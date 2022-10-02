У Фінляндії розміщатимуть утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України

Фінська міграційна служба слідкує за ситуацією з шукачами притулку з України та Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.

Зазначається, що службі відомо про дискусії щодо розміщення українців і росіян у системі приймання Фінляндії. Зокрема, проведено інструктаж співробітників, "делікатність ситуації" врахована в рішеннях щодо розміщення.

"Особливих викликів між різними групами населення поки що не спостерігається, але ситуація жива і ми швидко реагуємо на зміни. Надалі ми будемо розміщувати українців і росіян у різних центрах інституційного типу", - вказано у публікації.

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Водночас наголошується, що враховуватимуться виключення. Наприклад, не будуть розділятися сім’ї.

Як йдеться в матеріалі фінського суспільного мовника YLE, Товариство українців у Фінляндії заявило, що отримало повідомлення про те, що російські біженці будуть розміщені в тих самих приміщеннях, що й українці, яким надано тимчасовий міжнародний захист. На думку організації, це ставить під загрозу добробут жінок та дітей, які втекли з України.

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Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

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Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.