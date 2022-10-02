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Країни ЄС почали викликати російських послів у зв’язку з анексією українських областей, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс,євросоюз

У відповідь на незаконну анексію РФ українських територій країни Європейського союзу почали викликати до зовнішньополітичних відомств російських послів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зокрема, Німеччина вже викликала до МЗС російського посла в Берліні, підтвердили dpa у міністерстві закордонних справ ФРН.

Послам Росії в Італії, Австрії та Данії також наказали з'явитися в зовнішньополітичних відомств цих країн у понеділок, 3 жовтня. А посла Росії в Бельгії викликали в бельгійське МЗС ще 30 вересня - у день підписання у Москві "договорів" про незаконну анексію Росією територій півдня і сходу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія викликала посла РФ через проголошення анексії українських територій

Виклик російських дипломатів, які працюють в країнах Європи, координує зовнішньополітична служба ЄС, зазначає dpa.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Також читайте: Путін подав на розгляд Держдуми законопроєкти про "прийняття до складу РФ" чотирьох частково окупованих областей України

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
Зараз, по зелемарафону розкажуть, як ми їх...
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02.10.2022 20:26
+5
Ну і? Говорили-балакали - сіли та й заплакали? Викликали б вже разом з валізами, а далі - за курсом російського корабля.... Та про що це я... фантазую... Висловлять занепокоєння? Та ті, прости Господи, посли, виходячи, ще й висморкнуться у штору.
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02.10.2022 20:27
+4
З 4 коментатора 3 зареєстровано учора,позавчора, уже після початку війни. Хто вони? Запатентовані орки? Що так накинулися на захист послів кацапії.
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02.10.2022 20:37
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еее...їх тільки референдуми бентежать??
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02.10.2022 20:23 Відповісти
А вас що послів бентежить?
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02.10.2022 20:39 Відповісти
Зараз, по зелемарафону розкажуть, як ми їх...
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02.10.2022 20:26 Відповісти
уххххх, стрррааашнооооо
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02.10.2022 20:27 Відповісти
Ну і? Говорили-балакали - сіли та й заплакали? Викликали б вже разом з валізами, а далі - за курсом російського корабля.... Та про що це я... фантазую... Висловлять занепокоєння? Та ті, прости Господи, посли, виходячи, ще й висморкнуться у штору.
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02.10.2022 20:27 Відповісти
З 4 коментатора 3 зареєстровано учора,позавчора, уже після початку війни. Хто вони? Запатентовані орки? Що так накинулися на захист послів кацапії.
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02.10.2022 20:37 Відповісти
де ж Ви захист послів побачили?

доречі, у Вас нік теж не альо
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02.10.2022 22:58 Відповісти
То есть после Бучи их не вызывали
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02.10.2022 20:38 Відповісти
З чого зроблено такий висновок?
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02.10.2022 21:54 Відповісти
потужно
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02.10.2022 20:39 Відповісти
Сракєла промахнувся і "началось"
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02.10.2022 20:39 Відповісти
Толку з тими свинями спілкуватися? Давно треба було нахрін їх вислати в радную говєнь, а не ставитися до них як до людей.
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02.10.2022 21:34 Відповісти
Я розумію, що то типу протокол, але РФ вже давно не країна в юридичному розумінні, тому протокол можна і упустити. А якщо простіше - НЕ ЗАЙМАЙТЕСЯ *******!
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02.10.2022 22:36 Відповісти
 
 