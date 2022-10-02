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Морально-психологічний стан противника знижується. Фіксуються численні випадки здачі в полон та залишення своїх позицій, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,окупант

генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що рівень морально-психологічного стану ворожого особового складу знижується, що призводить до здачі в полон та залишення позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу. 

У повідомленні зазначається: "Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій. Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції" на території України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
ЗСУ їде їб*шити русню. Зацініть вираз обличчя кота.

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02.10.2022 19:51
+17
Ненавиджу такі повідомлення. На біса мені їхній морально-психологічний стан, тим більше, що мабуть кацапи самі про це не знають. Дбайте ліпше про морально-психологічний стан наших воїнів: щоб були озброєні, нагодовані та мали добре керівництво. І щоб сім'ї їхні не мали жодних проблем.
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02.10.2022 19:42
+9
Котяра ще той бандерівець ...
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02.10.2022 19:55
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Рюзьке ванька здавайся! Будеш жити.
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02.10.2022 19:36 Відповісти
Це план кремля, щоб ми з бюджету, якого немає, годували цілу орду ! Ця орда зіжре всі гроші які нам йдуть як допомога ! Нах вони нам потрібні !
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02.10.2022 20:18 Відповісти
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02.10.2022 19:36 Відповісти
И это еще морозы не ударили,а на складах разве что телогрейки и то зековские.
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02.10.2022 19:38 Відповісти
апиридил )))
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02.10.2022 19:45 Відповісти
Так им и не привыкать. Многие из них прошлую зиму еще чалились....
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02.10.2022 20:02 Відповісти
Роз....ли колону?
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02.10.2022 19:38 Відповісти
Є відео.
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02.10.2022 21:01 Відповісти
Аморально-психологічний стан, супротивника знищується, разом з супротивником, мабуть вони хотіли написати.
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02.10.2022 19:39 Відповісти
Дуже хочеться парад полонених,такий як зробили у лднєрах із нашими хлопцями,най кацяпа подивиться на свою непереможну армію.
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02.10.2022 19:41 Відповісти
О, ще й як! Але це не відповідає женевській коніенції. Краще зробири передачу полонених рашистів (звісно після звільнення всіх наших громадян) в тому стилі десь на кордоні з московією, але з присутністю всіх масмедіа, які є. Най вони пішки, в колону по 10, перетинають кордон. І женевська конвенція не порушена (ми ж віддаємо полонених, а те, що паливо скінчилось за 4км від кордону - то вибачте), і насолода для очей. А потім і "поливалками" дорогу помити можна.

Треба бути добрішими!
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02.10.2022 19:58 Відповісти
И пусть эти масс-медиа покажут, в каком состоянии возвращают наших бойцов, и какими откормленными хряками мы возвращаем орков... Эти свинособаки от переедания скорее сдохнут и нам еще предъявы будут, что перекормили
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02.10.2022 20:06 Відповісти
Тут, на жаль, ви праві, пане. Очікувати від тварюк людського ставлення не доводиться, але ж ми не тварюки. Я навіть не сподіваюсь, що від людського ставлення в нашому полоні у цих рашистів хочаб глист в їхній дупі замислиться "що я накоїв?"... А дивлячись на наших воїнів, яких звільнили з полону, серце кров'ю обливається... Але ми - люди, а не тварюки. Тому, як на мою думку, треба менше брати в полон (обмінний фонд вже не паганий), а більше знищувати на полі бою, щоб потім не відкормлювати цих тварюк перед обміном. Але то вже яка ситуація на фронті буде...
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02.10.2022 20:16 Відповісти
А звонити *****, натякаючи що він пуп землі, це відповідає конвенціі?
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02.10.2022 20:07 Відповісти
Та хоч Господу Богу, якщо це робить полонений - він має право. Навіть такий, як рашист. Не треба ставати такими, як вони, бо тоді ми перестанемо бути людми. "За парєбріком" на московії людей майже немає. А я хочу бачити Україну з ЛЮДЬМИ, вільними, розумними, щасливими... Тож не треба спускатися до рівня тварюк московитських, хоча іноді дуже хочеться (особливо після новин про загиблих дітей, жінок, катування і решту злочинів рашистів)
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02.10.2022 20:28 Відповісти
А шо тут нелюдського?Це буде як раз по людськи - показати світу здорових, незамучених на в доброму стані полонених. Гірше коли їх ніхто не баччить, а додому вони вертаються каліками.
Тому пропоную вам фільтрувати деякі пропозиціі "дуже розвинутих країн", наприклад сьогодняшню пропозицію Папи "шукати мирних перемовин".Не все то золото що ьблищить, в тому числі деякі пункти женевських конвенцій. Пора це переглянути з огляду на то що ми маємо на це право, також як і виштовхнути росіян з "правил" та "конвенцій" того ганьбища, якє зветься "ООН". Ніхто його стару редакцію вже підписувати не буде, тому й настав час й для інших перебудов на користь правди.
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02.10.2022 21:04 Відповісти
Якщо ви читали те, що написане вище, то я не розумію про що ви кажете. Якщо не читали, то коротко перекажу:
Ми повертаємо полонених відкормленими та здоровими (навіть якщо довелося ампутувати кінуівку абощо), а наших повертають знесиленими та зі слідами катувань і без натяку на професійну медичну допомогу.
Я висловив думку, що треба залишатися людьми, а не спускатися на рівень тварюк з московії, хоча таке бажання буває все частіше.
А ви наполягаєте на тому, щоб увесь світ "злився" до рівня кремлядів (чого вони і прагнуть) і відповідав їм тією ж монетою. То в чому тоді буде різниця між рашистом і людиною?

