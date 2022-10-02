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Минулої ночі ЗСУ виконали 150 вогневих завдань на півдні України та ліквідували 38 окупантів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

Ситуація в операційній зоні південнобузького напрямку складна, динамічна у розвитку, але контрольована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня протягом ночі виконано понад півтори сотні вогневих завдань по районах зосередження живої сили та озброєння ворога, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та по складах боєприпасів в Херсонському районі. За підтвердженими даними ворожа армія скорочена на 38 рашистів", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Минулої ночі ЗСУ виконали 150 вогневих завдань на півдні України та ліквідували 38 окупантів - ліпше було б щоб навпаки
38 вогневих уражень і утилізовано 150 кацапів
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02.10.2022 17:54 Відповісти
Після Хаймарсів та 777-х взагалі-то важко порахувати навіть рештки окупантів, тому називають тільки тих, що точно можна підтвердити
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02.10.2022 18:01 Відповісти


https://t.me/killpukin/11105
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02.10.2022 17:57 Відповісти
Слава ЗСУ!
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02.10.2022 18:10 Відповісти
 
 