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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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Наразі новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії видається слабким: він має бути набагато сильнішим, - ОП

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс

Пакет нових санкцій ЄС проти Росії, який наразі перебуває у процесі підготовки, має бути набагато сильнішим, аніж він є наразі.

Про це у ефірі всеукраїнського телемарафону заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ.

Він погодився з оцінкою нового пакету санкцій від глави МЗС України Дмитра Кулеби, який заявив, що ці санкції не відповідають рівню загрози, яку наразі становлять для ЄС нова російська спроба незаконної анексії українських територій і триваюча агресія.

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"Президент також говорить про це з лідерами. Станом на цю хвилину після того, що відбулося у п’ятницю у РФ, цього шабашу, і того, що може відбутися на наступному тижні - визнання у (російському. – Ред.) парламенті (незаконної анексії українських територій – Ред.) і подальші якісь ультиматуми, які можуть послідувати – то, безумовно, наразі такий пакет виглядає слабким, вірніше, пропозиції щодо цього пакету", - вважає Жовква.

За його словами, українська влада робитиме все для того, щоб новий пакет санкцій ЄС проти РФ був сильнішим.

"Він має бути, має стати набагато сильнішим, чим є наразі. І знову ж таки, якщо потрібно буде обговорити це на рівні лідерів ЄС - їх потрібно обговорювати - то і Президент України буде готовий включитися до обговорення цього пакету на рівні лідерів ЄС. З тим, щоб він (цей пакет санкцій - ред.) дійсно став не таким формальним, не слабким, а дійсно реальним, який допоможе стримати цю ескалацію і перемогти агресора", - уточнив заступник керівника ОП.

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Відповідаючи на питання, чи є надія на те, що держдума РФ може не затвердити спробу незаконної анексії українських територій, Жовква уточнив, що дуже важко говорити про самостійні законодавчі гілки влади у РФ.

"Думаю, що сценарій вже написаний, і написаний заздалегідь - ще до початку цих так званих "референдумів". Поки що маємо всі причини говорити, що РФ рухається за тим сценарієм, який був написаний точно не у парламенті", - сказав він.
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Топ коментарі
+16
Ви спочатку активи кацапські в Україні заарштуйте, а потім рота відкривайте.
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02.10.2022 21:13
+15
Как там кинобизнес Наивеличайшего на московии себя чувствует? Нормально срублишек капает?
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02.10.2022 21:13
+15
ОПа верещить про слабкі санкції, а... Коломойша отримує чергове списання боргів...
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02.10.2022 21:17
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Ви спочатку активи кацапські в Україні заарштуйте, а потім рота відкривайте.
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02.10.2022 21:13 Відповісти
Це вони для українців роти відкривають,типу ,що вони молодці працюють.
Вони нічого не роблять,говорять,що небудь.
Єрмак отим всим керує.
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02.10.2022 21:46 Відповісти
та хоча би беніни активи арештували, щоб чужі забоялись...
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02.10.2022 21:51 Відповісти
Как там кинобизнес Наивеличайшего на московии себя чувствует? Нормально срублишек капает?
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02.10.2022 21:13 Відповісти
это да. "мы не халявщики, мы партнёры!" - могут смело заявлять нынешние кэрманычи.
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02.10.2022 21:29 Відповісти
пакет санкцій Євросоюзу проти Росії виглядає слабким: він має бути набагато сильнішим

Тра покласти до пакету гантелю або цеглину та добряче наїбнути!
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02.10.2022 21:14 Відповісти
рассія знать ана сільна, коль нє вилазіт із гавна!
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02.10.2022 21:15 Відповісти
Его можно и нужно усилить танками Леопард2!
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02.10.2022 21:17 Відповісти
Іспанія була рипнулась дати 200 -- шось застопорилось.
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02.10.2022 21:21 Відповісти
Німеччина заборонила.
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02.10.2022 21:55 Відповісти
ОПа верещить про слабкі санкції, а... Коломойша отримує чергове списання боргів...
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02.10.2022 21:17 Відповісти
Коломойський вже своїх людей наставляє в міністерства,скоро знов буде красти.
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02.10.2022 21:49 Відповісти
Так що там в пакеті то?
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02.10.2022 21:20 Відповісти
Пишут шо слабенькии - не прошибе рашку -- треба монтіровку положити.
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02.10.2022 21:26 Відповісти
в ОПі, а шо там ТРЦ друга путіна ротерберга працюють в центрі Києва, вони вам, бльдям ,не на часі, вам треба Європу повчати?
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02.10.2022 21:21 Відповісти
Оцей шолє? Та як бачите в ньому повно патріотичних магазинів
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02.10.2022 21:32 Відповісти
Саме це зупиняє найвеличнішого лідера від санкцій проти рашистів?
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02.10.2022 21:36 Відповісти
Звичайно. Це ж буде розцінено як переслідування лідера йединої демократичною опозиції
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02.10.2022 21:47 Відповісти
Невже?
Щодня поливати брудом, фабрикувати кримінальні справи, нічого не заважає, а от Океан плазу конфіскувати у ротенберга, тут проблеми можуть виникнути?
Ви хоч самі розумієте, наскількі дурні речі кажете?
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02.10.2022 21:51 Відповісти
Як Блазню можна конфіскувати те, що було вже давно конфісковано Патріотом? Чи нє?
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02.10.2022 21:54 Відповісти
Не все. Дещо залишили зробити і найвеличнішому лідеру.
А він тільки бикує та вимагає гроші від Заходу.
Навіщо він відмовився від позову із проти Пуйлостану за Крим?

Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль.

https://bigkyiv.com.ua/********-vidmovylasya-vid-styagnennya-135-mlrd-z-rf-za-aneksovanyj-krym-zerkal/
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02.10.2022 22:01 Відповісти
Спитайте у нього, якщо не має бажання дізнатись, чому ніхто з 2014 року не конфіскував російську власність. За ці вісім років з УСІХ винних спитаємо. Але якщо цей "позов за Крим" і якщо він узаконює анексію за ссяних 135 мільярдів, то того, хто подав цей позов треба на ланцюгу тягнути до суду за держзраду
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02.10.2022 22:13 Відповісти
Якби в тому позові було закладене визнання Криму російським, то 100%-ві прокурори та ДБР Зеленського давно відкрили би справу за цим епізодом, а не ганьбились би на весь світ із переслідуванням Порошенка за нікчемними кляузами Портнова.
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02.10.2022 22:24 Відповісти
Дурнику в позові компенсація майнових претензій а не визнання анексії Криму. Тупе хоч позов прочитай.
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03.10.2022 06:22 Відповісти
В твоїй дурній голові, Порошенко вже восьмий рік президент?
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02.10.2022 22:08 Відповісти
П'яти ніяк не вистачило щоб конфіскувати? Ну то давайте дамо Кловану ще 2 роки для рівноваги та будемо тоді разом на нього гавкати
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02.10.2022 22:14 Відповісти
Попередники не бикували проти Заходу так, як це роблять нинішні.
Якщо вони вимагають, щоб Захід конфіскував активи рашистів і віддав гроші їм, то нехай САМІ роблять те ж саме у себе.
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02.10.2022 22:31 Відповісти
Віталій Шабунін заявив, що Верховна Рада ще в травні ухвалила закон, який дозволяє стягувати активи російських олігархів на користь України.

Однак, за п'ять місяців цим механізмом влада скористалась лише один раз: у вересні ВАКС конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова.
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02.10.2022 22:38 Відповісти
Яка причина ( ціна ) цієї близькості?

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02.10.2022 21:45 Відповісти
Зеля боїться трогати кацапський бізнес, а то тоді перестануть купувати його серіали , а його серіали крім кацапії більше ніде не потрібні
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02.10.2022 21:34 Відповісти
Украине нужны деньги России арестованные за границей!
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02.10.2022 21:22 Відповісти
Єдині діючи санкції-це повне світове ембарго з парашей!Все інше,від лукавого.Саме такі санкії й зруйнували СРСР.При чому у короткий термін.
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02.10.2022 21:22 Відповісти
Чому українська влада вимагає санкцій від Заходу, а сама нічого не робить в Україні?
Де конфісковане майно громадян РФ в Україні. Чому у владі досі працюють громадяни РФ?
Чому філія фсб УПЦ МП досі працює в Україні?
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02.10.2022 21:26 Відповісти
Вони ж анонс написали,що багаті росії не винні,вони проти бути бідними
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02.10.2022 21:28 Відповісти
Китаи Індія -- багато санкціи гасят -- дуже великі краіни.
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02.10.2022 21:31 Відповісти
Опять вылазит что-то зеленое и начинает нести словесный понос. А какие санкции" не слабі"? Почему до сих пор ни Кулеба, ни этот зеленый тролль, не преставили список "правильных саннкий"?
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02.10.2022 21:52 Відповісти
У нас , санкціями, здається "вездесущій" єрмак опікується...
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02.10.2022 21:58 Відповісти
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02.10.2022 22:09 Відповісти
****** чмо
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03.10.2022 08:13 Відповісти
И нас купили, и мы купились на эти санкции, и сами санкции обосрались! Одна нас санкция устроит--- оружие то что просим, в нужном количестве, и сегодня! А в идеале вчера. А что особо цинично вышло по отношению к нам от запада, так то что знали они изначально на эффект тех санкций фуфлыжных.
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02.10.2022 23:02 Відповісти
Ви, що не розумієте, що ваші нападки на керівництво країни, яка бореться за своє виживання, грає на руку ворога. ***** витрачає мільйони , щоб українці пересралися і здалися. Я не адепт Зеленського, він наробив багато помилок і я теж багато не розумію, чому він робить так, а не інакше. Але я переконаний, що треба всім згуртуватися і всі наші внутрішні політичні ігри і амбіції відкласти до нашої перемоги. Інакше, з великою часткою ймовірності не буде ні " зеленої кодли" ні "шоколадного бариги", а буде Киевский федеральный округ российской федерации.
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02.10.2022 23:04 Відповісти
Он як! Заместитель руководителя офіса «построіл» ЕС. А якби сам руководитель взявся...
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03.10.2022 00:09 Відповісти
Зелені холую для початку мають конфіскувати акції 1+1 Медведчука, але чомусь обісрались.
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03.10.2022 06:16 Відповісти
мерзотні покидьки із офісу zezeдента знову повчають Світ, що йому робити. Для початку вбийте агента Козирь.
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03.10.2022 08:17 Відповісти
 
 