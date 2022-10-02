Визволення Лиману свідчить, що українці роблять успіхи та здатні дати відсіч російським силам, - Столтенберг

Будь-яке використання ядерної зброї матиме тяжкі наслідки для Росії.

На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю NBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він назвав "ядерну риторику" Володимира Путіна небезпечною та безвідповідальною.

Генсек Північноатлантичного альянсу також висловив думку, що "найкращий спосіб відповісти на оголошену Росією анексію" українських територій - продовжувати підтримувати Україну. Звільнення Збройними силами України міста Лиман у Донецькій області, за словами Столтенберга, свідчить про те, що українці "роблять успіхи та здатні дати відсіч російським силам".

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни ще 13 вересня повідомляли, що після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту. Вже тоді тривали активні бої за Лиман.

Наприкінці місяця стало відомо, що ЗСУ оточили населений пункт. Вдень 1 жовтня у Східному угрупованні ЗСУ повідомили, що українські війська зайшли в місто.

Згодом Росія підтвердила втечу окупаційних військ з Лиману.

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