Ну а про Понтифіка - то вже за межами здорового глузду: він звертається до України, наче то наша країна розпочала цю війну.

І на останок: "фільтрувати" я нічого не буду. Я лишуся людиною навіть натискаючі спусковий гачок, якщо доведеться, але то буде в бойових умовах, а не у в'язниці для військовополонених... Як би мені того не хтілося.
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02.10.2022 21:20 Відповісти
я не розумію про що ви кажете
==
Я з вами цілком згоден - між мною та вами є велика різниця, бо ви не розумієте меж справжної людяності та нелюдяності, де що закінчується а де що починається. Розв'язувати це вам у вашому віці не бачу ніякого сенсу.
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02.10.2022 21:33 Відповісти
до рівня тварюк московитських,
==
у нас свій, абсолютно інший рівень, не треба рівняти нас з москалями, до полонениїх є доступ всіх хто хоче переконатися в іх належному стані. Ми не робимо з них інвалидів під тортурами, тому маємо право хай ці вояки подиволяться в очі народу, якого хотіли знищити!
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02.10.2022 21:10 Відповісти
Ненавиджу такі повідомлення. На біса мені їхній морально-психологічний стан, тим більше, що мабуть кацапи самі про це не знають. Дбайте ліпше про морально-психологічний стан наших воїнів: щоб були озброєні, нагодовані та мали добре керівництво. І щоб сім'ї їхні не мали жодних проблем.
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02.10.2022 19:42 Відповісти
А вони про це знають? Мабуть 1 зі 100 зможе пояници ці слова. Який моральний стан у аморального стада!?!
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02.10.2022 19:46 Відповісти
орки пишуть про прорив в дудчанах а це огогого прорив
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02.10.2022 19:48 Відповісти
Писали про Золоту Балку, від Дудчан це дуже далеко.
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02.10.2022 19:56 Відповісти
то коли було?
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02.10.2022 19:58 Відповісти
Сьогодні зранку.
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02.10.2022 20:02 Відповісти
ну от зранку тільки фотку виклали, а зараз каци інше заявляють
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02.10.2022 20:05 Відповісти
ЗСУ їде їб*шити русню. Зацініть вираз обличчя кота.

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02.10.2022 19:51 Відповісти
Котяра ще той бандерівець ...
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02.10.2022 19:55 Відповісти
Походу, котяра у них за старшего.
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02.10.2022 20:14 Відповісти
Суворий чел...
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02.10.2022 20:31 Відповісти
А де тисячні полонені з "лиманівського котла"????
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02.10.2022 19:53 Відповісти
что зрада опять?айяяй,все плачем посыпаем голову пеплом,котел немного недоварили)
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02.10.2022 20:00 Відповісти
Тобі в усть-мурлюпінськ не доповіли?
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02.10.2022 20:02 Відповісти
І не лиманівського, а лиманського, мокшанцю.
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02.10.2022 20:08 Відповісти
Англія пише,що дуже багато загиблих орків.
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02.10.2022 20:11 Відповісти
Грошеи ім недоплачуют за вбитих украінців.
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02.10.2022 20:03 Відповісти
А какое, вообще, морально-психологическое состояние бывает у улитки?
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02.10.2022 20:29 Відповісти
 
 