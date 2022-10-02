Визволення Лиману свідчить, що українці роблять успіхи та здатні дати відсіч російським силам, - Столтенберг
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Будь-яке використання ядерної зброї матиме тяжкі наслідки для Росії.
На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Він назвав "ядерну риторику" Володимира Путіна небезпечною та безвідповідальною.
Генсек Північноатлантичного альянсу також висловив думку, що "найкращий спосіб відповісти на оголошену Росією анексію" українських територій - продовжувати підтримувати Україну. Звільнення Збройними силами України міста Лиман у Донецькій області, за словами Столтенберга, свідчить про те, що українці "роблять успіхи та здатні дати відсіч російським силам".
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни ще 13 вересня повідомляли, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту. Вже тоді тривали активні бої за Лиман.
Наприкінці місяця стало відомо, що ЗСУ оточили населений пункт. Вдень 1 жовтня у Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що українські війська зайшли в місто.
Згодом Росія підтвердила втечу окупаційних військ з Лиману.
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Визволення Зміїного не є? Чи там звільнення Слобожанщіни не є?
Це ж требя яке столтенбєрг сцикливе гальмо! так, мабудь припинить очковати, коли ЗСУ буде в москві фільтраційні заходи проводити
Брали Лиман росіянє жорстко,я слідкував.Багато тоді було загиблих українців.Охороняють награбоване потужно.Херсон так і не повернули.І навіть і не планують,якщо читати заяви влади.Ніхто не пише,яка це трагедія- під тиском окупантів погоджуватись на їхній паспорт,або бути вимушеним йти на референдум.Там тиск на всі родини,на умови життя:роботу,житло.Там ті,хто чекав до останнього наших визволителів.Але їх не прислали.
Якщо була значна перевага сил,то хоча б поменше бравурщини.Харківщину святкують в СМІ три тижні.Але ж перед цим звідти відступили."На більш вигідні позиції"
Коли святкуєте,***,то плачте за тими,хто плаче зараз в полоні,в окупації,і за тими кого вже немає.
а тут цей Гайдай набрехав про 5000, то хай тепер і відчитується, де подівся потенційний обмінний фонд.
Взяли Лиман радійте. Чи вам навпаки Сум-но?
Питання в тому щоб інфа була повна і правдива.
Багато про що повна тиша, а на єдиному аналі передвиборча кампанія чи то ЗЕ, чи то д'Єрьмака (вже й не розбереш).
До оточення хтось втік, когось замочили, когось полонили.
Вислови 4-х літнього малюка((((
Потрібна дострокова заміна.
Таким же обтруханным краснодырым он и остался.