Минулої ночі ЗСУ виконали 150 вогневих завдань на півдні України та ліквідували 38 окупантів, - ОК "Південь"

Ситуація в операційній зоні південнобузького напрямку складна, динамічна у розвитку, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня протягом ночі виконано понад півтори сотні вогневих завдань по районах зосередження живої сили та озброєння ворога, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та по складах боєприпасів в Херсонському районі. За підтвердженими даними ворожа армія скорочена на 38 рашистів", – йдеться в повідомленні.

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