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Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до "серйозних мирних пропозицій", ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

франциск,путін

Папа Римський Франциск закликав президента Володимира Зеленського бути відкритим до "серйозних мирних пропозицій". Водночас відповідного звернення до президента держави-агресора Володимира Путіна не було.

На це звернув увагу у твіттері представник України в ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

Він ретвітнув публікацію понтифіка: "Глибоко засмучений величезними стражданнями українського населення внаслідок зазнаної агресії, скеровую такий же сповнений довіри заклик до президента України бути відкритим на серйозні мирні пропозиції".

У своєму ретвіті Кислиця висловив сумніви щодо важелів впливу на Путіна: "Чи є якісь заклики до Путіна стати серйозним заради Бога?! Серйозним в тому, щоб негайно припинити вбивства, припинити посилати гарматне м'ясо, піти!!! Справжні заклики, а не балансувачі або закодовані між рядків підказки. Йдеться не про політику, а про фундаментальні засади християнської віри".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - Зеленський

Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до серйозних мирних пропозицій, ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця 01

Він наголосив, що підтримка Папи Римського тішить, але непокоїть заклик до Зеленського бути відкритим до "серйозних" пропозицій, "начебто вони коли-небудь звучали", так само як звернення "до диявола" щодо припинення вбивств власних громадян.

Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до серйозних мирних пропозицій, ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця 02

Нагадаємо, вперше 2 жовтня Папа Римський звернувся до президента України перед читанням молитви "Ангелус" на площі святого Петра у Риму. Він закликав Володимира Зеленського "бути відкритим до серйозних пропозицій миру". Водночас Франциск також попросив президента РФ Володимира Путіна "припинити цю спіраль насильства і смерті, в тому числі і заради власного народу".

Також читайте: Думки "декого" про застосування ядерної зброї - божевілля, - Папа Римський Франциск

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+55
Какие, вашу мать, переговоры?!

Всю эту нечисть - вешать на столбах!

Пусть все подельники кремлевской своры

Домой вернутся в цинковых гробах!

Мучители, убийцы, мародеры,

Насильники, бандиты, подлецы -

Всей низости людской, людского сора

Собравшиеся вместе образцы!

Кого прощать? Какие коридоры?

Как праведных найти среди чертей?

Кто непричастен к грабежам? К террору?

Не прятался за женщин и детей?

Все холуи ***** и Хама-вора

Пусть захлебнутся собственной войной,

Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -

Который заслужили: мир иной.
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02.10.2022 18:58
+50
кремль вже походу почав ватикан спонсорувати!
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02.10.2022 18:56
+47
Думаю, справа в банку Ватикана, де осідають нафто-газові грошики іліт рф
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02.10.2022 19:00
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Сторінка 3 з 3
Слухати треба здоровий глузд! Бог з нами не говорить! Більше того - якщо бог існує, то він дууже жорстокий, або безсилий, або програв сатані Україну в карти чи ще там щось! Чому він ніколи не вступився за людей України, а лише з орків росії? За те, що вони йому храми набудували? Ну-ну...

Скільки людей і дітей загинуло, скільки горя... сліз, розпачу, а бог собі поливає золотом гундяя і папку... якщо є бог такий, жорстокий і холодний - я відмовляюся від богів взагалі! ЛЮДИ - НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ У ВСЕСВІТІ!
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03.10.2022 00:12 Відповісти
Таня,забегите к атеистам,и что -бы вас не видно было!
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03.10.2022 05:44 Відповісти
ватикану теж хочеться жити "красіво" та "бАгАто", так що кремлівські бабки зовсім не зайві. Як же ж можна від них відмовитися!
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02.10.2022 23:17 Відповісти
можу помилятися але...

цей рузкє-римський папа догавкається так що коли приїде з візитом в Україну його вийде зустрічати стільки скільки вийде зустрічати меркель - розпущена фракція опезеже.
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02.10.2022 23:46 Відповісти
Расскажи это двум последним коллоннам в Запорожье и под Купянском,миролюбец.
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03.10.2022 00:04 Відповісти
папа рімскі йде на *** гладіатора....
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03.10.2022 00:13 Відповісти
Нацисты сбежавшие в Аргентину зачали чмоньку ватиканскую.
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03.10.2022 01:22 Відповісти
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03.10.2022 01:24 Відповісти
По ходу римський папік вступив в зговір з дияволом, а не з Богом...
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03.10.2022 05:02 Відповісти
Цензор! Не оскорбляй имя Понтифика! Дурачки, под жидовскую дудку, три страницы лайна налили! Так, для сведенья, большинство стран которые помогают Украине католические! И очень почитают свою веру и Настоятелей ее!
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03.10.2022 06:05 Відповісти
Нам допомагають не через віру та її настоятелів, а через страх і розуміння, що орда після України прийде і до них. Ніхто так не ображає та дискредитує ім"я понтифіка, як сам понтифік.Почитай історію: більшість пап були вбивцями,злодіями,збоченцями, які використовували віру для власного збагачення та посилення влади. І теперішній папа своїми закликами до українців припинити супротив та здатися на милість ворога замість того, щоб закликати світ зупинити новоявленого антихриста, розкрив своє гниле та продажне нутро. Тому йди за кораблем разом із своїм папою-миротворцем.
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03.10.2022 07:08 Відповісти
Так почему мы зависим полностью от этих " нехороших человеков"? Поляки католики, и еще очень много тех кто Украине помогает реально. а не проповедями то же католики! Почему католический мир, не смотря на все свои противоречия, чуть выше поднялся в развитии личности, чем православие? Что мы сами сделали что бы зупинити антихриста? А писать свои посты на заказ или по поручению своих начальников не великая доблесть!
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29.10.2022 14:26 Відповісти
Просто...кремлівська мафія благала папу "уболтать" Україну капітулювати...пим паче ,що оманськийкнуркаламой обіцяв здати "без шуму і пилі"...а кляті українці вмирають і НЕЗДАЮТЬСЯ...та шоблобєні старається.....
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03.10.2022 08:54 Відповісти
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