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Виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до окупованих територій тимчасово призупинили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через небезпеку наразі неможливий виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до ТОТ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Виїзд буде зупинено на декілька днів, доки Рада оборони області не відпрацює новий, більш безпечний, алгоритм випуску транспорту на окуповані території", - йдеться у повідомленні.
Шлях через Василівку - це єдиний пункт пропуску для всіх тимчасово захоплених територій Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.
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