У Фінляндії розміщатимуть утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України
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Фінська міграційна служба слідкує за ситуацією з шукачами притулку з України та Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.
Зазначається, що службі відомо про дискусії щодо розміщення українців і росіян у системі приймання Фінляндії. Зокрема, проведено інструктаж співробітників, "делікатність ситуації" врахована в рішеннях щодо розміщення.
"Особливих викликів між різними групами населення поки що не спостерігається, але ситуація жива і ми швидко реагуємо на зміни. Надалі ми будемо розміщувати українців і росіян у різних центрах інституційного типу", - вказано у публікації.
Водночас наголошується, що враховуватимуться виключення. Наприклад, не будуть розділятися сім’ї.
Як йдеться в матеріалі фінського суспільного мовника YLE, Товариство українців у Фінляндії заявило, що отримало повідомлення про те, що російські біженці будуть розміщені в тих самих приміщеннях, що й українці, яким надано тимчасовий міжнародний захист. На думку організації, це ставить під загрозу добробут жінок та дітей, які втекли з України.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.
Будь ласка, зачекайте...
ахтун, ахутн солдатес енд офіцерен... рукі вверх (увага увага... руки вгору)
чудово! срана північна корєя, мля
Вже повно інфи в пабліках.
вон, эстонцы уже напринимали типа айтишников из орды ... а потом сами их же ссаными тряпками и погнали ... нет среди ордынцев людей .... нееет!
Davajte ne budem zavidyvatj bratjam finam, ukraincy!
Po vsej Evrope etim letom strašnaja zasuxa byla. V Finliandiji medvedi bednye toščimi stali, kak berezki.
Ne budjmo druzjam po NATE mešatj ob ekologiji zabotitsia, ta finskix medvedej otkarmlivatj do normy
2014 год: «расея! расея матушка! Наконец-то!». Освобождение Мариуполя: «мы не просили нас освобождать. Ну, ладно, посмотрим»
2014-2019 «Порошенко барыга! Бизнес на крови, он не хочет мира с Россией, ему выгодна война»
2019-24/02/2022 «лучше бы была россия! Мы не хотим в Европу!»
после 24/02/2022 Огонь войны. Смерти! Гибель детей от снарядов и авиабомб. Расстрел чеченцами дочери и бабушки, не хотевшей пускать в квартиру зверушек. Стреляли через закрытую дверь. Похоронили через месяц после гибели… россия насильно остатки семей вывезла в «святую русь» в чем были. Ожидание разрешения на выезд в Прибалтику. Литва. Лагерь для беженцев. Сейчас Европа: Норвегия, Швеция. Пособия, гуманитарк. Первый раз увидели Европу. Волонтеры помогли с одеждой, подарили смартфоны.
Мозги медленно, но начали включать. Хотят вернуться в свой Мариуполь, но только «если там будет Украина».
Вообще-то истории намного более драматичная, целый сценарий фильма. Боюсь, таких «сценариев» тысячи.
что у нас нет такого засилия мигрантов,как по всей Европе...😏
Як, ну бляха як??? Все одно як нацистів у себе приймати в другу світову війну...
Ну удачі, через півроку буде все засрато, все що цвяхами не прибито буде вкрадено, жінки будуть регулярно гвалтуватися, фінни будуть регулярно получати трендюлів.
Більш конченого рішення я ще не бачив. Гуманісти *****.
Бо з нашими чоловіками орки воювати здатні лише з цивільними і кидаючи обісраними ракетами за кілометри і кілометри в 3 години ночі по приватних будинках, або по зупинках, де стоять цивільні люди і чекають на автобуса, щоб з роботи додому приїхати. Або просто стріляти в спину необзроєним цивілам, от там вони орли, уххх!
краще б цих виробків зустрічати озброєнному і натренованому солдату ніж беззахисній жінці чи її дитині?
Я взагалі не розумію таку постановку питання. Чому українським чоловікам не можна виїзжати з країни,а кацапським чмоням можна? У нас якась інша війна? На хіба їх пускають? Хай сповзають з диванів і ******** мачіть хахлов, як вони закликали робити 24/7 з 2014 року! На фронті! А не різать дітей і жінок...
в військоматі існує черга! не можливо фізично озброїти, екіпірувати, навчити і відвезти на фронт 17 мільйонів незадіяних українських чоловіків!
наші сюзники тренують біля 10 тисяч українських солдатів за 3 місяці! щоб навчити 40 тисяч - потрібен рік! щоб навчити 400 тисяч - 10 років!
до того ж тут є ще й найважливіша річь - ЕКОНОМІКА! жодна економіка світу не потягне 17 мільйонів солдатів, яких треба годувати тричі на день, поїти, десь утримувати тощо!
тож виконтачься звідсиля, недолуге
і їздити на лісапєті вони теж не дозволяють..а він так мріяв..
Сховатись у Європі від мобілізації - то тупий привід відкосити, бо дійшло, що грошей й уразахоплення України..
Кацапня повинна варитись й дохнути у своєму гівні..бо інакше просто засере все..