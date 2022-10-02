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Визволення Лиману свідчить, що українці роблять успіхи та здатні дати відсіч російським силам, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лиман

Будь-яке використання ядерної зброї матиме тяжкі наслідки для Росії.

На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він назвав "ядерну риторику" Володимира Путіна небезпечною та безвідповідальною.

Генсек Північноатлантичного альянсу також висловив думку, що "найкращий спосіб відповісти на оголошену Росією анексію" українських територій - продовжувати підтримувати Україну. Звільнення Збройними силами України міста Лиман у Донецькій області, за словами Столтенберга, свідчить про те, що українці "роблять успіхи та здатні дати відсіч російським силам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визволення Лиману - це великий успіх, але не поворотний момент, - глава Міноборони Німеччини Ламбрехт

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни ще 13 вересня повідомляли, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту. Вже тоді тривали активні бої за Лиман.

Наприкінці місяця стало відомо, що ЗСУ оточили населений пункт. Вдень 1 жовтня у Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що українські війська зайшли в місто.

Згодом Росія підтвердила втечу окупаційних військ з Лиману.

Також читайте: Визволення Лиману є обнадійливим успіхом українських захисників, - глава Пентагону Остін

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
головне - постачання озброєння
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02.10.2022 18:03
+7
Чомусь у мене таке враження, що він здивований... Невже ще не зрозумів ХТО Є УКРАЇНЦІ?
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02.10.2022 18:11
+6
На Джонсона
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02.10.2022 18:45
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головне - постачання озброєння
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02.10.2022 18:03 Відповісти
визволення Київщини не є успіхом і проявом здатності дати відсіч россійським силам?
Визволення Зміїного не є? Чи там звільнення Слобожанщіни не є?
Це ж требя яке столтенбєрг сцикливе гальмо! так, мабудь припинить очковати, коли ЗСУ буде в москві фільтраційні заходи проводити
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02.10.2022 19:31 Відповісти
дайте отпуск викингу...заморывся похоже.
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02.10.2022 18:07 Відповісти
Хтось може мені пояснити, де ж ділися тих 5 тис. оточених тушок? Щось про це вже повна тиша
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02.10.2022 18:08 Відповісти
удрали кто смог-окружение было не полным
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02.10.2022 18:09 Відповісти
Але, якщо понад 4 тис. не дорахуються, то це.... жахлива новина.
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02.10.2022 18:15 Відповісти
Може, підраховують???
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02.10.2022 18:13 Відповісти
нам сують кастріровані новини.Можливо,всім дали можливість відступити.Тоді росія їх поповнить,і снову підуть на наші позиції.Мабуть,"котьол" хтось привідкрив.Реальну картину не знайти ні по тв,ні в телеграмі,ні в Цензорі.
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02.10.2022 18:15 Відповісти
Швидше за все там писок д'єрмака стирчить.
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02.10.2022 18:20 Відповісти
Паніка-вона як вірус. Частина тих, хто втекли навряд чи зможуть ефективно воювати. А їхні розмови поміж новоприбулими мобіками оптимізму останнім навряд чи додадуть.
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02.10.2022 18:21 Відповісти
Ви впевнені що моє недовольство то паніка?Мені надоїло ті кліше що підсовують в СМІ:путін помирає,війська деморалізовані, і нас вже чуть не беруть в НАТО.
Брали Лиман росіянє жорстко,я слідкував.Багато тоді було загиблих українців.Охороняють награбоване потужно.Херсон так і не повернули.І навіть і не планують,якщо читати заяви влади.Ніхто не пише,яка це трагедія- під тиском окупантів погоджуватись на їхній паспорт,або бути вимушеним йти на референдум.Там тиск на всі родини,на умови життя:роботу,житло.Там ті,хто чекав до останнього наших визволителів.Але їх не прислали.
Якщо була значна перевага сил,то хоча б поменше бравурщини.Харківщину святкують в СМІ три тижні.Але ж перед цим звідти відступили."На більш вигідні позиції"
Коли святкуєте,***,то плачте за тими,хто плаче зараз в полоні,в окупації,і за тими кого вже немає.
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02.10.2022 18:52 Відповісти
я з вами. і нам потрібні полонені, бо тисячі наших ще в лапах у рашистів.
а тут цей Гайдай набрехав про 5000, то хай тепер і відчитується, де подівся потенційний обмінний фонд.
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02.10.2022 20:52 Відповісти
Немає чим зайнятись крім розгону кацапських наративів про договорняки?
Взяли Лиман радійте. Чи вам навпаки Сум-но?
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02.10.2022 19:03 Відповісти
друг - ти в мене викликаєш дивні підозри !!!!!!!!! з якою метою ти на цьому ресурсі???
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02.10.2022 21:58 Відповісти
питання риторічне?
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02.10.2022 22:43 Відповісти
ні , питання по суті , Ви ж напевно також можете отримувати інфу приватних каналів , тут вже питання чи Ви готові це бачити , є те що ніколи не потрапить в ЗМІ
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02.10.2022 22:52 Відповісти
Коли побачу репортаж з більше як 300 або 500 дохлих кацапів,мене це не буде шокувать
Питання в тому щоб інфа була повна і правдива.
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03.10.2022 09:08 Відповісти
Повна тиша не тільки про це. Пам'ятаєте про приватизацію з 1-го вересня? Місяць пройшов і... ТИША! А про перелом за 2-3 тижні ще у травні-червні пам'ятаєте? Я вже не кажу про травневі шашлики, перекидання коштів з армії на дороги у січні цього року, відновлення акцизу на паливо і спрямування цих грошей на... тіж дороги, про не скасування указу стосовно створення перемовної групи (на чолі з Арахамією) для перемовин з московитами....

