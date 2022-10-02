За добу 1 жовтня морські піхотинці знищили 1 танк, БМП-2, 2 гармати "Гіацин т-С" і 10 рашистів, - ВМС. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України за минулу добу підбили БМП-2, знищили танк, дві гармати "Гіацинт-С" і 10 російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляє у телеграмі.
"1 жовтня, військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили 10 чоловік живої сили та підбили БМП-2", - ідеться у повідомленні.
Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗСУ наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого українськими захисниками знищено танк та 2 самохідні гармати "Гіацинт-С"...
Остаточні втрати ворога уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Станом на ранок неділі, ЗСУ знищили 2 377 російських танків й близько 400 затрофеїли. Разом це 2 777 одиниці, щонайменш. Й це без врахування Лиманської операції. Й це тільки те, що офіційно задокументовано.
Згідно даних The Military Balance, на початок 2022 року, в складі ЗС РФ було 13 617 танків, з яких 10 200 було на консервації. Що таке консервація військової техніки по-російські, ми усі знаємо. На ходу росіяни мали 2 927 у складі сухопутних військ, 330 - у берегових військах ВМФ, 160 - у ВДВ. Тобто, на ходу у росіян було 3 417 одиниць, з яких зараз залишилося 640 одиниць готових до бою. Знявши з консервації старі запаси, з врахуванням того факту, що багато чого вкрадено, зіпсовано, ЗС РФ можуть поставити в стрій не більше 1 тис одиниць.
Отже, маючи 1,5-1,7 тис танків третього покоління, вести війну проти армії, що має протитанкову зброю шостого покоління, годі й мріяти.
Для розуміння. Без значної танкової переваги (1 до 3-5) вести наступальну війну просто не реально. А без впевненої рівноваги в танках, неможливо здійснювати ефективну оборону.
Отака фігня, малята.