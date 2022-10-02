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Виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до окупованих територій тимчасово призупинили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

виїзд

Через небезпеку наразі неможливий виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до ТОТ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виїзд буде зупинено на декілька днів, доки Рада оборони області не відпрацює новий, більш безпечний, алгоритм випуску транспорту на окуповані території", - йдеться у повідомленні.

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Шлях через Василівку - це єдиний пункт пропуску для всіх тимчасово захоплених територій Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.
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Топ коментарі
+8
Навіщо взагалі пертись до окупантів? А потім рахують скільки людей загинуло.
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02.10.2022 19:10
+7
Ніхто до оккупантів не їде. Це владні ділки спільно з рашистами наладили канал віїзду чоловіків за кордон - Запоріжя,-Мелітополь-Крим-Грузія-Европа...
Задрало вже зелене шапіто...
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02.10.2022 19:30
+6
Соловйов телеграмм канал пише
К вечеру 3 октября ухудшилась ситуация на Никопольском направлении. Противник наступает на юг в направлении на Берислав через Золотую балку. Ситуация может стать критической в ближайшее время.
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02.10.2022 19:06
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Соловйов телеграмм канал пише
К вечеру 3 октября ухудшилась ситуация на Никопольском направлении. Противник наступает на юг в направлении на Берислав через Золотую балку. Ситуация может стать критической в ближайшее время.
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02.10.2022 19:06 Відповісти
Помьот тупо передрав це в колонеля, є там ще один придурок з замашками Бонапарта з курника, "Colonelcassad - Telegram

https://t.me › boris_rozhin

К вечеру 2 октября ухудшилась ситуация на Никопольском направлении. Противник наступает на юг в направлении на Берислав через Золотую балку.
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02.10.2022 19:23 Відповісти
О, Рожин вже скулить що наші взяли Золоту Балку, після Лиману черговий населений пункт недового побув **********.
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02.10.2022 19:25 Відповісти
Увідєть родіну і умєрєть.
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02.10.2022 19:26 Відповісти
Можно 1 машину в 1 час пропускать
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02.10.2022 19:07 Відповісти
Навіщо взагалі пертись до окупантів? А потім рахують скільки людей загинуло.
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02.10.2022 19:10 Відповісти
Ніхто до оккупантів не їде. Це владні ділки спільно з рашистами наладили канал віїзду чоловіків за кордон - Запоріжя,-Мелітополь-Крим-Грузія-Европа...
Задрало вже зелене шапіто...
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02.10.2022 19:30 Відповісти
Цей канал працював ще з травня. А може і раніше.
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02.10.2022 19:44 Відповісти
Сподіваюсь, що наші налагодять коридор прямо до входу у Крим. А відразу розширять його до Маріуполя та Херсона.
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02.10.2022 19:46 Відповісти
Якого х@ра вони взагалі туди їздять???
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02.10.2022 19:52 Відповісти
Да ну ***** , с чего бы это
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02.10.2022 22:21 Відповісти
 
 