданный Сруль решил перед смертью еще раз испытать эйфорию как после окупации крыма. Но кроме нескольких дешовых клоунов которых он собрал вокруг и которые подумали что попали за стол к Сцарю, себя никто уже не радуется даже из его ближнего окружения не говоря уже о простых холопах которые начали что то подозревать и бросая все свое имущество, штурмуют границы чтобы сбежать из дурдома.
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02.10.2022 18:14 Відповісти
та судя по рожам, сидящим в зале, весело было только этим пятерым..... )
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02.10.2022 18:27 Відповісти
Аферист кремлядский с алкашами и подонками.
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02.10.2022 18:49 Відповісти
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02.10.2022 17:39 Відповісти
Рууусссскккуууюю!!!! У-ууу фашистинацистибєндєравци, дакакви пасмєлі!
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02.10.2022 17:42 Відповісти
Не, ну значит в совковой армии можно было хохлам руzкие морды бить, а теперь прямо страшный сон. Проспитесь от запоя ***********, хохлы на порядок лучше вас, были есть и будут.
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02.10.2022 18:45 Відповісти
Видно що москаль не служив і не знає історії, в нього мабуть і матрос Кошка з Сарапула.
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02.10.2022 19:11 Відповісти
Велика Британська Енциклопедія постійно поповнюється новими статтями про видатних особистостей світу Скоро з»явиться нова :

Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
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02.10.2022 19:29 Відповісти
А ты проснулся ноги руки и в Монголию.
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02.10.2022 19:53 Відповісти
и губы титановые тымчасовым кэривныкам хай ***** нэ забудэ...
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02.10.2022 17:40 Відповісти
Кацапськіє свиньї-ви можєтє толька падтєрєть сваі абосраниє жопи етім законапраектам...
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02.10.2022 17:42 Відповісти
ці приєднання виключно для внутрішнього користування бюрократії. Бо за кацапськими законами за кордоном в спецопераціях можуть воювати тільки контрактники. А тепер у них буде контртерорестична операція на "своїй" території і вони вже законно можуть використовувати срочників та чмобіків, котрим не потрібно ні зарплатню платити, ні добові і ні могильні. У ***** вже грошей на війну не хвата
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02.10.2022 18:12 Відповісти
головне що подав а ти пєтушара в ЗСУ запитав?
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02.10.2022 17:42 Відповісти
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02.10.2022 17:43 Відповісти
Вот скотина
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02.10.2022 17:44 Відповісти
как челобитную боярам подаешь?? холопское куйло...........
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02.10.2022 17:46 Відповісти
Старий збочинець!
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02.10.2022 17:47 Відповісти
ПОКУЙ

Начались бои за Кременную!

ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.

Пошла вода в дом 👹
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02.10.2022 17:48 Відповісти
у пуйла своє кіно.....дайте йому сєльодки
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02.10.2022 17:49 Відповісти
Коли вже Україна розгляне питання щодо приєднання місяця в склад України?
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02.10.2022 17:49 Відповісти
Уже зайнято "пончиком".
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02.10.2022 18:48 Відповісти
😁 пуцин забив цв'ях у голови думців. Цей цв' ях змусить до розумових потуг тих з них, у кого залишилась хоч одна звивина. Подивимось, скільки таких є. 😊 Хоча можна було ще подати в госдуру проект, який зобов'яже надкушений пирвжок вважати з' їдженим навіть якщо він чужий, а того, хто його надкусив - ситим, хоча він не їв тиждень. 😊
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02.10.2022 17:51 Відповісти
А якщо гуртом поміркувать... ці ідійоти просто ще не роздуплились, що оголосивши 4 українські області у невід'ємному складі з УСІЄЮ рашою, фактично приєднались у складі всіх своїх областей-губєрній до України... ми ж АКТ ПЕРЕДАЧІ московії наших земель не підписували та від себе ніц не відчужували... То московія до України приєдналась, втративши при цьому власну правосуб'єктність...нє? Мо наш КСУ щось з цього приводу утне...
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02.10.2022 17:51 Відповісти


Максим Мирович

@MirovichMedia

·

7 ч

Открою вам секрет - путин не боится шариков, фонариков, плакатов «мы здесь власть и «ямьi иван говнов».

Путин боится, что однажды у него в спальне ногами выбьют дверь люди в мультикаме и рука с желтым скотчем на рукаве крепко схватит его за шиворот.
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02.10.2022 17:51 Відповісти
здохнуть от черенка от лопаты воно боиццо..
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02.10.2022 17:54 Відповісти
гітлер как і х..уйло намагавця гауляйтеров ставити... дежавю... карлик здохне как і його купир гітлер
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02.10.2022 17:52 Відповісти
Пора провести в Сибіру референдум про воззєднання з Китаєм )) ООН підтримає!
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02.10.2022 17:56 Відповісти
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02.10.2022 17:56 Відповісти
Оце треш,істенно що емель рускіх бу га га
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02.10.2022 18:01 Відповісти
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02.10.2022 17:59 Відповісти
Курва кремлівська, ти ще падаль 150 сантиметрова повернеш Кубань, Таганрог, частину Білгородської, Воронежської, Курської областей, де цілі села розмовляють українською мовою.
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02.10.2022 18:01 Відповісти
Аляску забыл, выморочный
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02.10.2022 18:15 Відповісти
насрать!
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02.10.2022 18:17 Відповісти
Старый дурак ,по совковой традиции блейфует, ведет себя как мазурик и войско такое же себе набрал.
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02.10.2022 18:17 Відповісти
Путін з Госдурою може приєднувать що-завгодно до території Росії От тільки демаркацію кордону буде ЗСУ проводить!
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02.10.2022 19:33 Відповісти
Нехай ***** візьме цей тіпа "Законопроєкт,зверне його в трубочку,та засуне собі в сраку.
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02.10.2022 18:22 Відповісти
Там Лиман сбежал, дед вообще в курсе?
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02.10.2022 18:35 Відповісти
Зеленский давай не отставай, разверни карту и прими какие-то исконно украинские земли.
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02.10.2022 18:54 Відповісти
Тоді на паритетних умовах, раз пішла така гулянка, треба зайняти якесь прикордонне кацапське село, швидко провести "референдум" і прийняти білгородчину назад в обійми неньки. А на РНБО оголосити курс на відродження Київської Русі.
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02.10.2022 19:03 Відповісти
***** первое в истории аннексировало неконтролируемые территории. ХерЗаЛуганДон и ЗаХерЛуганДон?
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02.10.2022 19:46 Відповісти
😂
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02.10.2022 19:55 Відповісти
Зовсім з розуму вижив. Подавати треба в Генштаб ЗСУ, старий дурень!
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02.10.2022 20:54 Відповісти
 
 