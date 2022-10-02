Морально-психологічний стан противника знижується. Фіксуються численні випадки здачі в полон та залишення своїх позицій, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що рівень морально-психологічного стану ворожого особового складу знижується, що призводить до здачі в полон та залишення позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій. Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.
Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції" на території України".
Будь ласка, зачекайте...
Треба бути добрішими!
Тому пропоную вам фільтрувати деякі пропозиціі "дуже розвинутих країн", наприклад сьогодняшню пропозицію Папи "шукати мирних перемовин".Не все то золото що ьблищить, в тому числі деякі пункти женевських конвенцій. Пора це переглянути з огляду на то що ми маємо на це право, також як і виштовхнути росіян з "правил" та "конвенцій" того ганьбища, якє зветься "ООН". Ніхто його стару редакцію вже підписувати не буде, тому й настав час й для інших перебудов на користь правди.
Ми повертаємо полонених відкормленими та здоровими (навіть якщо довелося ампутувати кінуівку абощо), а наших повертають знесиленими та зі слідами катувань і без натяку на професійну медичну допомогу.
Я висловив думку, що треба залишатися людьми, а не спускатися на рівень тварюк з московії, хоча таке бажання буває все частіше.
А ви наполягаєте на тому, щоб увесь світ "злився" до рівня кремлядів (чого вони і прагнуть) і відповідав їм тією ж монетою. То в чому тоді буде різниця між рашистом і людиною?
Ну а про Понтифіка - то вже за межами здорового глузду: він звертається до України, наче то наша країна розпочала цю війну.
І на останок: "фільтрувати" я нічого не буду. Я лишуся людиною навіть натискаючі спусковий гачок, якщо доведеться, але то буде в бойових умовах, а не у в'язниці для військовополонених... Як би мені того не хтілося.
==
Я з вами цілком згоден - між мною та вами є велика різниця, бо ви не розумієте меж справжної людяності та нелюдяності, де що закінчується а де що починається. Розв'язувати це вам у вашому віці не бачу ніякого сенсу.
==
у нас свій, абсолютно інший рівень, не треба рівняти нас з москалями, до полонениїх є доступ всіх хто хоче переконатися в іх належному стані. Ми не робимо з них інвалидів під тортурами, тому маємо право хай ці вояки подиволяться в очі народу, якого хотіли знищити!