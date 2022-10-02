За добу 1 жовтня морські піхотинці знищили 1 танк, БМП-2, 2 гармати "Гіацин т-С" і 10 рашистів, - ВМС. ВIДЕО

Артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України за минулу добу підбили БМП-2, знищили танк, дві гармати "Гіацинт-С" і 10 російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляє у телеграмі.

"1 жовтня, військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили 10 чоловік живої сили та підбили БМП-2", - ідеться у повідомленні.

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Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗСУ наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого українськими захисниками знищено танк та 2 самохідні гармати "Гіацинт-С"...

Остаточні втрати ворога уточнюються.