Багато про що повна тиша, а на єдиному аналі передвиборча кампанія чи то ЗЕ, чи то д'Єрьмака (вже й не розбереш).
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02.10.2022 18:18 Відповісти
Як це в вас так *добре* виходить. в кожній новині знайти тільки*зраду* й нічого більше! Порадіти. що звільнили ще одне місто від окупантів- слабо?? До речі. є відео. як рашисти тікають посадками. Так. це не масштаб. А скільки там тих посадок...
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02.10.2022 18:43 Відповісти
І де ж у моєму дописі зрада? Людина написала про "повну тишу" навколо долі оточених в Лимані рашистів. Але ж були новини про те, що вони або здалися, або мертві. Хоча деякій кількості вдалося дременути кудись. Я не працюю в ГенШтабі чі розвідці, тому не можу прокоментувати стан справ в Лимані, але про "повну тишу" я сказав. І навів приклади, з яких зрозуміло, що така тактика використовується цією владою не вперше. Чи згадувати дії влади - то "зрада"?
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02.10.2022 19:00 Відповісти
ты видно один из первых вышел...!
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02.10.2022 19:29 Відповісти
Там є уже анонс від Штабу, якщо ще до визволення Лиману втікали орки на цивільному транспорту по різних напрямках, то буде зрозуміло, що ,хто і куди. Та і не було їх 5000. Скільки того Лиману
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02.10.2022 18:49 Відповісти
5 тис їх там всього було.
До оточення хтось втік, когось замочили, когось полонили.
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02.10.2022 18:56 Відповісти
Дали вийти. Оточення було неповне, шляхи відходу прострілювалися нашою артилерією. Відбулося як тоді, коли з під Київа драпали кацапи, то заборонили в них стріляти.
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02.10.2022 20:35 Відповісти
Чомусь у мене таке враження, що він здивований... Невже ще не зрозумів ХТО Є УКРАЇНЦІ?
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02.10.2022 18:11 Відповісти
Больше оружия надо и больше успехов будет на поле боя - это априори логично!
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02.10.2022 18:12 Відповісти
А Миколаїв з Запоріжжям за все відповідають. Нагнали шороху та страху, орки сюди перемістились, оголивши ті регіони і навалюють тут. Бо Херсон зараз у них в пріоритеті. А ще ж лівий берег ніхто не чіпав особо.
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02.10.2022 18:14 Відповісти
Знову зі Скадовська виїхали два комплекса. Знову вночі чекати не вість куди, кому прилетить *******.
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02.10.2022 21:49 Відповісти
пане Столтенберг-просто вірте в ЗСУ!!!
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02.10.2022 18:15 Відповісти
Також за нього хвилююся.
Вислови 4-х літнього малюка((((
Потрібна дострокова заміна.
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02.10.2022 18:27 Відповісти
На Джонсона
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02.10.2022 18:45 Відповісти
це сексізьм, Даля чи Христя також норм)
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02.10.2022 18:49 Відповісти
Який Столтенберг вумний... аж стррррашно 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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02.10.2022 18:19 Відповісти
Ви нам дайте необхідне нам озброєння-то побачите падіння кремля,та крах кацапської імперії
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02.10.2022 18:22 Відповісти
Як там казав Папанов: "У тебя же ничего нет, ти - голодранец" (с). Так і в цього йенса - ні#єра немає
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02.10.2022 19:42 Відповісти
Енс. А ты как думал. Всегда армия росцийской недоимперии, а потом недосэсэсэр держалась на уме, сноровке и изобретательности украинских ребят. Как только их не стало, мы видем всю "мосчь" раши-недоармии...
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02.10.2022 18:33 Відповісти
Во время комсомольской юности норвежский коммунистик Йенс из Норвежской рабочей партии на связи с КГБ состоял как "агент Стеклов".
Таким же обтруханным краснодырым он и остался.
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02.10.2022 19:27 Відповісти
Це він тільки зараз прозрів, зоркій сокол, ***... Не подобається мені цей "голуб миру" - малохольний він якийсь...
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02.10.2022 19:38 Відповісти
ЗСУ, сьогодні звільнили Торське. Шлях на Кремену відкритий. По трасі на пікапчику їхати хвилин. Полями та вздовж лісосмуг - годин п'ять.
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02.10.2022 19:41 Відповісти
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02.10.2022 19:55 Відповісти
 
 